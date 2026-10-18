NASCAR Cup: Reddick encerra seca de seis meses e vence em Phoenix
Líder do campeonato, Kyle Larson bateu no muro e tornou a disputa pelo campeonato ainda mais acirrada; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV
Pela sexta vez neste ano, e pela primeira vez em seis meses, Tyler Reddick voltou a triunfar com uma vitória dramática na etapa de Phoenix da NASCAR Cup.
O piloto do #45 fez uma manobra precisa na última relargada, cortando pelo meio para assumir a segunda posição em uma ultrapassagem agressiva com quatro carros lado a lado. Em seguida, alcançou Chase Briscoe, aproveitando seus pneus direitos recém-trocados para assumir o controle da corrida.
Reddick ficou eufórico após a vitória e pulou a cerca antes de comemorar com os torcedores.
Tyler Reddick, 23XI Racing
Foto: Chris Graythen / Getty Images
“Isso demorou demais”, disse Reddick sobre a espera entre as vitórias. “Cara, da maneira como trabalhamos lá, quer dizer, pensando em Phoenix, queríamos estar muito melhores quando voltássemos aqui. Acho que cumprimos essa meta".
“Para nós, esse grupo nunca perdeu a motivação, nunca perdeu a vontade de continuar buscando e tentando encontrar maneiras de nos tornarmos melhores, de sermos simplesmente uma equipe melhor em todos os aspectos".
“Não sei, tem algo especial hoje. Não começou muito bem. Mas tem algo hoje que me deixou com um pressentimento muito bom. O treino foi incrível. Sim, estamos de volta ao Victory Lane. Primeira vitória para a Rockstar Energy também".
Ryan Blaney terminou em segundo, Chase Elliott em terceiro, Christopher Bell em quarto e Corey Heim em quinto. Joey Logano, Daniel Suárez, Chase Briscoe, Ross Chastain e Ty Gibbs completaram o top 10.
A disputa pelo título ficou bem acirrada depois que Kyle Larson abandonou a corrida devido a um problema no pneu. Ele ainda lidera a classificação, mas apenas 56 pontos separam os sete primeiros pilotos.
Bell está 5 pontos atrás de Larson, Briscoe está 24 pontos atrás, e Denny Hamlin teve um dia difícil, mas ainda assim ganhou terreno e está agora a 31 pontos da liderança. Blaney está a 40 pontos e Logano a 44 pontos, já que os dois pilotos da Penske ganharam muito terreno. Com a vitória, Reddick está a 56 pontos da liderança.
Motorsport.com transmitiu a prova de Phoenix da NASCAR Cup na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|312
|
3:01'23.671
|10
|61
|2
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|312
|
+0.801
3:01'24.472
|0.801
|11
|48
|3
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|312
|
+2.924
3:01'26.595
|2.123
|10
|39
|4
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|312
|
+3.707
3:01'27.378
|0.783
|11
|49
|5
|
C. Heim 23XI Racing
|67
|Toyota
|312
|
+4.193
3:01'27.864
|0.486
|10
|6
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|312
|
+5.076
3:01'28.747
|0.883
|11
|51
|7
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|312
|
+5.549
3:01'29.220
|0.473
|10
|30
|8
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|312
|
+7.083
3:01'30.754
|1.534
|10
|44
|9
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|312
|
+7.151
3:01'30.822
|0.068
|11
|31
|10
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|312
|
+7.258
3:01'30.929
|0.107
|10
|27
|11
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|312
|
+7.445
3:01'31.116
|0.187
|11
|34
|12
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|312
|
+8.145
3:01'31.816
|0.700
|11
|25
|13
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|312
|
+8.578
3:01'32.249
|0.433
|9
|24
|14
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|312
|
+8.799
3:01'32.470
|0.221
|11
|25
|15
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|312
|
+9.328
3:01'32.999
|0.529
|10
|22
|16
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|312
|
+10.096
3:01'33.767
|0.768
|10
|21
|17
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|312
|
+10.113
3:01'33.784
|0.017
|11
|26
|18
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|312
|
+11.281
3:01'34.952
|1.168
|11
|19
|19
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|312
|
+11.602
3:01'35.273
|0.321
|11
|18
|20
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|312
|
+11.745
3:01'35.416
|0.143
|11
|17
|21
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|312
|
+12.031
3:01'35.702
|0.286
|11
|21
|22
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|312
|
+13.106
3:01'36.777
|1.075
|11
|15
|23
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|312
|
+13.113
3:01'36.784
|0.007
|10
|14
|24
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|312
|
+13.687
3:01'37.358
|0.574
|11
|25
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|312
|
+15.094
3:01'38.765
|1.407
|11
|12
|26
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|312
|
+15.300
3:01'38.971
|0.206
|11
|11
|27
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|312
|
+15.445
3:01'39.116
|0.145
|10
|10
|28
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|311
|
+1 Volta
3:01'34.155
|1 Volta
|11
|21
|29
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|311
|
+1 Volta
3:01'37.335
|3.180
|9
|8
|30
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|311
|
+1 Volta
3:01'38.136
|0.801
|9
|7
|31
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|310
|
+2 Voltas
3:01'40.991
|1 Volta
|11
|6
|32
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|308
|
+4 Voltas
3:01'41.810
|2 Voltas
|11
|5
|33
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|307
|
+5 Voltas
3:01'40.239
|1 Volta
|10
|4
|34
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|281
|
+31 Voltas
2:39'53.768
|26 Voltas
|9
|3
|Acidente
|35
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|220
|
+92 Voltas
2:05'44.415
|61 Voltas
|5
|2
|Acidente
|36
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|201
|
+111 Voltas
3:01'39.720
|19 Voltas
|8
|1
|37
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|155
|
+157 Voltas
1:24'47.032
|46 Voltas
|6
|1
|Acidente
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