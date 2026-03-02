NASCAR Cup: Reddick supera Van Gisbergen e conquista vitória histórica

Tyler Reddick está imparável neste início de temporada da NASCAR Cup Series. Nem mesmo Shane van Gisbergen em um circuito misto foi suficiente para impedi-lo, e o piloto da 23XI conquistou sua terceira vitória consecutiva na abertura da temporada 2026.

Reddick é o primeiro piloto em toda a história da NASCAR a vencer as três primeiras corridas de uma temporada: Daytona, Atlanta e agora COTA. A 23XI Racing, copropriedade de Michael Jordan e Denny Hamlin, também é a primeira equipe a vencer as três primeiras corridas do ano desde que a Petty Enterprises fez o mesmo em 1963.

Com a vitória de domingo, ele consolidou ainda mais sua liderança no campeonato, cruzando a linha de chegada com cerca de quatro segundos de vantagem sobre van Gisbergen.

"Significa tudo para mim", disse Reddick. "Estávamos no final da corrida, eu liderando e lá estava o SVG - o cara que eu venho tentando vencer há um tempo. Conseguir superá-lo e garantir a vitória é simplesmente incrível. Estou muito orgulhoso de todos na 23XI. Trabalhamos muito duro e não gostamos de ser derrotados assim em circuitos mistos. É apenas uma corrida, mas é muito importante, tão apropriado conseguir três vitórias seguidas e fazer história."

Atrás de Reddick e SVG, Christopher Bell terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e Michael McDowell em quinto. Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger e Denny Hamlin completaram o restante dos dez primeiros.

Veja como foi

Resultado

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!