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Relato da corrida
NASCAR Cup Phoenix II

NASCAR Cup: Reddick encerra seca de seis meses e vence em Phoenix

Líder do campeonato, Kyle Larson bateu no muro e tornou a disputa pelo campeonato ainda mais acirrada; Motorsport.com transmitiu prova na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
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Tyler Reddick, 23XI Racing

Pela sexta vez neste ano, e pela primeira vez em seis meses, Tyler Reddick voltou a triunfar com uma vitória dramática na etapa de Phoenix da NASCAR Cup.

O editor recomenda:

O piloto do #45 fez uma manobra precisa na última relargada, cortando pelo meio para assumir a segunda posição em uma ultrapassagem agressiva com quatro carros lado a lado. Em seguida, alcançou Chase Briscoe, aproveitando seus pneus direitos recém-trocados para assumir o controle da corrida.

Reddick ficou eufórico após a vitória e pulou a cerca antes de comemorar com os torcedores.

Tyler Reddick, 23XI Racing

Tyler Reddick, 23XI Racing

Foto: Chris Graythen / Getty Images

“Isso demorou demais”, disse Reddick sobre a espera entre as vitórias. “Cara, da maneira como trabalhamos lá, quer dizer, pensando em Phoenix, queríamos estar muito melhores quando voltássemos aqui. Acho que cumprimos essa meta".

“Para nós, esse grupo nunca perdeu a motivação, nunca perdeu a vontade de continuar buscando e tentando encontrar maneiras de nos tornarmos melhores, de sermos simplesmente uma equipe melhor em todos os aspectos".

“Não sei, tem algo especial hoje. Não começou muito bem. Mas tem algo hoje que me deixou com um pressentimento muito bom. O treino foi incrível. Sim, estamos de volta ao Victory Lane. Primeira vitória para a Rockstar Energy também".

Ryan Blaney terminou em segundo, Chase Elliott em terceiro, Christopher Bell em quarto e Corey Heim em quinto. Joey Logano, Daniel Suárez, Chase Briscoe, Ross Chastain e Ty Gibbs completaram o top 10.

A disputa pelo título ficou bem acirrada depois que Kyle Larson abandonou a corrida devido a um problema no pneu. Ele ainda lidera a classificação, mas apenas 56 pontos separam os sete primeiros pilotos.

Bell está 5 pontos atrás de Larson, Briscoe está 24 pontos atrás, e Denny Hamlin teve um dia difícil, mas ainda assim ganhou terreno e está agora a 31 pontos da liderança. Blaney está a 40 pontos e Logano a 44 pontos, já que os dois pilotos da Penske ganharam muito terreno. Com a vitória, Reddick está a 56 pontos da liderança. 

Motorsport.com transmitiu a prova de Phoenix da NASCAR Cup na plataforma PhizTV. Assista abaixo ou clique aqui!

 

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 312

3:01'23.671

   10 61  
2 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 312

+0.801

3:01'24.472

 0.801 11 48  
3 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 312

+2.924

3:01'26.595

 2.123 10 39  
4 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 312

+3.707

3:01'27.378

 0.783 11 49  
5
C. Heim 23XI Racing
 67 Toyota 312

+4.193

3:01'27.864

 0.486 10    
6 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 312

+5.076

3:01'28.747

 0.883 11 51  
7 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 312

+5.549

3:01'29.220

 0.473 10 30  
8 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 312

+7.083

3:01'30.754

 1.534 10 44  
9 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 312

+7.151

3:01'30.822

 0.068 11 31  
10 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 312

+7.258

3:01'30.929

 0.107 10 27  
11
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 312

+7.445

3:01'31.116

 0.187 11 34  
12 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 312

+8.145

3:01'31.816

 0.700 11 25  
13 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 312

+8.578

3:01'32.249

 0.433 9 24  
14 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 312

+8.799

3:01'32.470

 0.221 11 25  
15 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 312

+9.328

3:01'32.999

 0.529 10 22  
16 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 312

+10.096

3:01'33.767

 0.768 10 21  
17 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 312

+10.113

3:01'33.784

 0.017 11 26  
18 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 312

+11.281

3:01'34.952

 1.168 11 19  
19 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 312

+11.602

3:01'35.273

 0.321 11 18  
20
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 312

+11.745

3:01'35.416

 0.143 11 17  
21 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 312

+12.031

3:01'35.702

 0.286 11 21  
22 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 312

+13.106

3:01'36.777

 1.075 11 15  
23 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 312

+13.113

3:01'36.784

 0.007 10 14  
24 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 312

+13.687

3:01'37.358

 0.574 11    
25 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 312

+15.094

3:01'38.765

 1.407 11 12  
26 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 312

+15.300

3:01'38.971

 0.206 11 11  
27 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 312

+15.445

3:01'39.116

 0.145 10 10  
28 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 311

+1 Volta

3:01'34.155

 1 Volta 11 21  
29 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 311

+1 Volta

3:01'37.335

 3.180 9 8  
30 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 311

+1 Volta

3:01'38.136

 0.801 9 7  
31 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 310

+2 Voltas

3:01'40.991

 1 Volta 11 6  
32 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 308

+4 Voltas

3:01'41.810

 2 Voltas 11 5  
33 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 307

+5 Voltas

3:01'40.239

 1 Volta 10 4  
34 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 281

+31 Voltas

2:39'53.768

 26 Voltas 9 3 Acidente
35 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 220

+92 Voltas

2:05'44.415

 61 Voltas 5 2 Acidente
36 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 201

+111 Voltas

3:01'39.720

 19 Voltas 8 1  
37 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 155

+157 Voltas

1:24'47.032

 46 Voltas 6 1 Acidente
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