NASCAR Cup: Reddick supera Larson na prorrogação e vence quinta corrida em 2026
Prova do Kansas foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Líder da temporada de 2026 da NASCAR Cup Series, Tyler Reddick estava batendo no muro e quase sem combustível a duas voltas do fim da etapa do Kansas neste domingo, mas uma bandeira amarela inesperada abriu caminho para que ele tivesse mais uma chance de vitória.
Denny Hamlin estava na frente na retomada da prorrogação, mas foi Kyle Larson quem assumiu a liderança com uma ultrapassagem tripla perto da linha de chegada.
Reddick caiu para o quinto lugar após uma relargada caótica, mas na última volta já estava em segundo e conseguiu emparelhar com Larson. Ultrapassou o piloto do carro #5 na curva 3 e não olhou para trás, garantindo sua quinta vitória nas nove primeiras corridas de 2026 – um feito inédito na Cup Series desde que Dale Earnhardt venceu seis das oito primeiras corridas em 1987.
"Foi uma sorte enorme ter a bandeira amarela no final", disse Reddick. "Foi uma loucura. Eu não conseguia acreditar. Quer dizer, antes de mais nada, preciso dizer, obviamente, como me sinto. Nunca gosto de estar do lado de dentro da confusão. Sinto muito pelo Christopher Bell. Estava tendo uma corrida boa e disputada. O carro #11 apareceu, e eu saí por cima. Não gostei nada de ter tocado no Christopher ali. Sinto muito por ele, porque ele estava tendo um dia bom e consistente."
"Cara, essas relargadas no final da corrida são uma loucura. Eu obviamente tinha que ir pra cima do carro #5. Fiquei chocado por ter conseguido ultrapassá-lo por dentro. Um Toyota Camry incrível o dia todo."
Atrás de Reddick e Larson, Chase Briscoe terminou em terceiro, Denny Hamlin em quarto e Bubba Wallace em quinto. Brad Keselowski, William Byron, Chase Elliott, Ty Gibbs e Chris Buescher completaram o restante dos dez primeiros.
A corrida foi transmitida pelo Motorsport.com na plataforma PhizTV.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|274
|
2:48'39.351
|8
|71
|2
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|274
|
+0.118
2:48'39.469
|0.118
|9
|54
|3
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|274
|
+0.295
2:48'39.646
|0.177
|9
|38
|4
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|274
|
+0.628
2:48'39.979
|0.333
|9
|52
|5
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|274
|
+0.639
2:48'39.990
|0.011
|9
|39
|6
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|274
|
+0.783
2:48'40.134
|0.144
|9
|35
|7
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|274
|
+1.124
2:48'40.475
|0.341
|9
|30
|8
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|274
|
+1.200
2:48'40.551
|0.076
|9
|41
|9
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|274
|
+1.331
2:48'40.682
|0.131
|9
|38
|10
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|274
|
+1.345
2:48'40.696
|0.014
|9
|29
|11
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|274
|
+1.534
2:48'40.885
|0.189
|9
|26
|12
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|274
|
+1.749
2:48'41.100
|0.215
|9
|25
|13
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|274
|
+1.770
2:48'41.121
|0.021
|9
|28
|14
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|274
|
+1.991
2:48'41.342
|0.221
|9
|23
|15
|
C. Heim23XI Racing
|67
|Toyota
|274
|
+2.027
2:48'41.378
|0.036
|9
|16
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|274
|
+2.124
2:48'41.475
|0.097
|9
|21
|17
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|274
|
+6.964
2:48'46.315
|4.840
|8
|20
|18
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|274
|
+7.518
2:48'46.869
|0.554
|8
|19
|19
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|274
|
+10.110
2:48'49.461
|2.592
|8
|18
|20
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|273
|
+1 Volta
2:48'28.647
|1 Volta
|10
|30
|21
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|273
|
+1 Volta
2:48'44.303
|15.656
|8
|16
|22
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|273
|
+1 Volta
2:48'45.052
|0.749
|8
|15
|23
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|273
|
+1 Volta
2:48'46.287
|1.235
|8
|14
|24
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|273
|
+1 Volta
2:48'46.558
|0.271
|9
|13
|25
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|273
|
+1 Volta
2:48'46.894
|0.336
|7
|12
|26
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|272
|
+2 Voltas
2:48'44.791
|1 Volta
|9
|11
|27
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|272
|
+2 Voltas
2:48'45.271
|0.480
|8
|10
|28
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|272
|
+2 Voltas
2:48'46.572
|1.301
|8
|9
|29
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|272
|
+2 Voltas
2:48'46.883
|0.311
|8
|8
|30
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|272
|
+2 Voltas
2:48'46.937
|0.054
|8
|7
|31
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|271
|
+3 Voltas
2:48'43.433
|1 Volta
|8
|6
|32
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|271
|
+3 Voltas
2:48'44.133
|0.700
|9
|5
|33
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|271
|
+3 Voltas
2:48'46.229
|2.096
|8
|4
|34
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|271
|
+3 Voltas
2:48'48.979
|2.750
|7
|3
|35
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|270
|
+4 Voltas
2:48'45.405
|1 Volta
|11
|2
|36
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|270
|
+4 Voltas
2:48'48.194
|2.789
|8
|1
|37
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|268
|
+6 Voltas
2:48'50.954
|2 Voltas
|8
|1
