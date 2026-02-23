Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
NASCAR Cup Atlanta

NASCAR Cup: Reddick participa de acidente em Atlanta, se recupera e vence segunda consecutiva

Corrida insana foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Erick Gabriel
Publicado:
Tyler Reddick, 23XI Racing

Tyler Reddick ficou sem parte da frente de seu carro após um acidente na reta principal no meio da corrida da etapa de Atlanta da NASCAR Cup Series, mas que não o impediu de conquistar a bandeira quadriculada em primeiro lugar, em uma chegada caótica no EchoPark Speedway.

Leia também:

Na última relargada, Bubba Wallace, companheiro de equipe de Reddick na 23XI, liderava a prova, e Reddick era o piloto que o empurrava. Carson Hocevar alinhou-se por fora, com Ross Chastain logo atrás.

A corrida, repleta de acidentes, foi para a segunda prorrogação, e depois de liberar a pista de cima, Wallace tentou ultrapassar Hocevar, que atacou pelo meio com um empurrão de Chastain.

Reddick disparou na frente com um empurrão de Chase Briscoe, enquanto Chastain ultrapassou Hocevar para garantir o terceiro lugar na classificação final. Hocevar terminou em quarto, Daniel Suarez em quinto, e Shane van Gisbergen conquistou seu melhor resultado na carreira em circuitos ovais. Zane Smith, Wallace, Ryan Preece e Ryan Blaney completaram o restante dos dez primeiros.

"Isso é loucura", disse Reddick. "Este lugar, ao longo dos anos, proporcionou corridas incríveis. A habilidade é importante, mas, cara, não sei, acho que a determinação supera a habilidade. Obrigado a todos que vieram — está frio. Vocês nos motivaram a realizar coisas tão malucas como essa."

O sócio da equipe 23XI, Michael Jordan, estava radiante e mal podia acreditar que eles haviam conseguido novamente. "Não tenho palavras. Tyler fez um trabalho incrível. As duas equipes fizeram um trabalho incrível. Eu queria que ele ganhasse. Sinto muito pelo Bubba, obviamente, porque ele teve um dia incrível, mas Tyler se esforçou ao máximo e estou muito feliz por ele. Estou muito feliz pela 23XI."

Veja como foi

 

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 271

3:32'26.804

   10 67
2 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 271

+0.164

3:32'26.968

 0.164 7 43
3 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 271

+0.232

3:32'27.036

 0.068 7 34
4 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 271

+0.290

3:32'27.094

 0.058 12 38
5 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 271

+0.400

3:32'27.204

 0.110 9 32
6 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 271

+0.487

3:32'27.291

 0.087 10 32
7 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 271

+0.553

3:32'27.357

 0.066 12 30
8 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 271

+0.587

3:32'27.391

 0.034 7 48
9 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 271

+0.675

3:32'27.479

 0.088 9 32
10 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 271

+0.699

3:32'27.503

 0.024 12 31
11 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 271

+0.828

3:32'27.632

 0.129 10 38
12 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 271

+0.859

3:32'27.663

 0.031 10 25
13 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 271

+0.885

3:32'27.689

 0.026 13 24
14 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 271

+1.003

3:32'27.807

 0.118 10 23
15 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 271

+1.161

3:32'27.965

 0.158 11 22
16 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 271

+1.251

3:32'28.055

 0.090 12 21
17 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 271

+1.395

3:32'28.199

 0.144 10 22
18 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 271

+1.482

3:32'28.286

 0.087 13 22
19 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 271

+1.820

3:32'28.624

 0.338 14 18
20 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 271

+3.925

3:32'30.729

 2.105 15 17
21 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 271

+14.295

3:32'41.099

 10.370 8 16
22 C. CusterHaas Factory Team 41 Ford 270

+1 Volta

3:32'34.093

 1 Volta 13 16
23 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 269

+2 Voltas

3:32'28.939

 1 Volta 11 14
24 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 269

+2 Voltas

3:32'29.339

 0.400 11 13
25 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 258

+13 Voltas

3:14'00.831

 11 Voltas 14 12
26 A. CindricTeam Penske 2 Ford 257

+14 Voltas

3:12'58.190

 1 Volta 7 21
27 C. WareRick Ware Racing 51 Ford 257

+14 Voltas

3:15'35.733

 2'37.543 11 10
28 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 256

+15 Voltas

3:11'49.025

 1 Volta 7 25
29 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 256

+15 Voltas

3:11'50.215

 1.190 14 8
30
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 223

+48 Voltas

2:41'53.624

 33 Voltas 8 9
31 J. YeleyNY Racing Team 44 Chevrolet 220

+51 Voltas

2:49'03.957

 3 Voltas 17  
32 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 160

+111 Voltas

1:55'21.401

 60 Voltas 5 13
33 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 157

+114 Voltas

3:32'42.516

 3 Voltas 7 4
34 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 124

+147 Voltas

1:30'09.636

 33 Voltas 5 7
35 B. McLeodLive Fast Motorsports 78 Chevrolet 111

+160 Voltas

1:25'14.191

 13 Voltas 7 2
36 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 103

+168 Voltas

1:12'30.703

 8 Voltas 8 1
37 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 81

+190 Voltas

49'45.606

 22 Voltas 4 1
38
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 81

+190 Voltas

49'45.617

 0.011 4 1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

