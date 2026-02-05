NASCAR Cup: Preece vence Clash em corrida marcada pelo caos
Prova contou com interrupções por causa da chuva, granizo e com 17 bandeiras amarelas
Após dois adiamentos ocasionados pela forte nevasca que assolou a Carolina do Norte nos últimos dias, o evento não-oficial que marca a abertura da temporada da NASCAR Cup Series, o Clash, finalmente foi realizado nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV (clique aqui para assistir).
A corrida de 200 voltas, em que eram contabilizadas apenas aquelas em bandeira verde, também teve participação da mãe-natureza, além do ímpeto de boa parte dos 23 pilotos que participaram da prova no Bowman Gray Stadium.
A corrida teve nada menos do que 17 bandeiras amarelas, boa parte delas acontecendo na segunda metade, quando a chuva também deu as caras no evento, sendo que no início ela caiu em seu formato sólido, granizo.
Alheio a tudo isso e contando com grandes relargadas na parte final, quando já liderava, Ryan Preece se deu bem e conquistou sua primeira vitória no Clash e o seu primeiro triunfo na Cup Series.
William Byron foi o segundo colocado, seguido por Ryan Blaney, Daniel Suárez e Denny Hamlin, fechando o top 5.
"Nem sei o que dizer, para ser sincero. Foi uma jornada longa pra caramba", disse Preece, tentando conter as lágrimas no Victory Lane. "É o Clash, mas cara, foram anos e anos de trabalho duro. Sou muito grato a Brad Keselowski, Kroger, Coca-Cola, a todos os nossos parceiros... Há dois anos, eu não achava que ia ter emprego. Pensei que ia voltar para casa, em Connecticut. Estou muito, muito emocionado."
A próxima etapa da Cup será a Daytona 500, no dia 15 de fevereiro. Antes, os pilotos encaram os Duels, no dia 12, em duas provas que definirão o grid de largada para a prova mais esperada da temporada.
Resultado
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
NASCAR Cup: Stewart-Haas fechará portas após temporada de 2024
Ryan Preece vence etapa de Bristol da Xfinity Series
Na prorrogação, Preece vence primeira na NASCAR Xfinity
Últimas notícias
Briga entre ex-Fórmula Delta e adolescente "não foi motivada por chiclete", diz delegado; defesa da vítima cita ciúmes
F1: Por que Norris prevê que regras de 2026 “criarão mais caos”
MotoGP: "Podemos ter uma evolução muito grande", diz Diogo Moreira após testes de Sepang
Nome, peças e mais: veja a ficha técnica dos carros de 2026 da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários