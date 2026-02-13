NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500

Os carros da NASCAR Cup Series voltaram à pista nesta quinta-feira, para a realização dos Duels, as corridas classificatórias que compõem o grid de largada para a Daytona 500 deste domingo.

Joey Logano venceu o primeiro Duel, em uma corrida que contou com três bandeiras amarelas, a última delas na última volta, fazendo com que o tricampeão da NASCAR Cup Series recebesse a bandeira quadriculada com tranquilidade. Ryan Blaney, seu companheiro de equipe, foi o segundo colocado, seguido por Austin Dillon, Brad Keselowski e John Hunter Nemechek.

Entre os carros ‘Open’, aqueles que não têm lugar garantido no grid por não terem charter, a vaga ficou com Casey Mears, que viu Corey LaJoie se envolver no acidente do último giro.

No Duel 2, uma prova mais ‘tranquila’ do que a primeira, com as 60 voltas completadas sem bandeiras amarelas. O triunfo ficou com Chase Elliott, seguido por Carson Hocevar, Kyle Larson, Michael McDowell e Christopher Bell, fechando o top 5.

Anthony Alfredo seria o qualificado para a Daytona 500 entre os Opens, mas após inspeção, a NASCAR detectou que havia uma irregularidade nas mangueiras de refrigeração, que dariam um ganho aerodinâmico no Chevrolet #62 da Beard Motorsports.

Com isso, BJ McLeod herdou a vaga para a Daytona 500.

Veja como foi

Veja como ficou o grid de largada para a Daytona 500

posição piloto CARro 1 Kyle Busch No. 8 Chevrolet 2 Chase Briscoe No. 19 Toyota 3 Joey Logano No. 22 Ford 4 Chase Elliott No. 9 Chevrolet 5 Ryan Blaney No. 12 Ford 6 Carson Hocevar No. 77 Chevrolet 7 Austin Dillon No. 3 Chevrolet 8 Kyle Larson No. 5 Chevrolet 9 Brad Keselowski No. 6 Ford 10 Michael McDowell No. 71 Chevrolet 11 John Hunter Nemechek No. 42 Toyota 12 Christopher Bell No. 20 Toyota 13 Shane van Gisbergen No. 97 Chevrolet 14 Josh Berry No. 21 Ford 15 Daniel Suárez No. 7 Chevrolet 16 Ricky Stenhouse Jr. No. 47 Chevrolet 17 Casey Mears* No. 66 Ford 18 Todd Gilliland No. 34 Ford 19 Ryan Preece No. 60 Ford 20 Ty Gibbs No. 54 Toyota 21 Alex Bowman No. 48 Chevrolet 22 Denny Hamlin No. 11 Toyota 23 Cole Custer No. 41 Chevrolet 24 Erik Jones No. 43 Toyota 25 Noah Gragson No. 4 Ford 26 Tyler Reddick No. 45 Toyota 27 Bubba Wallace No. 23 Toyota 28 Riley Herbst No. 35 Toyota 29 Corey Heim* No. 67 Toyota 30 Zane Smith No. 38 Ford 31 Jimmie Johnson# No. 84 Toyota 32 Connor Zilisch No. 88 Chevrolet 33 Cody Ware No. 51 Chevrolet 34 Ty Dillon No. 10 Chevrolet 35 AJ Allmendinger No. 16 Chevrolet 36 Austin Cindric No. 2 Ford 37 Ross Chastain No. 1 Chevrolet 38 BJ McLeod No. 78 Chevrolet 39 William Byron No. 24 Chevrolet 40 Justin Allgaier No. 40 Chevrolet 41 Chris Buescher No. 17 Ford

