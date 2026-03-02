Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
NASCAR Cup Circuito das Américas

NASCAR Cup: Reddick supera Van Gisbergen e conquista vitória histórica

Sequência de triunfos de neozelandês em mistos terminou com feito inédito na categoria. Prova foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot Redação Motorsport.com
Publicado:
Tyler Reddick, 23XI Racing

Tyler Reddick está imparável neste início de temporada da NASCAR Cup Series. Nem mesmo Shane van Gisbergen em um circuito misto foi suficiente para impedi-lo, e o piloto da 23XI conquistou sua terceira vitória consecutiva na abertura da temporada 2026.

Reddick é o primeiro piloto em toda a história da NASCAR a vencer as três primeiras corridas de uma temporada: Daytona, Atlanta e agora COTA. A 23XI Racing, copropriedade de Michael Jordan e Denny Hamlin, também é a primeira equipe a vencer as três primeiras corridas do ano desde que a Petty Enterprises fez o mesmo em 1963.

Com a vitória de domingo, ele consolidou ainda mais sua liderança no campeonato, cruzando a linha de chegada com cerca de quatro segundos de vantagem sobre van Gisbergen.

"Significa tudo para mim", disse Reddick. "Estávamos no final da corrida, eu liderando e lá estava o SVG - o cara que eu venho tentando vencer há um tempo. Conseguir superá-lo e garantir a vitória é simplesmente incrível. Estou muito orgulhoso de todos na 23XI. Trabalhamos muito duro e não gostamos de ser derrotados assim em circuitos mistos. É apenas uma corrida, mas é muito importante, tão apropriado conseguir três vitórias seguidas e fazer história."

Atrás de Reddick e SVG, Christopher Bell terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e Michael McDowell em quinto. Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger e Denny Hamlin completaram o restante dos dez primeiros.

Veja como foi

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 95

2:58'52.130

   5 61
2 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 95

+3.944

2:58'56.074

 3.944 6 45
3 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 95

+4.705

2:58'56.835

 0.761 7 34
4 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 95

+8.152

2:59'00.282

 3.447 7 48
5 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 95

+10.423

2:59'02.553

 2.271 6 40
6 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 95

+12.719

2:59'04.849

 2.296 7 31
7 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 95

+14.197

2:59'06.327

 1.478 8 33
8 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 95

+14.213

2:59'06.343

 0.016 6 33
9 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 95

+14.894

2:59'07.024

 0.681 7 43
10 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 95

+15.424

2:59'07.554

 0.530 6 28
11 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 95

+18.834

2:59'10.964

 3.410 7 31
12 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 95

+19.736

2:59'11.866

 0.902 7 25
13 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 95

+21.438

2:59'13.568

 1.702 6 26
14
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 95

+23.589

2:59'15.719

 2.151 6 23
15 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 95

+23.946

2:59'16.076

 0.357 7 22
16 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 95

+25.462

2:59'17.592

 1.516 7 21
17 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 95

+25.650

2:59'17.780

 0.188 6 20
18 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 95

+26.276

2:59'18.406

 0.626 7 19
19 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 95

+29.805

2:59'21.935

 3.529 8 18
20 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 95

+31.278

2:59'23.408

 1.473 7 17
21 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 95

+32.311

2:59'24.441

 1.033 6 23
22 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 95

+33.718

2:59'25.848

 1.407 6 15
23 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 95

+35.123

2:59'27.253

 1.405 5 14
24 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 95

+35.834

2:59'27.964

 0.711 6 20
25 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 95

+35.912

2:59'28.042

 0.078 6 20
26
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 95

+37.169

2:59'29.299

 1.257 6 11
27
J. LoveRichard Childress Racing
 33 Chevrolet 95

+39.086

2:59'31.216

 1.917 6  
28 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 95

+41.900

2:59'34.030

 2.814 5 9
29 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 95

+43.951

2:59'36.081

 2.051 6 11
30 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 95

+46.933

2:59'39.063

 2.982 7 7
31 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 95

+1'07.424

2:59'59.554

 20.491 14 8
32 A. CindricTeam Penske 2 Ford 95

+1'31.014

3:00'23.144

 23.590 6 5
33 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 95

+1'36.260

3:00'28.390

 5.246 6 4
34 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 93

+2 Voltas

2:59'39.894

 2 Voltas 7 3
35 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 93

+2 Voltas

2:59'43.167

 3.273 7 13
36 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 89

+6 Voltas

2:59'45.398

 4 Voltas 8 5
37 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 62

+33 Voltas

1:57'23.964

 27 Voltas 5 1

