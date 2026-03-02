NASCAR Cup: Reddick supera Van Gisbergen e conquista vitória histórica
Sequência de triunfos de neozelandês em mistos terminou com feito inédito na categoria. Prova foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Tyler Reddick está imparável neste início de temporada da NASCAR Cup Series. Nem mesmo Shane van Gisbergen em um circuito misto foi suficiente para impedi-lo, e o piloto da 23XI conquistou sua terceira vitória consecutiva na abertura da temporada 2026.
Reddick é o primeiro piloto em toda a história da NASCAR a vencer as três primeiras corridas de uma temporada: Daytona, Atlanta e agora COTA. A 23XI Racing, copropriedade de Michael Jordan e Denny Hamlin, também é a primeira equipe a vencer as três primeiras corridas do ano desde que a Petty Enterprises fez o mesmo em 1963.
Com a vitória de domingo, ele consolidou ainda mais sua liderança no campeonato, cruzando a linha de chegada com cerca de quatro segundos de vantagem sobre van Gisbergen.
"Significa tudo para mim", disse Reddick. "Estávamos no final da corrida, eu liderando e lá estava o SVG - o cara que eu venho tentando vencer há um tempo. Conseguir superá-lo e garantir a vitória é simplesmente incrível. Estou muito orgulhoso de todos na 23XI. Trabalhamos muito duro e não gostamos de ser derrotados assim em circuitos mistos. É apenas uma corrida, mas é muito importante, tão apropriado conseguir três vitórias seguidas e fazer história."
Atrás de Reddick e SVG, Christopher Bell terminou em terceiro, Ty Gibbs em quarto e Michael McDowell em quinto. Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger e Denny Hamlin completaram o restante dos dez primeiros.
Veja como foi
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|95
|
2:58'52.130
|5
|61
|2
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|95
|
+3.944
2:58'56.074
|3.944
|6
|45
|3
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|95
|
+4.705
2:58'56.835
|0.761
|7
|34
|4
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|95
|
+8.152
2:59'00.282
|3.447
|7
|48
|5
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|95
|
+10.423
2:59'02.553
|2.271
|6
|40
|6
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|95
|
+12.719
2:59'04.849
|2.296
|7
|31
|7
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|95
|
+14.197
2:59'06.327
|1.478
|8
|33
|8
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|95
|
+14.213
2:59'06.343
|0.016
|6
|33
|9
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|95
|
+14.894
2:59'07.024
|0.681
|7
|43
|10
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|95
|
+15.424
2:59'07.554
|0.530
|6
|28
|11
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|95
|
+18.834
2:59'10.964
|3.410
|7
|31
|12
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|95
|
+19.736
2:59'11.866
|0.902
|7
|25
|13
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|95
|
+21.438
2:59'13.568
|1.702
|6
|26
|14
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|95
|
+23.589
2:59'15.719
|2.151
|6
|23
|15
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|95
|
+23.946
2:59'16.076
|0.357
|7
|22
|16
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|95
|
+25.462
2:59'17.592
|1.516
|7
|21
|17
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|95
|
+25.650
2:59'17.780
|0.188
|6
|20
|18
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|95
|
+26.276
2:59'18.406
|0.626
|7
|19
|19
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|95
|
+29.805
2:59'21.935
|3.529
|8
|18
|20
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|95
|
+31.278
2:59'23.408
|1.473
|7
|17
|21
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|95
|
+32.311
2:59'24.441
|1.033
|6
|23
|22
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|95
|
+33.718
2:59'25.848
|1.407
|6
|15
|23
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|95
|
+35.123
2:59'27.253
|1.405
|5
|14
|24
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|95
|
+35.834
2:59'27.964
|0.711
|6
|20
|25
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|95
|
+35.912
2:59'28.042
|0.078
|6
|20
|26
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|95
|
+37.169
2:59'29.299
|1.257
|6
|11
|27
|
J. LoveRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|95
|
+39.086
2:59'31.216
|1.917
|6
|28
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|95
|
+41.900
2:59'34.030
|2.814
|5
|9
|29
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|95
|
+43.951
2:59'36.081
|2.051
|6
|11
|30
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|95
|
+46.933
2:59'39.063
|2.982
|7
|7
|31
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|95
|
+1'07.424
2:59'59.554
|20.491
|14
|8
|32
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|95
|
+1'31.014
3:00'23.144
|23.590
|6
|5
|33
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|95
|
+1'36.260
3:00'28.390
|5.246
|6
|4
|34
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|93
|
+2 Voltas
2:59'39.894
|2 Voltas
|7
|3
|35
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|93
|
+2 Voltas
2:59'43.167
|3.273
|7
|13
|36
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|89
|
+6 Voltas
2:59'45.398
|4 Voltas
|8
|5
|37
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|62
|
+33 Voltas
1:57'23.964
|27 Voltas
|5
|1
