NASCAR Cup: O que causou o 'desastroso' pit stop de 40 segundos de Bowman em Darlington?
Um dos momentos mais confusos para um piloto de playoffs ocorreu no primeiro segmento e envolveu Bowman; corrida foi transmitida pelo Motorsport.com na Pic TV
Entrando nos playoffs da NASCAR Cup como o último colocado, Alex Bowman estava desesperado para recuperar terreno na classificação de pontos. Em vez disso, ele teve dificuldades com o carro #48 durante toda a corrida de Darlington 500 e enfrentou um grande contratempo no pit road com menos de 70 voltas de prova.
Bowman fez o pit stop sob bandeira verde, mas em vez de passar cerca de 10 segundos em seu box, sua equipe levou aproximadamente 40 segundos para fazer a troca de pneus completa. Ele ficou duas voltas atrás e passou grande parte da corrida tentando recuperar-se.
"Definitivamente, parecia muito ruim", disse o vice-presidente de competições, Chad Knaus, a Matt Weaver, do Motorsport.com, após a prova, onde falou sobre um dia desanimador para a Hendrick Motorsports. "Vamos para casa, conversaremos sobre isso e entenderemos o que está acontecendo. Algumas pessoas gostam de fazer as coisas de forma um pouco diferente das outras".
"Sabe, só temos uma parafusadeira reserva por box. Portanto, a forma como isso é feito e como é organizado varia às vezes de equipe para equipe e, provavelmente, precisamos entender isso e tomar uma decisão coletiva e uma orientação sobre tudo isso para que possamos seguir em frente também".
Uma série infeliz de eventos
Parecia que a parafusadeira não estava funcionando quando o trocador de pneus traseiro chegou ao pneu traseiro direito. De alguma forma, a mangueira de ar se soltou, provocando pânico e confusão no box do #48, que tentava comunicar o que estava acontecendo.
O trocador de pneus deu um passo para trás, em direção à parede dos boxes, e depois voltou para o lado direito do carro, enquanto alguém tentava explicar a ele que o problema havia sido resolvido. Enquanto isso, uma parafusadeira reserva foi trazida para a frente e o carregador de pneus a pegou antes de entregá-la ao trocador de pneus traseiro, ao mesmo tempo em que outra pessoa tentava dizer a ele para usar apenas a ferramenta principal. Ele então passou um tempo conectando a pistola reserva enquanto Bowman esperava ansiosamente em sua cabine.
O problema foi agravado pelo fato de que a mangueira de ar do trocador de pneus dianteiro ficou presa embaixo do carro. O operador do macaco teve que correr de volta e levantar o lado direito novamente para que pudessem deslocá-la, antes de terminar a parada com o lado esquerdo do carro.
Foi um momento desagradável em uma noite difícil para a Hendrick Motorsports, que teve todos os seus quatro pilotos de playoffs terminando em 17º lugar ou pior em Darlington. Bowman cruzou a linha de chegada em 31º e agora está 19 pontos abaixo da linha de corte.
