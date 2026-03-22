NASCAR Cup: Reddick supera adversidades e vence em Darlington
Piloto da 23XI agora tem quatro triunfos em seis corridas. Prova foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Tyler Reddick pode ter largado e terminado em primeiro na etapa de Darlington da NASCAR Cup Series, mas muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Ele enfrentou problemas elétricos logo no início e precisou desligar os ventiladores, o que fez a temperatura subir rapidamente dentro do carro. Teve que drenar manualmente a água quente de seu traje refrigerado danificado, reclamou de possíveis problemas nos freios, a equipe precisou trocar a bateria no meio da corrida e ele ainda se envolveu em um acidente no final da prova.
E apesar de tudo isso, Reddick ainda venceu a corrida. Ele ultrapassou Brad Keselowski para assumir a liderança a 28 voltas do fim e não olhou mais para trás, consolidando ainda mais sua enorme vantagem na classificação do campeonato.
“Sei que nunca devo desistir, e acho muito apropriado que, quando finalmente conseguirmos nossa primeira vitória em Darlington,”, disse Reddick. “Estivemos muito perto muitas vezes. Quer dizer, na primeira volta, tivemos o problema de carregamento, a bateria não carregava de jeito nenhum. Então, o dia todo, sem usar as ventoinhas, suando muito dentro do carro, e sabíamos que seria um teste físico. Fiquei realmente exausto, mas acho que não preciso de tanto resfriamento quanto normalmente preciso.”
Ele acrescentou: "Desde que dei minhas primeiras voltas aqui, há algo nesta pista que é muito especial, muito desafiador. Tem sido muito divertido para a minha evolução como piloto ao longo dos anos."
Keselowski terminou em segundo, Ryan Blaney em terceiro, Carson Hocevar em quarto e Austin Cindric em quinto. Ty Gibbs, Daniel Suarez, William Byron, Chris Buescher e Erik Jones completaram o restante dos dez primeiros.
A prova foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV.
Resultados
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|293
|
3:04'55.681
|10
|2
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|293
|
+5.847
3:05'01.528
|5.847
|10
|3
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|293
|
+11.395
3:05'07.076
|5.548
|10
|4
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|293
|
+12.950
3:05'08.631
|1.555
|9
|5
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|293
|
+16.405
3:05'12.086
|3.455
|10
|6
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|293
|
+19.190
3:05'14.871
|2.785
|9
|7
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|293
|
+19.381
3:05'15.062
|0.191
|9
|8
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|293
|
+19.484
3:05'15.165
|0.103
|10
|9
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|293
|
+20.407
3:05'16.088
|0.923
|9
|10
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|293
|
+22.593
3:05'18.274
|2.186
|10
|11
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|293
|
+22.900
3:05'18.581
|0.307
|10
|12
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|293
|
+24.807
3:05'20.488
|1.907
|10
|13
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|293
|
+26.770
3:05'22.451
|1.963
|10
|14
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|293
|
+27.603
3:05'23.284
|0.833
|9
|15
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|293
|
+28.650
3:05'24.331
|1.047
|10
|16
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|293
|
+32.156
3:05'27.837
|3.506
|10
|17
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|293
|
+32.378
3:05'28.059
|0.222
|9
|18
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|293
|
+32.893
3:05'28.574
|0.515
|9
|19
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|292
|
+1 Volta
3:04'59.353
|1 Volta
|10
|20
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|292
|
+1 Volta
3:05'00.135
|0.782
|10
|21
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|292
|
+1 Volta
3:05'00.495
|0.360
|10
|22
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|292
|
+1 Volta
3:05'03.465
|2.970
|9
|23
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|292
|
+1 Volta
3:05'04.865
|1.400
|9
|24
|J. AllgaierHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|292
|
+1 Volta
3:05'11.747
|6.882
|8
|25
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|292
|
+1 Volta
3:05'13.875
|2.128
|9
|26
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|291
|
+2 Voltas
3:04'59.520
|1 Volta
|9
|27
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|291
|
+2 Voltas
3:05'03.806
|4.286
|9
|28
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|291
|
+2 Voltas
3:05'07.738
|3.932
|9
|29
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|291
|
+2 Voltas
3:05'14.533
|6.795
|9
|30
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|291
|
+2 Voltas
3:05'15.829
|1.296
|10
|31
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|291
|
+2 Voltas
3:05'16.844
|1.015
|9
|32
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|291
|
+2 Voltas
3:05'32.851
|16.007
|11
|33
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|290
|
+3 Voltas
3:05'06.510
|1 Volta
|10
|34
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|288
|
+5 Voltas
3:05'22.620
|2 Voltas
|11
|35
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|288
|
+5 Voltas
3:05'35.045
|12.425
|12
|36
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|285
|
+8 Voltas
3:05'00.754
|3 Voltas
|12
|37
|T. HillGarage 66
|66
|Ford
|52
|
+241 Voltas
38'53.441
|233 Voltas
|5
