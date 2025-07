Após a etapa de Dover, que você assistiu ao vivo no canal do Motorsport.com na PicTV, o presidente do Indianapolis Motor Speedway, J. Douglas Boles, confirmou que o personagem Come-Come (Cookie Monster), da Vila Sésamo, será o responsável pelo comando de ligar os motores na Brickyard 400, prova da NASCAR Cup Series no icônico oval de 2,5 milhas.

A ação vem na esteira do sucesso da campanha Road Trip Across America, que mostra o personagem compartilhando uma mensagem de inclusão ao lado do piloto da 23XI Racing, Bubba Wallace.

"Traga toda a família para um cookie enquanto damos as boas-vindas ao Come-Come da Vila Sésamo no IMS para a Brickyard 400 apresentada pela PPG em 27 de julho", disse Boles em um comunicado à imprensa.

“Ao comando do Come-Come como grande marechal, todos podem desfrutar de uma emocionante ação na pista enquanto as estrelas da NASCAR enfrentam o icônico oval de 4 km. E lembre-se: crianças menores de 15 anos têm entrada gratuita na compra de um ingresso Flex ou General Admission para adultos.”

Comentando sobre a campanha, Aaron Bisman, vice-presidente sênior e chefe de marketing da organização sem fins lucrativos Sesame Workshop, disse o seguinte:

“Há mais de 55 anos, a Vila Sésamo alcança e ensina crianças em todos os Estados Unidos. Qual melhor maneira de estender o riso e o aprendizado do que levar a Vila Sésamo para onde nossos jovens fãs estão?”

“Neste verão, as famílias vivenciarão a alegria da Vila Sésamo em feiras estaduais, jogos de beisebol e muito mais.”

Outro personagem do seriado já esteve na NASCAR. Elmo agitou a bandeira verde no Charlotte Motor Speedway em 1993.

No domingo, além de Come-Come, o astro do Indiana Pacers, time da NBA, Pascal Siakam, guiará o pace car antes da largada para a mesma prova em Indianápolis.

