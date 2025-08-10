NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen
Neozelandês voltou a vencer numa prova em circuito misto; Motorsport.com transmite ao vivo tudo de NASCAR Cup, Xfinity e Truck Series em pictv.com/motorsport
O piloto estrangeiro mais vitorioso da NASCAR conseguiu novamente! Shane van Gisbergen cruzou a linha de chegada com mais de onze segundos de vantagem na corrida da NASCAR Cup em Watkins Glen. Foi a redenção para 'SVG', que perdeu essa corrida há um ano, depois de cometer um erro na última volta. A vitória deste domingo também aconteceu no mesmo fim de semana em que ele assinou uma extensão de contrato de vários anos com a Trackhouse Racing Team.
"É bom voltar a vencer", disse van Gisbergen. "Obrigado a todos por terem comparecido. Foi uma corrida incrível. O último stint foi um pouco apagado, mas a batalha foi muito divertida. Obrigado à WeatherTech e à Trackhouse. O carro estava simplesmente incrível de novo. Conseguir outra vitória foi incrível."
Foi uma disputa rápida com poucos incidentes, terminando em pouco mais de duas horas. Christopher Bell terminou em um distante segundo lugar, Chris Buescher em terceiro, William Byron em quarto e Chase Briscoe em quinto. O pole Ryan Blaney terminou em sexto, Daniel Suárez em sétimo, Bubba Wallace em oitavo, Tyler Reddick em nono e Ross Chastain em décimo.
Na batalha para chegar aos playoffs, Buescher aumentou sua vantagem sobre o companheiro de equipe Ryan Preece, agora com 34 pontos, ocupando a 16ª e última posição.
Segmentos 1 e 2
Blaney manteve a liderança na largada, com SVG vindo atrás dele. Não houve muita movimentação em toda a pista, mas Kyle Larson encontrou problemas logo no início, quando rodou na Curva 1. Larson relatou um problema no freio, e o Chevrolet nº 5 da Hendrick Motorsports teve que ir para a garagem.
À medida que o final do segmento se aproximava, as estratégias começaram a se dividir quando a maior parte do pelotão foi para os boxes. Kyle Busch perdeu tempo em seu box, mas não houve outros problemas.
Buescher ficou fora dos pits e venceu o segmento. Ele foi seguido por Alex Bowman e pelo companheiro de equipe na RFK Racing, justamente Preece.
Durante o intervalo dos segmentos, os dois pilotos da RFK optaram por ficar de fora dos pits, junto com Chase Elliott em terceiro. Todos os três estavam atrás de pontos distribuídos nos segmentos. Isso provou ser um erro, pois nenhum deles conseguiu se segurar.
Em relargada caótica, SVG abriu caminho para a liderança da corrida, já Buescher, Preece e Elliott caíam no meio do pelotão.
SVG optou por fazer o pit stop antes do final do segmento 2. Blaney optou por ficar de fora e venceu o segmento 2, à frente de William Byron e Christopher Bell. Mais abaixo entre os dez primeiros, Erik Jones quase sofreu um acidente em uma tensa batalha pelos pontos, graças ao contato de seu companheiro de equipe, John Hunter Nemechek. Logo depois, Nemechek bateu forte no carrossel devido ao contato de Ty Gibbs.
Segmento 3
Blaney estava no controle no início da última etapa, mas com pneus velhos, enquanto SVG largou em 12º. Ele passou rapidamente pelo pelotão, assumindo a liderança apenas algumas voltas depois.
Kyle Busch e Denny Hamlin tiveram um contato significativo na curva 7, mas os dois pilotos conseguiram manter seus carros apontados na direção certa. Os companheiros de equipe da Spire Motorsport também colidiram, com Michael McDowell fazendo Carson Hocevar rodar. Houve muito contato em todo o pelotão, mas a corrida continuou em bandeira verde.
SVG fez seu último pit stop quando faltavam 27 voltas para o final, preparando-se perfeitamente para voltar à liderança da corrida à medida que as coisas se desenrolavam.
Não houve um desafio real para o tricampeão da Supercars, que se distanciou na liderança, enquanto Bell e Buescher lutavam pelo segundo lugar. Melhor para Bell. Veja como foi na transmissão do Motorsport.com na PicTV.
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|90
|
2:10'38.974
|5
|43
|2
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|90
|
+11.116
2:10'50.090
|11.116
|5
|43
|3
|C. BuescherRFK Racing
|17
|Ford
|90
|
+11.825
2:10'50.799
|0.709
|5
|44
|4
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|90
|
+16.218
2:10'55.192
|4.393
|5
|42
|5
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|90
|
+17.182
2:10'56.156
|0.964
|6
|34
|6
|R. BlaneyEquipe Penske
|12
|Ford
|90
|
+17.320
2:10'56.294
|0.138
|5
|45
|7
|D. SuarezTrackHouse Racing
|99
|Chevrolet
|90
|
+21.508
2:11'00.482
|4.188
|6
|30
|8
|B. Wallace23XI Racing
|23
|Toyota
|90
|
+28.496
2:11'07.470
|6.988
|6
|29
|9
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|90
|
+28.805
2:11'07.779
|0.309
|6
|28
|10
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|90
|
+31.995
2:11'10.969
|3.190
|6
|27
|11
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|90
|
+32.249
2:11'11.223
|0.254
|6
|33
|12
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|90
|
+32.392
2:11'11.366
|0.143
|7
|25
|13
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|90
|
+32.872
2:11'11.846
|0.480
|5
|33
|14
|J. LoganoEquipe Penske
|22
|Ford
|90
|
+32.911
2:11'11.885
|0.039
|6
|23
|15
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|90
|
+33.518
2:11'12.492
|0.607
|6
|22
|16
|A. CindricEquipe Penske
|2
|Ford
|90
|
+33.687
2:11'12.661
|0.169
|6
|21
|17
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|90
|
+37.567
2:11'16.541
|3.880
|6
|20
|18
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|90
|
+40.282
2:11'19.256
|2.715
|6
|19
|19
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|90
|
+40.286
2:11'19.260
|0.004
|6
|18
|20
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|90
|
+42.632
2:11'21.606
|2.346
|5
|30
|21
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|90
|
+43.514
2:11'22.488
|0.882
|7
|16
|22
|K. BuschRichard Childress Racing
|8
|Chevrolet
|90
|
+45.994
2:11'24.968
|2.480
|6
|15
|23
|R. Stenhouse JrHyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|90
|
+46.833
2:11'25.807
|0.839
|6
|22
|24
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|90
|
+47.191
2:11'26.165
|0.358
|6
|18
|25
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|90
|
+47.290
2:11'26.264
|0.099
|6
|12
|26
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|90
|
+47.512
2:11'26.486
|0.222
|5
|18
|27
|J. HaleySpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|90
|
+50.717
2:11'29.691
|3.205
|6
|10
|28
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|90
|
+51.599
2:11'30.573
|0.882
|6
|9
|29
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Ford
|90
|
+58.890
2:11'37.864
|7.291
|7
|9
|30
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|90
|
+1'01.026
2:11'40.000
|2.136
|7
|7
|31
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|90
|
+1'03.904
2:11'42.878
|2.878
|7
|12
|32
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|90
|
+1'06.882
2:11'45.856
|2.978
|7
|11
|33
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|90
|
+1'06.888
2:11'45.862
|0.006
|9
|6
|34
|C. CusterEquipe Haas Factory
|41
|Ford
|90
|
+1'09.914
2:11'48.888
|3.026
|10
|3
|35
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|90
|
+1'12.552
2:11'51.526
|2.638
|7
|2
|36
|K. LeggeLive Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|89
|
+1 volta
2:10'58.041
|1 volta
|6
|1
|37
|J. BilickiGaragem 66
|66
|Ford
|89
|
+1 volta
2:11'41.737
|43.696
|8
|38
|J. YeleyEquipe NY Racing
|44
|Chevrolet
|89
|
+1 volta
2:11'42.046
|0.309
|8
|39
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|75
|
+15 voltas
2:11'28.095
|14 voltas
|14
|2
