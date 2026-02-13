Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 AO VIVO: Acompanhe terceiro dia de testes no Bahrein em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 AO VIVO: Acompanhe terceiro dia de testes no Bahrein em tempo real

F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

MotoGP - Martín na Yamaha, Acosta na Ducati e mais: entenda o cenário do mercado de pilotos da classe rainha

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Martín na Yamaha, Acosta na Ducati e mais: entenda o cenário do mercado de pilotos da classe rainha

F1: Verstappen afirma que Mercedes está "escondendo o jogo"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Verstappen afirma que Mercedes está "escondendo o jogo"

F1 - Red Bull descarta 'favoritismo' dado pelos rivais: "Vemos claramente três equipes à frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Red Bull descarta 'favoritismo' dado pelos rivais: "Vemos claramente três equipes à frente"

NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500

CEO da Fórmula E convida Verstappen para teste após polêmica com carro da F1

Fórmula E
Fórmula E
CEO da Fórmula E convida Verstappen para teste após polêmica com carro da F1

F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”
NASCAR Cup Daytona 500

NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500

Corridas classificatórias foram transmitidas pelo Motorsport.com na plataforma PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Chase Elliott wins Duel #2, No. 9 Hendrick Motorsports Chevrolet

Os carros da NASCAR Cup Series voltaram à pista nesta quinta-feira, para a realização dos Duels, as corridas classificatórias que compõem o grid de largada para a Daytona 500 deste domingo.

Leia também:

Joey Logano venceu o primeiro Duel, em uma corrida que contou com três bandeiras amarelas, a última delas na última volta, fazendo com que o tricampeão da NASCAR Cup Series recebesse a bandeira quadriculada com tranquilidade. Ryan Blaney, seu companheiro de equipe, foi o segundo colocado, seguido por Austin Dillon, Brad Keselowski e John Hunter Nemechek.

Entre os carros ‘Open’, aqueles que não têm lugar garantido no grid por não terem charter, a vaga ficou com Casey Mears, que viu Corey LaJoie se envolver no acidente do último giro.

No Duel 2, uma prova mais ‘tranquila’ do que a primeira, com as 60 voltas completadas sem bandeiras amarelas. O triunfo ficou com Chase Elliott, seguido por Carson Hocevar, Kyle Larson, Michael McDowell e Christopher Bell, fechando o top 5.

Anthony Alfredo seria o qualificado para a Daytona 500 entre os Opens, mas após inspeção, a NASCAR detectou que havia uma irregularidade nas mangueiras de refrigeração, que dariam um ganho aerodinâmico no Chevrolet #62 da Beard Motorsports.

Com isso, BJ McLeod herdou a vaga para a Daytona 500.

Veja como foi

 

Veja como ficou o grid de largada para a Daytona 500

posição piloto CARro
1 Kyle Busch No. 8 Chevrolet
2 Chase Briscoe No. 19 Toyota
3 Joey Logano No. 22 Ford
4 Chase Elliott No. 9 Chevrolet
5 Ryan Blaney No. 12 Ford
6 Carson Hocevar No. 77 Chevrolet
7 Austin Dillon No. 3 Chevrolet
8 Kyle Larson No. 5 Chevrolet
9 Brad Keselowski No. 6 Ford
10 Michael McDowell No. 71 Chevrolet
11 John Hunter Nemechek No. 42 Toyota
12 Christopher Bell No. 20 Toyota
13 Shane van Gisbergen No. 97 Chevrolet
14 Josh Berry No. 21 Ford
15 Daniel Suárez No. 7 Chevrolet
16 Ricky Stenhouse Jr. No. 47 Chevrolet
17 Casey Mears* No. 66 Ford
18 Todd Gilliland No. 34 Ford
19 Ryan Preece No. 60 Ford
20 Ty Gibbs No. 54 Toyota
21 Alex Bowman No. 48 Chevrolet
22 Denny Hamlin No. 11 Toyota
23 Cole Custer No. 41 Chevrolet
24 Erik Jones No. 43 Toyota
25 Noah Gragson No. 4 Ford
26 Tyler Reddick No. 45 Toyota
27 Bubba Wallace No. 23 Toyota
28 Riley Herbst No. 35 Toyota
29 Corey Heim* No. 67 Toyota
30 Zane Smith No. 38 Ford
31 Jimmie Johnson# No. 84 Toyota
32 Connor Zilisch No. 88 Chevrolet
33 Cody Ware No. 51 Chevrolet
34 Ty Dillon No. 10 Chevrolet
35 AJ Allmendinger No. 16 Chevrolet
36 Austin Cindric No. 2 Ford
37 Ross Chastain No. 1 Chevrolet
38 BJ McLeod No. 78 Chevrolet
39 William Byron No. 24 Chevrolet
40 Justin Allgaier No. 40 Chevrolet
41 Chris Buescher No. 17 Ford

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Cup: Larson assina extensão de contrato de cinco anos com a Hendrick

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Verstappen acusa Wolff de usar Red Bull como "distração" em caso de motores

Norris com mais voltas, Leclerc lidera: veja resultado do segundo dia de testes da F1 no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
Norris com mais voltas, Leclerc lidera: veja resultado do segundo dia de testes da F1 no Bahrein

F1: Aston Martin sofreu com "anomalia nos dados" no primeiro dia de testes no Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Aston Martin sofreu com "anomalia nos dados" no primeiro dia de testes no Bahrein

Últimas notícias

F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: CEO da McLaren, Brown aponta equipe favorita para temporada 2026

MotoGP - Martín na Yamaha, Acosta na Ducati e mais: entenda o cenário do mercado de pilotos da classe rainha

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP - Martín na Yamaha, Acosta na Ducati e mais: entenda o cenário do mercado de pilotos da classe rainha

F1: Verstappen afirma que Mercedes está "escondendo o jogo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Verstappen afirma que Mercedes está "escondendo o jogo"

F1 - Red Bull descarta 'favoritismo' dado pelos rivais: "Vemos claramente três equipes à frente"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Red Bull descarta 'favoritismo' dado pelos rivais: "Vemos claramente três equipes à frente"