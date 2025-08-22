No final da temporada regular da NASCAR Cup em Daytona 400, a matemática é simples para todos os pilotos que estão abaixo da linha de corte, e isso porque todos eles já não contam pontos. Não há cenário em que qualquer um deles possa apontar seu caminho para os playoffs, deixando esses pilotos com apenas uma opção - vencer.

As únicas exceções são Alex Bowman (que ocupa a 16ª e última colocação para classificar) e Tyler Reddick, 29 pontos à frente dele. Se não houver novos vencedores abaixo deles, eles serão os únicos pilotos a chegar aos playoffs apenas com base nos pontos. No entanto, se houver um novo vencedor, o detentor da última vaga quando a bandeira quadriculada for hasteada será eliminado.

40 pilotos entraram na corrida da Cup em Daytona, e 20 deles podem arruinar a temporada de Bowman ou Reddick. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em cada um desses pilotos desesperados e em suas chances de conseguir uma vitória no apagar das luzes da temporada regular.

*Posição dos pontos na tabela/ Piloto / Melhor resultado em Daytona

17. Chris Buescher -- Vencedor de Daytona em 2023

Chris Buescher, RFK Racing Ford Foto de: James Gilbert / Getty Images

Buescher venceu a corrida de verão em Daytona há apenas dois anos, liderando um 1-2 para a RFK Racing. Os Fords são sempre fortes em Daytona, e a RFK estará intensamente motivada com todos os seus três pilotos em uma situação de vitória obrigatória.

Mas Buescher deve ser o mais determinado do trio, pois estava na zona de classificação por pontos há apenas uma semana. Um novo vencedor em Richmond o colocou nessa posição desconfortável, e esse é o cenário exato que o manteve fora dos playoffs um ano atrás. Buescher é um candidato legítimo e pode vencer essa corrida, mas será fascinante ver como os companheiros de equipe da RFK trabalharão juntos enquanto todos lutam pelo mesmo prêmio.

18. Ryan Preece -- 4º lugar como melhor colocação em Daytona (2021)

Ryan Preece, Ford da RFK Racing Foto de: James Gilbert / Getty Images

Infelizmente, Preece tem se destacado por todos os motivos errados em Daytona nos últimos anos. Em 2023, ele capotou na reta final e, há apenas alguns meses, ficou totalmente de cabeça para baixo depois que o carro deu uma cambalhota bizarra.

Mas não pense que ele se sente intimidado, pois ele se inclinou para o fato de que é "o cara que dá cambalhotas", até mesmo projetando seu capacete de Daytona para se parecer com algo que você veria um piloto de Top Gun usar. "Air Preece" tentará evitar um terceiro acidente aéreo neste fim de semana e, finalmente, conquistar a primeira vitória de sua carreira na Cup.

19. Kyle Busch -- Vencedor de Daytona em 2008

O vencedor da corrida, Kyle Busch, comemora Foto de: Fastlines

Busch é o piloto da Cup mais experiente e bem-sucedido desta lista e, no entanto, sua única vitória na icônica superspeedway aconteceu há 17 anos. No entanto, isso não significa que ele não seja um fator importante. Há apenas um ano, Busch terminou em segundo lugar nessa corrida.

Ele também terá muito apoio de sua própria equipe, já que a Richard Childress Racing está trazendo um terceiro carro para Austin Hill, que dominou em Daytona na Xfinity Series. Além disso, há o companheiro de equipe de Busch, Austin Dillon, vencedor das 500 Milhas de Daytona, que conquistou sua vaga nos playoffs no último fim de semana em Richmond. O ano de Busch tem sido difícil, mas o ímpeto está com a RCR ao entrar em Daytona.

20. Ty Gibbs -- 5º lugar (2024)

Colisão na última volta, Daytona 500 (Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing; Cole Custer, Haas Factory Team; Cody Ware, Rick Ware Racing; Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing; Austin Cindric, Equipe Penske; Alex Bowman, Hendrick Motorsports) Foto de: James Gilbert / Getty Images

O único piloto da Joe Gibbs Racing que ainda não está classificado para os playoffs está em busca de um pouco de sorte neste fim de semana. Apesar de ter vencido em sua estreia na Xfinity Series no Daytona Road Course, ele não tem nenhuma vitória na Cup em mais de 100 largadas.

Ele faz um bom trabalho ao terminar essas corridas de Daytona, o que é metade da batalha nesses superspeedways. Seu único DNF ocorreu quando lutava pela liderança há alguns anos, mas a pressão será imensa quando o #54 tentar se juntar aos seus companheiros de equipe na luta pela pós-temporada.

21. AJ Allmendinger -- 3º lugar (2009, 2017, 2018)

A.J. Allmendinger, Chevrolet da Kaulig Racing Foto de: James Gilbert / Getty Images

Allmendinger é um ás bem conhecido em pistas de circuito, mas muitas vezes é erroneamente ignorado em superspeedways. Ele tem um trio de terceiros lugares em Daytona na Cup Series e seis top 10 em suas últimas oito corridas aqui. Esse é um feito notável, e a Kaulig Racing certamente sabe como vencer em Daytona (pelo menos na Xfinity Series). Allmendinger não é fã de superspeedways, mas provavelmente estará perto da frente quando a bandeira quadriculada se aproximar.

22. Brad Keselowski - Vencedor de Daytona em 2016

Vencedor da corrida, Brad Keselowski, Equipe Penske Ford Foto de: NASCAR Media

Keselowski é um piloto fantástico e já esteve ao alcance de muito mais do que uma vitória em Daytona. Ele é extremamente capaz de vencer em Daytona, mas o veterano agressivo tem dificuldades para terminar muitas dessas corridas.

Surpreendentemente, ele não encerrou 11 das últimas 16 corridas de Daytona, e liderou muitas voltas durante esse período. Mas mesmo que sobreviva à carnificina, ele poderá enfrentar uma escolha impossível como piloto do #6, mas também como proprietário de equipe na RFK Racing, com dois companheiros de equipe enfrentando a mesma situação.

23. Carson Hocevar -- 4º lugar (2024)

Carson Hocevar, Chevrolet da Spire Motorsports Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Hocevar fez muitos inimigos este ano, o que pode voltar a prejudicá-lo neste fim de semana, já que é preciso ter amigos para disputar a vitória em Daytona. No entanto, vamos ouvir falar 100% desse piloto no sábado à noite. Seu nível de agressividade é altíssimo, e seus inimigos são muitos. Hocevar também esteve agonizantemente perto da primeira vitória da carreira várias vezes este ano e, se ele tiver uma chance em Daytona, eu não gostaria de ser o piloto em seu caminho.

24. Michael McDowell - Vencedor de Daytona em 2021

Michael McDowell, Ford da Front Row Motorsports Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

McDowell é um dos sete pilotos desta lista que já venceram em Daytona em um carro da Cup, prevalecendo na Daytona 500 de 2021. Ele também largou da pole position na corrida de verão do ano passado, liderando 26 voltas antes de 'voar' em um violento acidente na liderança. Embora esteja com uma equipe diferente este ano, não há motivo para pensar que McDowell não conseguirá chegar à frente mais uma vez.

25. Erik Jones -- Vencedor de Daytona em 2018

Erik Jones, Toyota da Joe Gibbs Racing Foto de: Brian Lawdermilk / Getty Images

Jones estará pilotando com uma pintura que homenageará o icônico carro de Richard "The King" Petty neste fim de semana, correndo com o famoso #43. Ele é um vencedor em Daytona, mas isso aconteceu em sua época de JGR. Ele é um piloto de superspeedway sólido, mas essa corrida tem sido um tudo ou nada para ele.

26. John Hunter Nemechek -- 5º lugar (2025)

John Hunter Nemechek, Legacy Motor Club Toyota Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Nemechek e seu companheiro de equipe Jones fizeram parte de um ótimo resultado da Legacy Motor Club na Daytona 500 de 2025. Todos os três pilotos terminaram em 12º ou mais, e Nemechek obteve o melhor resultado de sua carreira. Ele também é extremamente bom em chegar ao final dessas corridas, nunca terminando abaixo do 15º lugar e sempre na volta da liderança.

27. Zane Smith -- 13º lugar (2023, 2024, 2024)

Zane Smith, Ford da Front Row Motorsports Foto de: Mike Ehrmann - Getty Images

Bem, Smith é certamente consistente, terminando em 13º lugar em três de suas quatro largadas em Daytona. Mas ele precisará de mais do que isso se quiser vencer essa corrida. Ele não parece ser um piloto que será um candidato sem alguma ajuda do caos habitual de Daytona.

28. Ricky Stenhouse Jr. -- Vencedor de Daytona em 2017 e 2023

Ricky Stenhouse Jr., JTG Daugherty Racing Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Stenhouse talvez seja o piloto mais provável desta lista a vencer neste fim de semana. Dos 20 pilotos que precisam vencer, ele é o único a ter várias vitórias na Cup em Daytona. Na verdade, todas as suas quatro vitórias na Cup ocorreram em superspeedways. A história recente não tem sido boa para ele, com três DNFs devido a acidentes em suas últimas quatro largadas, mas o #47 chegará à frente. Se ele conseguir evitar os acidentes, será sempre um forte candidato para a vitória.

29. Daniel Suarez -- 7º lugar (2023)

Daniel Suarez, Trackhouse Racing Chevrolet Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Suarez está correndo por muito neste fim de semana, pois seu tempo com a Trackhouse está chegando ao fim e ele continua sem contrato para a temporada de 2026. Ele também tem dois companheiros de equipe que já venceram para chegar aos playoffs e podem ser aliados úteis na noite de sábado. Infelizmente, seu histórico em Daytona não é o ideal, com apenas um Top 10 em 16 largadas.

30. Justin Haley -- Vencedor de Daytona em 2019

Justin Haley, Spire Motorsports Foto de: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

A vitória de Haley em Daytona em 2019 foi um choque absoluto, pois a chuva encerrou a corrida mais cedo. Ele também venceu em Daytona na Xfinity Series e está sentindo a pressão, pois há rumores de que ele poderia deixar o carro #7 no final do ano. A melhor maneira de acalmar esses rumores é conquistar a vitória na bandeira quadriculada.

31. Todd Gilliland -- 23º lugar (2022, 2024)

Todd Gilliland, Ford da Front Row Motorsports Foto de: James Gilbert / Getty Images

Gilliland é o único piloto desta lista sem um único resultado entre os 20 primeiros em Daytona, o que não é um bom sinal. Ele não conseguiu terminar cinco de suas sete corridas da Cup em Daytona e, embora tenha um carro rápido da Front Row Motorsports, parece que nunca consegue evitar problemas.

32. Ty Dillon -- 4º lugar (2019)

Ty Dillon, Kaulig Racing Chevrolet Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

O piloto que quase venceu o desafio de 1 milhão de dólares na temporada nunca mais deve ser subestimado, e seu irmão venceu uma corrida há poucos dias. Mas, na verdade, suas largadas em Daytona não são muito impressionantes, e ele continua sem vitórias em 270 largadas na Cup Series. Talvez Ty tenha mais uma chance, mas a história diz o contrário.

33. Noah Gragson -- 5º lugar (2022)

Noah Gragson, Front Row Motorsports Ford, Joey Logano, Equipe Penske Ford Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

Gragson foi um dos pilotos que evitaram o infame acidente causado pela chuva em 2022, quando uma chuva repentina eliminou a maior parte do grid. Além disso e de um nono lugar na Daytona 500 de 2024, ele não fez muito barulho em Daytona... na Cup. Mas na Xfinity Series, ele conquistou sua primeira vitória na NXS em Daytona em 2020.

34. Cole Custer -- 11º lugar (2021)

Cole Custer, Equipe de Fábrica da Haas Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Muitos se esqueceram, mas Custer esteve muito perto de vencer a Daytona 500 no início deste ano. Ele estava logo atrás dos líderes da corrida e saiu da fila na última volta em um esforço para roubar a vitória para si. Não deu certo e, quando ele tentou voltar para a fila, houve um grande acidente. Mas isso não muda o fato de que ele estava a uma boa manobra de vencer potencialmente aquela corrida, mesmo depois que a equipe da NASCAR de Gene Haas reduziu-se a um único carro.

35. Riley Herbst -- 10º lugar (2023)

Corey LaJoie, Rick Ware Racing Ford, Riley Herbst, 23XI Racing Toyota, Justin Allgaier, JR Motorsports Chevrolet Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

A temporada de estreia de Herbst tem sido difícil e ele está muito atrás de seus companheiros de equipe da 23XI Racing. Ele é um dos dois pilotos sem um top 10 este ano, mas conseguiu um top 10 em sua estreia na NASCAR Cup na Daytona 500 de 2023. Herbst precisa encontrar algo assim novamente, porque 2025 tem sido um desastre.

36. Cody Ware -- 4º lugar (2024)

Cody Ware, Ford da Rick Ware Racing Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Quando se fala em reviravoltas, não há nenhuma maior do que essa. Ware está em último lugar em pontos entre os pilotos em tempo integral. Ele não terminou em mais de 13º lugar em nenhuma corrida este ano e, ainda assim, terminou em quarto lugar nesta corrida no verão passado.

Daytona é realmente o grande equalizador - um lugar onde tudo pode acontecer. Ware precisaria que muitas coisas acontecessem a seu favor para disputar a vitória, mas quando perguntado sobre essa possibilidade, ele disse recentemente: "Por que não nós?"

