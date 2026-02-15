Pular para o conteúdo principal

NASCAR Cup Daytona 500

NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan

Após caos na última volta, piloto da 23XI superou Chase Elliot para feito histórico de equipe. Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
Daytona 500 winner Tyler Reddick with 23XI co-owner Michael Jordan

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

A edição de 2026 das 500 Milhas de Daytona da NASCAR Cup Series teve um final caótico, com direito a toques, rodadas e carros no muro.

Leia também:

Melhor para Tyler Reddick, que recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição, após receber o ‘empurrão’ de seu companheiro de equipe, Riley Herbst, nas últimas curvas.

Herbst acabou perdendo o controle do seu Toyota #35 e ocasionou uma reação em cadeia, com um big one envolvendo vários pilotos, que chegaram a cruzar a linha de chegada rodando.

Ricky Stenhouse Jr. ficou em segundo, seguido por Joey Logano, Chase Elliott – que sucumbiu à velocidade de Reddick nos metros finais – e Brad Keselowski, que fechou o top 5.

O resultado dá a Reddick, Michael Jordan e Denny Hamlin a primeira Daytona 500 ao time que enfrentou um processo judicial contra a NASCAR, que se encerrou apenas em dezembro.

A prova foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV. Reviva todas as emoções aqui.

 

