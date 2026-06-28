NASCAR Cup: Shane van Gisbergen confirma favoritismo em Sonoma e Hamlin assume liderança
Neozelandês foi pressionado por Chase Briscoe nas voltas finais, mas garantiu triunfo na California. Corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet
Foto de: James Gilbert - Getty Images
A disputa foi muito mais apertada do que Shane van Gisbergen gostaria, mas ele conseguiu segurar Chase Briscoe por uma pequena margem e vencer a corrida da NASCAR Cup Series no domingo, em Sonoma.
A vitória coloca SVG novamente acima da linha de corte para o Chase e o posiciona em 14º lugar na classificação geral. Van Gisbergen agora empata com Tony Stewart na lista histórica de vitórias em circuitos mistos, somando o oitavo triunfo de sua carreira na Cup e conquistando uma vitória completa no fim de semana, já que ele também venceu na corrida da O’Reilly Auto Parts Series..
"Que dia", disse Van Gisbergen. "Estávamos muito mal ontem, e o pessoal fez um trabalho incrível transformando este carro em um vencedor. O carro #19 [Briscoe] estava chegando forte. Ele estava muito, muito bem, e eu estava sofrendo com o desgaste no final."
Sobre a batalha pela vitória, Van Gisbergen comentou: "Aqueles carros ruins (retardatários) ficaram na nossa frente; eles estavam bamboleando pela pista e levantando poeira, e eu continuava tendo dificuldades. O Chase estava realmente muito bem. É, se houvesse mais algumas voltas, teríamos tido problemas."
Atrás de Van Gisbergen e Briscoe, Ty Gibbs (que venceu todos os estágios) terminou em terceiro, Kyle Larson em quarto, Christopher Bell em quinto e Ryan Blaney em sexto.
Connor Zilisch conquistou o primeiro top 10 de sua carreira na Cup, chegando em sétimo. Ryan Preece ficou em oitavo, Michael McDowell em nono e Alex Bowman em décimo.
Hamlin vs. Reddick
O domingo também foi um desastre para os pilotos que lideravam a classificação e, pela primeira vez no ano, houve uma mudança na liderança do campeonato. Denny Hamlin terminou em 26º lugar após rodar no final da corrida, mas Tyler Reddick teve um desempenho ainda pior, chegando em 36º (último) devido a um problema na direção hidráulica. Reddick não desistiu e garantiu o ponto extra pela volta mais rápida, mas Hamlin ainda deixa Sonoma com um ponto de vantagem na classificação do campeonato.
A corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração deSergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Clique aqui e assista.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|110
|
2:37'52.537
|5
|63
|2
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|110
|
+0.357
2:37'52.894
|0.357
|6
|37
|3
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|110
|
+3.165
2:37'55.702
|2.808
|6
|54
|4
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|110
|
+4.789
2:37'57.326
|1.624
|6
|35
|5
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|110
|
+5.547
2:37'58.084
|0.758
|6
|50
|6
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|110
|
+18.316
2:38'10.853
|12.769
|6
|32
|7
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|110
|
+19.763
2:38'12.300
|1.447
|6
|33
|8
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|110
|
+21.794
2:38'14.331
|2.031
|8
|35
|9
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|110
|
+23.056
2:38'15.593
|1.262
|6
|36
|10
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|110
|
+23.901
2:38'16.438
|0.845
|6
|32
|11
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|110
|
+24.287
2:38'16.824
|0.386
|6
|33
|12
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|110
|
+24.762
2:38'17.299
|0.475
|6
|25
|13
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|110
|
+30.931
2:38'23.468
|6.169
|6
|31
|14
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|110
|
+33.742
2:38'26.279
|2.811
|6
|29
|15
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|110
|
+34.891
2:38'27.428
|1.149
|6
|22
|16
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|110
|
+38.128
2:38'30.665
|3.237
|6
|29
|17
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|110
|
+40.855
2:38'33.392
|2.727
|6
|20
|18
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|110
|
+41.066
2:38'33.603
|0.211
|6
|24
|19
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|110
|
+47.776
2:38'40.313
|6.710
|7
|18
|20
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|110
|
+51.001
2:38'43.538
|3.225
|6
|17
|21
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|110
|
+53.861
2:38'46.398
|2.860
|6
|16
|22
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|110
|
+56.697
2:38'49.234
|2.836
|7
|15
|23
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|110
|
+57.359
2:38'49.896
|0.662
|5
|17
|24
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|110
|
+58.566
2:38'51.103
|1.207
|5
|13
|25
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|110
|
+58.845
2:38'51.382
|0.279
|6
|12
|26
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|110
|
+1'02.507
2:38'55.044
|3.662
|5
|11
|27
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|110
|
+1'03.786
2:38'56.323
|1.279
|6
|10
|28
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|110
|
+1'04.364
2:38'56.901
|0.578
|6
|9
|29
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|110
|
+1'07.084
2:38'59.621
|2.720
|5
|8
|30
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|110
|
+1'08.086
2:39'00.623
|1.002
|5
|8
|31
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|110
|
+1'15.642
2:39'08.179
|7.556
|10
|6
|32
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|110
|
+1'15.788
2:39'08.325
|0.146
|6
|5
|33
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|109
|
+1 Volta
2:37'56.213
|1 Volta
|6
|4
|34
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|109
|
+1 Volta
2:38'06.608
|10.395
|7
|35
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|109
|
+1 Volta
2:38'30.272
|23.664
|6
|2
|36
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|106
|
+4 Voltas
2:38'46.052
|3 Voltas
|8
|2
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