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Relato da corrida
NASCAR Cup Sonoma

NASCAR Cup: Shane van Gisbergen confirma favoritismo em Sonoma e Hamlin assume liderança

Neozelandês foi pressionado por Chase Briscoe nas voltas finais, mas garantiu triunfo na California. Corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

Shane van Gisbergen, No. 97 Trackhouse Racing Chevrolet

Foto de: James Gilbert - Getty Images

A disputa foi muito mais apertada do que Shane van Gisbergen gostaria, mas ele conseguiu segurar Chase Briscoe por uma pequena margem e vencer a corrida da NASCAR Cup Series no domingo, em Sonoma.

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A vitória coloca SVG novamente acima da linha de corte para o Chase e o posiciona em 14º lugar na classificação geral. Van Gisbergen agora empata com Tony Stewart na lista histórica de vitórias em circuitos mistos, somando o oitavo triunfo de sua carreira na Cup e conquistando uma vitória completa no fim de semana, já que ele também venceu na corrida da O’Reilly Auto Parts Series..

"Que dia", disse Van Gisbergen. "Estávamos muito mal ontem, e o pessoal fez um trabalho incrível transformando este carro em um vencedor. O carro #19 [Briscoe] estava chegando forte. Ele estava muito, muito bem, e eu estava sofrendo com o desgaste no final."

Sobre a batalha pela vitória, Van Gisbergen comentou: "Aqueles carros ruins (retardatários) ficaram na nossa frente; eles estavam bamboleando pela pista e levantando poeira, e eu continuava tendo dificuldades. O Chase estava realmente muito bem. É, se houvesse mais algumas voltas, teríamos tido problemas."

Atrás de Van Gisbergen e Briscoe, Ty Gibbs (que venceu todos os estágios) terminou em terceiro, Kyle Larson em quarto, Christopher Bell em quinto e Ryan Blaney em sexto.

Connor Zilisch conquistou o primeiro top 10 de sua carreira na Cup, chegando em sétimo. Ryan Preece ficou em oitavo, Michael McDowell em nono e Alex Bowman em décimo.

Hamlin vs. Reddick

O domingo também foi um desastre para os pilotos que lideravam a classificação e, pela primeira vez no ano, houve uma mudança na liderança do campeonato. Denny Hamlin terminou em 26º lugar após rodar no final da corrida, mas Tyler Reddick teve um desempenho ainda pior, chegando em 36º (último) devido a um problema na direção hidráulica. Reddick não desistiu e garantiu o ponto extra pela volta mais rápida, mas Hamlin ainda deixa Sonoma com um ponto de vantagem na classificação do campeonato.

A corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV, com a narração deSergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Clique aqui e assista.

Resultado

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 110

2:37'52.537

   5 63
2 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 110

+0.357

2:37'52.894

 0.357 6 37
3 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 110

+3.165

2:37'55.702

 2.808 6 54
4 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 110

+4.789

2:37'57.326

 1.624 6 35
5 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 110

+5.547

2:37'58.084

 0.758 6 50
6 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 110

+18.316

2:38'10.853

 12.769 6 32
7
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 110

+19.763

2:38'12.300

 1.447 6 33
8 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 110

+21.794

2:38'14.331

 2.031 8 35
9 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 110

+23.056

2:38'15.593

 1.262 6 36
10 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 110

+23.901

2:38'16.438

 0.845 6 32
11 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 110

+24.287

2:38'16.824

 0.386 6 33
12 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 110

+24.762

2:38'17.299

 0.475 6 25
13 A. CindricTeam Penske 2 Ford 110

+30.931

2:38'23.468

 6.169 6 31
14 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 110

+33.742

2:38'26.279

 2.811 6 29
15 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 110

+34.891

2:38'27.428

 1.149 6 22
16 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 110

+38.128

2:38'30.665

 3.237 6 29
17 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 110

+40.855

2:38'33.392

 2.727 6 20
18 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 110

+41.066

2:38'33.603

 0.211 6 24
19 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 110

+47.776

2:38'40.313

 6.710 7 18
20 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 110

+51.001

2:38'43.538

 3.225 6 17
21 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 110

+53.861

2:38'46.398

 2.860 6 16
22 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 110

+56.697

2:38'49.234

 2.836 7 15
23 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 110

+57.359

2:38'49.896

 0.662 5 17
24 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 110

+58.566

2:38'51.103

 1.207 5 13
25 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 110

+58.845

2:38'51.382

 0.279 6 12
26 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 110

+1'02.507

2:38'55.044

 3.662 5 11
27 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 110

+1'03.786

2:38'56.323

 1.279 6 10
28
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 110

+1'04.364

2:38'56.901

 0.578 6 9
29 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 110

+1'07.084

2:38'59.621

 2.720 5 8
30 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 110

+1'08.086

2:39'00.623

 1.002 5 8
31 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 110

+1'15.642

2:39'08.179

 7.556 10 6
32 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 110

+1'15.788

2:39'08.325

 0.146 6 5
33 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 109

+1 Volta

2:37'56.213

 1 Volta 6 4
34 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 109

+1 Volta

2:38'06.608

 10.395 7  
35 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 109

+1 Volta

2:38'30.272

 23.664 6 2
36 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 106

+4 Voltas

2:38'46.052

 3 Voltas 8 2

 

 

 

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