Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Relato da corrida
NASCAR Cup Kansas

NASCAR Cup: Reddick supera Larson na prorrogação e vence quinta corrida em 2026

Prova do Kansas foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Redação Motorsport.com
Publicado:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota

Líder da temporada de 2026 da NASCAR Cup Series, Tyler Reddick estava batendo no muro e quase sem combustível a duas voltas do fim da etapa do Kansas neste domingo, mas uma bandeira amarela inesperada abriu caminho para que ele tivesse mais uma chance de vitória.

Leia também:

Denny Hamlin estava na frente na retomada da prorrogação, mas foi Kyle Larson quem assumiu a liderança com uma ultrapassagem tripla perto da linha de chegada.

Reddick caiu para o quinto lugar após uma relargada caótica, mas na última volta já estava em segundo e conseguiu emparelhar com Larson. Ultrapassou o piloto do carro #5 na curva 3 e não olhou para trás, garantindo sua quinta vitória nas nove primeiras corridas de 2026 – um feito inédito na Cup Series desde que Dale Earnhardt venceu seis das oito primeiras corridas em 1987.

"Foi uma sorte enorme ter a bandeira amarela no final", disse Reddick. "Foi uma loucura. Eu não conseguia acreditar. Quer dizer, antes de mais nada, preciso dizer, obviamente, como me sinto. Nunca gosto de estar do lado de dentro da confusão. Sinto muito pelo Christopher Bell. Estava tendo uma corrida boa e disputada. O carro #11 apareceu, e eu saí por cima. Não gostei nada de ter tocado no Christopher ali. Sinto muito por ele, porque ele estava tendo um dia bom e consistente."

"Cara, essas relargadas no final da corrida são uma loucura. Eu obviamente tinha que ir pra cima do carro #5. Fiquei chocado por ter conseguido ultrapassá-lo por dentro. Um Toyota Camry incrível o dia todo."

Atrás de Reddick e Larson, Chase Briscoe terminou em terceiro, Denny Hamlin em quarto e Bubba Wallace em quinto. Brad Keselowski, William Byron, Chase Elliott, Ty Gibbs e Chris Buescher completaram o restante dos dez primeiros.

A corrida foi transmitida pelo Motorsport.com na plataforma PhizTV, clique aqui e assista.

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 274

2:48'39.351

   8 71
2 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 274

+0.118

2:48'39.469

 0.118 9 54
3 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 274

+0.295

2:48'39.646

 0.177 9 38
4 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 274

+0.628

2:48'39.979

 0.333 9 52
5 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 274

+0.639

2:48'39.990

 0.011 9 39
6 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 274

+0.783

2:48'40.134

 0.144 9 35
7 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 274

+1.124

2:48'40.475

 0.341 9 30
8 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 274

+1.200

2:48'40.551

 0.076 9 41
9 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 274

+1.331

2:48'40.682

 0.131 9 38
10 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 274

+1.345

2:48'40.696

 0.014 9 29
11 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 274

+1.534

2:48'40.885

 0.189 9 26
12 A. CindricTeam Penske 2 Ford 274

+1.749

2:48'41.100

 0.215 9 25
13 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 274

+1.770

2:48'41.121

 0.021 9 28
14 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 274

+1.991

2:48'41.342

 0.221 9 23
15
C. Heim23XI Racing
 67 Toyota 274

+2.027

2:48'41.378

 0.036 9  
16 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 274

+2.124

2:48'41.475

 0.097 9 21
17 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 274

+6.964

2:48'46.315

 4.840 8 20
18 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 274

+7.518

2:48'46.869

 0.554 8 19
19 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 274

+10.110

2:48'49.461

 2.592 8 18
20 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 273

+1 Volta

2:48'28.647

 1 Volta 10 30
21 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 273

+1 Volta

2:48'44.303

 15.656 8 16
22 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 273

+1 Volta

2:48'45.052

 0.749 8 15
23 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 273

+1 Volta

2:48'46.287

 1.235 8 14
24 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 273

+1 Volta

2:48'46.558

 0.271 9 13
25 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 273

+1 Volta

2:48'46.894

 0.336 7 12
26 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 272

+2 Voltas

2:48'44.791

 1 Volta 9 11
27
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 272

+2 Voltas

2:48'45.271

 0.480 8 10
28 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 272

+2 Voltas

2:48'46.572

 1.301 8 9
29
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 272

+2 Voltas

2:48'46.883

 0.311 8 8
30 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 272

+2 Voltas

2:48'46.937

 0.054 8 7
31 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 271

+3 Voltas

2:48'43.433

 1 Volta 8 6
32 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 271

+3 Voltas

2:48'44.133

 0.700 9 5
33 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 271

+3 Voltas

2:48'46.229

 2.096 8 4
34 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 271

+3 Voltas

2:48'48.979

 2.750 7 3
35 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 270

+4 Voltas

2:48'45.405

 1 Volta 11 2
36 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 270

+4 Voltas

2:48'48.194

 2.789 8 1
37 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 268

+6 Voltas

2:48'50.954

 2 Voltas 8 1

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Principais comentários

Mais de
Nick DeGroot

Últimas notícias

