Não há dúvidas de que o tricampeão da Supercars, Shane van Gisbergen, é um dos melhores pilotos de misto da NASCAR, provando isso novamente na corrida inaugural da Cup no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

SVG liderou 60 das 100 voltas, vencendo por 16s567, na maior margem de vitória vista em qualquer corrida da Cup desde 2009. É também a maior margem de vitória para qualquer corrida em misto em mais de 45 anos.

Em entrevista após o triunfo, van Gisbergen explicou por que decidiu enviar uma mensagem ao seu colega de Red Bull, Max Verstappen, na manhã de domingo, perguntando sobre os melhores traçados para correr neste circuito em condições de chuva, já que era provável que chovesse na largada. Verstappen, que participaria do GP do Canadá no domingo, também é cinco vezes vencedor do GP do México na F1.

Em 2023, Verstappen disse à mídia que estava "literalmente gritando" ao assistir SVG vencer impressionante na estreia na NASCAR Cup, nas ruas de Chicago.

Procurando todas as vantagens

Christopher Bell, Joe Gibbs Racing Toyota, Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet, Chase Elliott, Hendrick Motorsports Chevrolet Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Mais tarde, Van Gisbergen abriu a breve conversa na coletiva de imprensa pós-corrida, dizendo à imprensa reunida: "Eu apenas procuro todas as vantagens possíveis. Sei que ele correu aqui na chuva e é meu amigo, e eu fui ao pit lane esta manhã e foi incrível como estava escorregadio.”

“Normalmente, em um circuito molhado, o asfalto tem aderência e as linhas brancas são mais escorregadias. Era o oposto. Era como gelo, de tão escorregadio que estava lá.

"Eu simplesmente entrei em contato com ele, perguntei se a aderência estava na linha, fora da linha, que tipo de técnicas ele usava, e, sim, ele não disse muito, mas é sempre bom ter uma pequena vantagem, sabe."

E quando a chuva chegou logo no início da corrida, não foi surpresa ver SVG liderando enquanto os outros pilotos lutavam para acompanhar seu ritmo. Essa vitória o lançou a uma vaga nos playoffs da NASCAR Cup, mudando completamente as perspectivas para o resto da temporada. E, a menos que Riley Herbst também consiga vencer antes do final da temporada regular, essa vitória essencialmente garantirá que SVG também conquiste o prêmio de Estreante do Ano.

