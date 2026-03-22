Relato da corrida
NASCAR Cup Darlington

NASCAR Cup: Reddick supera adversidades e vence em Darlington

Piloto da 23XI agora tem quatro triunfos em seis corridas. Prova foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Redação Motorsport.com
Publicado:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Tyler Reddick pode ter largado e terminado em primeiro na etapa de Darlington da NASCAR Cup Series, mas muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Ele enfrentou problemas elétricos logo no início e precisou desligar os ventiladores, o que fez a temperatura subir rapidamente dentro do carro. Teve que drenar manualmente a água quente de seu traje refrigerado danificado, reclamou de possíveis problemas nos freios, a equipe precisou trocar a bateria no meio da corrida e ele ainda se envolveu em um acidente no final da prova.

E apesar de tudo isso, Reddick ainda venceu a corrida. Ele ultrapassou Brad Keselowski para assumir a liderança a 28 voltas do fim e não olhou mais para trás, consolidando ainda mais sua enorme vantagem na classificação do campeonato.

“Sei que nunca devo desistir, e acho muito apropriado que, quando finalmente conseguirmos nossa primeira vitória em Darlington,”, disse Reddick. “Estivemos muito perto muitas vezes. Quer dizer, na primeira volta, tivemos o problema de carregamento, a bateria não carregava de jeito nenhum. Então, o dia todo, sem usar as ventoinhas, suando muito dentro do carro, e sabíamos que seria um teste físico. Fiquei realmente exausto, mas acho que não preciso de tanto resfriamento quanto normalmente preciso.”

Ele acrescentou: "Desde que dei minhas primeiras voltas aqui, há algo nesta pista que é muito especial, muito desafiador. Tem sido muito divertido para a minha evolução como piloto ao longo dos anos."

Keselowski terminou em segundo, Ryan Blaney em terceiro, Carson Hocevar em quarto e Austin Cindric em quinto. Ty Gibbs, Daniel Suarez, William Byron, Chris Buescher e Erik Jones completaram o restante dos dez primeiros.

A prova foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV.

Resultados

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 293

3:04'55.681

   10  
2 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 293

+5.847

3:05'01.528

 5.847 10  
3 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 293

+11.395

3:05'07.076

 5.548 10  
4 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 293

+12.950

3:05'08.631

 1.555 9  
5 A. CindricTeam Penske 2 Ford 293

+16.405

3:05'12.086

 3.455 10  
6 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 293

+19.190

3:05'14.871

 2.785 9  
7 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 293

+19.381

3:05'15.062

 0.191 9  
8 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 293

+19.484

3:05'15.165

 0.103 10  
9 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 293

+20.407

3:05'16.088

 0.923 9  
10 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 293

+22.593

3:05'18.274

 2.186 10  
11 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 293

+22.900

3:05'18.581

 0.307 10  
12 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 293

+24.807

3:05'20.488

 1.907 10  
13 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 293

+26.770

3:05'22.451

 1.963 10  
14 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 293

+27.603

3:05'23.284

 0.833 9  
15 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 293

+28.650

3:05'24.331

 1.047 10  
16 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 293

+32.156

3:05'27.837

 3.506 10  
17
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 293

+32.378

3:05'28.059

 0.222 9  
18
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 293

+32.893

3:05'28.574

 0.515 9  
19 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 292

+1 Volta

3:04'59.353

 1 Volta 10  
20 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 292

+1 Volta

3:05'00.135

 0.782 10  
21 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 292

+1 Volta

3:05'00.495

 0.360 10  
22 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 292

+1 Volta

3:05'03.465

 2.970 9  
23 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 292

+1 Volta

3:05'04.865

 1.400 9  
24 J. AllgaierHendrick Motorsports 48 Chevrolet 292

+1 Volta

3:05'11.747

 6.882 8  
25 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 292

+1 Volta

3:05'13.875

 2.128 9  
26 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 291

+2 Voltas

3:04'59.520

 1 Volta 9  
27 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 291

+2 Voltas

3:05'03.806

 4.286 9  
28 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 291

+2 Voltas

3:05'07.738

 3.932 9  
29 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 291

+2 Voltas

3:05'14.533

 6.795 9  
30 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 291

+2 Voltas

3:05'15.829

 1.296 10  
31 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 291

+2 Voltas

3:05'16.844

 1.015 9  
32 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 291

+2 Voltas

3:05'32.851

 16.007 11  
33 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 290

+3 Voltas

3:05'06.510

 1 Volta 10  
34 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 288

+5 Voltas

3:05'22.620

 2 Voltas 11  
35 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 288

+5 Voltas

3:05'35.045

 12.425 12  
36 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 285

+8 Voltas

3:05'00.754

 3 Voltas 12  
37 T. HillGarage 66 66 Ford 52

+241 Voltas

38'53.441

 233 Voltas 5

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

NASCAR Cup: Reddick supera adversidades e vence em Darlington

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Darlington
NASCAR Cup: Reddick supera adversidades e vence em Darlington

