NASCAR Cup: Logano e Elliott vencem Duels; veja grid completo da Daytona 500
Os carros da NASCAR Cup Series voltaram à pista nesta quinta-feira, para a realização dos Duels, as corridas classificatórias que compõem o grid de largada para a Daytona 500 deste domingo.
Joey Logano venceu o primeiro Duel, em uma corrida que contou com três bandeiras amarelas, a última delas na última volta, fazendo com que o tricampeão da NASCAR Cup Series recebesse a bandeira quadriculada com tranquilidade. Ryan Blaney, seu companheiro de equipe, foi o segundo colocado, seguido por Austin Dillon, Brad Keselowski e John Hunter Nemechek.
Entre os carros ‘Open’, aqueles que não têm lugar garantido no grid por não terem charter, a vaga ficou com Casey Mears, que viu Corey LaJoie se envolver no acidente do último giro.
No Duel 2, uma prova mais ‘tranquila’ do que a primeira, com as 60 voltas completadas sem bandeiras amarelas. O triunfo ficou com Chase Elliott, seguido por Carson Hocevar, Kyle Larson, Michael McDowell e Christopher Bell, fechando o top 5.
Anthony Alfredo seria o qualificado para a Daytona 500 entre os Opens, mas após inspeção, a NASCAR detectou que havia uma irregularidade nas mangueiras de refrigeração, que dariam um ganho aerodinâmico no Chevrolet #62 da Beard Motorsports.
Com isso, BJ McLeod herdou a vaga para a Daytona 500.
|posição
|piloto
|CARro
|1
|Kyle Busch
|No. 8 Chevrolet
|2
|Chase Briscoe
|No. 19 Toyota
|3
|Joey Logano
|No. 22 Ford
|4
|Chase Elliott
|No. 9 Chevrolet
|5
|Ryan Blaney
|No. 12 Ford
|6
|Carson Hocevar
|No. 77 Chevrolet
|7
|Austin Dillon
|No. 3 Chevrolet
|8
|Kyle Larson
|No. 5 Chevrolet
|9
|Brad Keselowski
|No. 6 Ford
|10
|Michael McDowell
|No. 71 Chevrolet
|11
|John Hunter Nemechek
|No. 42 Toyota
|12
|Christopher Bell
|No. 20 Toyota
|13
|Shane van Gisbergen
|No. 97 Chevrolet
|14
|Josh Berry
|No. 21 Ford
|15
|Daniel Suárez
|No. 7 Chevrolet
|16
|Ricky Stenhouse Jr.
|No. 47 Chevrolet
|17
|Casey Mears*
|No. 66 Ford
|18
|Todd Gilliland
|No. 34 Ford
|19
|Ryan Preece
|No. 60 Ford
|20
|Ty Gibbs
|No. 54 Toyota
|21
|Alex Bowman
|No. 48 Chevrolet
|22
|Denny Hamlin
|No. 11 Toyota
|23
|Cole Custer
|No. 41 Chevrolet
|24
|Erik Jones
|No. 43 Toyota
|25
|Noah Gragson
|No. 4 Ford
|26
|Tyler Reddick
|No. 45 Toyota
|27
|Bubba Wallace
|No. 23 Toyota
|28
|Riley Herbst
|No. 35 Toyota
|29
|Corey Heim*
|No. 67 Toyota
|30
|Zane Smith
|No. 38 Ford
|31
|Jimmie Johnson#
|No. 84 Toyota
|32
|Connor Zilisch
|No. 88 Chevrolet
|33
|Cody Ware
|No. 51 Chevrolet
|34
|Ty Dillon
|No. 10 Chevrolet
|35
|AJ Allmendinger
|No. 16 Chevrolet
|36
|Austin Cindric
|No. 2 Ford
|37
|Ross Chastain
|No. 1 Chevrolet
|38
|BJ McLeod
|No. 78 Chevrolet
|39
|William Byron
|No. 24 Chevrolet
|40
|Justin Allgaier
|No. 40 Chevrolet
|41
|Chris Buescher
|No. 17 Ford
