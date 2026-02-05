NASCAR Cup: Preece vence Clash em corrida marcada pelo caos

Após dois adiamentos ocasionados pela forte nevasca que assolou a Carolina do Norte nos últimos dias, o evento não-oficial que marca a abertura da temporada da NASCAR Cup Series, o Clash, finalmente foi realizado nesta quarta-feira, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV (clique aqui para assistir).

A corrida de 200 voltas, em que eram contabilizadas apenas aquelas em bandeira verde, também teve participação da mãe-natureza, além do ímpeto de boa parte dos 23 pilotos que participaram da prova no Bowman Gray Stadium.

A corrida teve nada menos do que 17 bandeiras amarelas, boa parte delas acontecendo na segunda metade, quando a chuva também deu as caras no evento, sendo que no início ela caiu em seu formato sólido, granizo.

Alheio a tudo isso e contando com grandes relargadas na parte final, quando já liderava, Ryan Preece se deu bem e conquistou sua primeira vitória no Clash e o seu primeiro triunfo na Cup Series.

William Byron foi o segundo colocado, seguido por Ryan Blaney, Daniel Suárez e Denny Hamlin, fechando o top 5.

"Nem sei o que dizer, para ser sincero. Foi uma jornada longa pra caramba", disse Preece, tentando conter as lágrimas no Victory Lane. "É o Clash, mas cara, foram anos e anos de trabalho duro. Sou muito grato a Brad Keselowski, Kroger, Coca-Cola, a todos os nossos parceiros... Há dois anos, eu não achava que ia ter emprego. Pensei que ia voltar para casa, em Connecticut. Estou muito, muito emocionado."

A próxima etapa da Cup será a Daytona 500, no dia 15 de fevereiro. Antes, os pilotos encaram os Duels, no dia 12, em duas provas que definirão o grid de largada para a prova mais esperada da temporada.

Resultado

