NASCAR Cup: Reddick participa de acidente em Atlanta, se recupera e vence segunda consecutiva
Corrida insana foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Tyler Reddick ficou sem parte da frente de seu carro após um acidente na reta principal no meio da corrida da etapa de Atlanta da NASCAR Cup Series, mas que não o impediu de conquistar a bandeira quadriculada em primeiro lugar, em uma chegada caótica no EchoPark Speedway.
Na última relargada, Bubba Wallace, companheiro de equipe de Reddick na 23XI, liderava a prova, e Reddick era o piloto que o empurrava. Carson Hocevar alinhou-se por fora, com Ross Chastain logo atrás.
A corrida, repleta de acidentes, foi para a segunda prorrogação, e depois de liberar a pista de cima, Wallace tentou ultrapassar Hocevar, que atacou pelo meio com um empurrão de Chastain.
Reddick disparou na frente com um empurrão de Chase Briscoe, enquanto Chastain ultrapassou Hocevar para garantir o terceiro lugar na classificação final. Hocevar terminou em quarto, Daniel Suarez em quinto, e Shane van Gisbergen conquistou seu melhor resultado na carreira em circuitos ovais. Zane Smith, Wallace, Ryan Preece e Ryan Blaney completaram o restante dos dez primeiros.
"Isso é loucura", disse Reddick. "Este lugar, ao longo dos anos, proporcionou corridas incríveis. A habilidade é importante, mas, cara, não sei, acho que a determinação supera a habilidade. Obrigado a todos que vieram — está frio. Vocês nos motivaram a realizar coisas tão malucas como essa."
O sócio da equipe 23XI, Michael Jordan, estava radiante e mal podia acreditar que eles haviam conseguido novamente. "Não tenho palavras. Tyler fez um trabalho incrível. As duas equipes fizeram um trabalho incrível. Eu queria que ele ganhasse. Sinto muito pelo Bubba, obviamente, porque ele teve um dia incrível, mas Tyler se esforçou ao máximo e estou muito feliz por ele. Estou muito feliz pela 23XI."
Veja como foi
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|271
|
3:32'26.804
|10
|67
|2
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|271
|
+0.164
3:32'26.968
|0.164
|7
|43
|3
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|271
|
+0.232
3:32'27.036
|0.068
|7
|34
|4
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|271
|
+0.290
3:32'27.094
|0.058
|12
|38
|5
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|271
|
+0.400
3:32'27.204
|0.110
|9
|32
|6
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|271
|
+0.487
3:32'27.291
|0.087
|10
|32
|7
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|271
|
+0.553
3:32'27.357
|0.066
|12
|30
|8
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|271
|
+0.587
3:32'27.391
|0.034
|7
|48
|9
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|271
|
+0.675
3:32'27.479
|0.088
|9
|32
|10
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|271
|
+0.699
3:32'27.503
|0.024
|12
|31
|11
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|271
|
+0.828
3:32'27.632
|0.129
|10
|38
|12
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|271
|
+0.859
3:32'27.663
|0.031
|10
|25
|13
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|271
|
+0.885
3:32'27.689
|0.026
|13
|24
|14
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|271
|
+1.003
3:32'27.807
|0.118
|10
|23
|15
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|271
|
+1.161
3:32'27.965
|0.158
|11
|22
|16
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|271
|
+1.251
3:32'28.055
|0.090
|12
|21
|17
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|271
|
+1.395
3:32'28.199
|0.144
|10
|22
|18
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|271
|
+1.482
3:32'28.286
|0.087
|13
|22
|19
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|271
|
+1.820
3:32'28.624
|0.338
|14
|18
|20
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|271
|
+3.925
3:32'30.729
|2.105
|15
|17
|21
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|271
|
+14.295
3:32'41.099
|10.370
|8
|16
|22
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Ford
|270
|
+1 Volta
3:32'34.093
|1 Volta
|13
|16
|23
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|269
|
+2 Voltas
3:32'28.939
|1 Volta
|11
|14
|24
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|269
|
+2 Voltas
3:32'29.339
|0.400
|11
|13
|25
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|258
|
+13 Voltas
3:14'00.831
|11 Voltas
|14
|12
|26
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|257
|
+14 Voltas
3:12'58.190
|1 Volta
|7
|21
|27
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Ford
|257
|
+14 Voltas
3:15'35.733
|2'37.543
|11
|10
|28
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|256
|
+15 Voltas
3:11'49.025
|1 Volta
|7
|25
|29
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|256
|
+15 Voltas
3:11'50.215
|1.190
|14
|8
|30
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|223
|
+48 Voltas
2:41'53.624
|33 Voltas
|8
|9
|31
|J. YeleyNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|220
|
+51 Voltas
2:49'03.957
|3 Voltas
|17
|32
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|160
|
+111 Voltas
1:55'21.401
|60 Voltas
|5
|13
|33
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|157
|
+114 Voltas
3:32'42.516
|3 Voltas
|7
|4
|34
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|124
|
+147 Voltas
1:30'09.636
|33 Voltas
|5
|7
|35
|B. McLeodLive Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|111
|
+160 Voltas
1:25'14.191
|13 Voltas
|7
|2
|36
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|103
|
+168 Voltas
1:12'30.703
|8 Voltas
|8
|1
|37
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|81
|
+190 Voltas
49'45.606
|22 Voltas
|4
|1
|38
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|81
|
+190 Voltas
49'45.617
|0.011
|4
|1
