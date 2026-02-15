NASCAR Cup: Reddick surge no fim e dá primeira Daytona 500 a Michael Jordan
Após caos na última volta, piloto da 23XI superou Chase Elliot para feito histórico de equipe. Corrida foi transmitida pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
A edição de 2026 das 500 Milhas de Daytona da NASCAR Cup Series teve um final caótico, com direito a toques, rodadas e carros no muro.
Melhor para Tyler Reddick, que recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição, após receber o ‘empurrão’ de seu companheiro de equipe, Riley Herbst, nas últimas curvas.
Herbst acabou perdendo o controle do seu Toyota #35 e ocasionou uma reação em cadeia, com um big one envolvendo vários pilotos, que chegaram a cruzar a linha de chegada rodando.
Ricky Stenhouse Jr. ficou em segundo, seguido por Joey Logano, Chase Elliott – que sucumbiu à velocidade de Reddick nos metros finais – e Brad Keselowski, que fechou o top 5.
O resultado dá a Reddick, Michael Jordan e Denny Hamlin a primeira Daytona 500 ao time que enfrentou um processo judicial contra a NASCAR, que se encerrou apenas em dezembro.
A prova foi transmitida ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV. Reviva todas as emoções aqui.
