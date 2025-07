A NASCAR Cup Series realiza neste domingo a 21ª etapa da temporada de 2025 em um retorno aos ovais. O Dover Motor Speedway é um dos mais icônicos circuitos da temporada, recebendo a maior categoria das Américas desde 1969.

As 400 Milhas de Dover tem previsão de 400 voltas, com o primeiro estágio contendo 120 voltas, o segundo 130 e o segmento derradeiro com 150 giros. A previsão do tempo informa que há 70% de chance de chuva no domingo, com possibilidade de tempestade, e com temperaturas chegando até 31°C.

Como acontece nos últimos anos, o treino livre e a classificação na 'Milha Monstro' serão um na sequência do outro, será no sábado, a partir das 14h35, horário de Brasília.

A corrida será no domingo, a partir das 15h, com transmissão AO VIVO e de GRAÇA no canal do Motorsport.com na PicTV, a grande novidade da categoria no Brasil em 2025. No último domingo, a etapa na pista mista de Sonoma foi exibida também ao vivo e em português.

A transmissão, mais uma vez, contará com a narração de Sergio Lago, a principal voz da NASCAR no Brasil há quase duas décadas, e com os comentários de Erick Gabriel, editor de NASCAR no Motorsport.com.

Para não perder qualquer momento da corrida e interagir na transmissão, basta entrar no canal no link https://pictv.com/motorsport, fazer sua inscrição e seguir o canal do Motorsport.com.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na TV Globo, NARRAÇÃO, etc: DEBATE do tchau à Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!