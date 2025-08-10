Todas as categorias

Relato da corrida
NASCAR Cup Watkins Glen

NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

Neozelandês voltou a vencer numa prova em circuito misto; Motorsport.com transmite ao vivo tudo de NASCAR Cup, Xfinity e Truck Series em pictv.com/motorsport

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet

O piloto estrangeiro mais vitorioso da NASCAR conseguiu novamente! Shane van Gisbergen cruzou a linha de chegada com mais de onze segundos de vantagem na corrida da NASCAR Cup em Watkins Glen. Foi a redenção para 'SVG', que perdeu essa corrida há um ano, depois de cometer um erro na última volta. A vitória deste domingo também aconteceu no mesmo fim de semana em que ele assinou uma extensão de contrato de vários anos com a Trackhouse Racing Team

O editor recomenda:

"É bom voltar a vencer", disse van Gisbergen. "Obrigado a todos por terem comparecido. Foi uma corrida incrível. O último stint foi um pouco apagado, mas a batalha foi muito divertida. Obrigado à WeatherTech e à Trackhouse. O carro estava simplesmente incrível de novo. Conseguir outra vitória foi incrível."

Foi uma disputa rápida com poucos incidentes, terminando em pouco mais de duas horas. Christopher Bell terminou em um distante segundo lugar, Chris Buescher em terceiro, William Byron em quarto e Chase Briscoe em quinto. O pole Ryan Blaney terminou em sexto, Daniel Suárez em sétimo, Bubba Wallace em oitavo, Tyler Reddick em nono e Ross Chastain em décimo. 

Na batalha para chegar aos playoffs, Buescher aumentou sua vantagem sobre o companheiro de equipe Ryan Preece, agora com 34 pontos, ocupando a 16ª e última posição.

Segmentos 1 e 2

Kyle Busch, Richard Childress Racing Chevrolet, Michael McDowell, Spire Motorsports Chevrolet

Kyle Busch, Richard Childress Racing Chevrolet, Michael McDowell, Spire Motorsports Chevrolet

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Blaney manteve a liderança na largada, com SVG vindo atrás dele. Não houve muita movimentação em toda a pista, mas Kyle Larson encontrou problemas logo no início, quando rodou na Curva 1. Larson relatou um problema no freio, e o Chevrolet nº 5 da Hendrick Motorsports teve que ir para a garagem.

À medida que o final do segmento se aproximava, as estratégias começaram a se dividir quando a maior parte do pelotão foi para os boxes. Kyle Busch perdeu tempo em seu box, mas não houve outros problemas.

Buescher ficou fora dos pits e venceu o segmento. Ele foi seguido por Alex Bowman e pelo companheiro de equipe na RFK Racing, justamente Preece.

Durante o intervalo dos segmentos, os dois pilotos da RFK optaram por ficar de fora dos pits, junto com Chase Elliott em terceiro. Todos os três estavam atrás de pontos distribuídos nos segmentos. Isso provou ser um erro, pois nenhum deles conseguiu se segurar.

Em relargada caótica, SVG abriu caminho para a liderança da corrida, já Buescher, Preece e Elliott caíam no meio do pelotão. 

SVG optou por fazer o pit stop antes do final do segmento 2. Blaney optou por ficar de fora e venceu o segmento 2, à frente de William Byron e Christopher Bell. Mais abaixo entre os dez primeiros, Erik Jones quase sofreu um acidente em uma tensa batalha pelos pontos, graças ao contato de seu companheiro de equipe, John Hunter Nemechek. Logo depois, Nemechek bateu forte no carrossel devido ao contato de Ty Gibbs.

Segmento 3

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet

Shane van Gisbergen, Trackhouse Racing Chevrolet

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Blaney estava no controle no início da última etapa, mas com pneus velhos, enquanto SVG largou em 12º. Ele passou rapidamente pelo pelotão, assumindo a liderança apenas algumas voltas depois.

Kyle Busch e Denny Hamlin tiveram um contato significativo na curva 7, mas os dois pilotos conseguiram manter seus carros apontados na direção certa. Os companheiros de equipe da Spire Motorsport também colidiram, com Michael McDowell fazendo Carson Hocevar rodar. Houve muito contato em todo o pelotão, mas a corrida continuou em bandeira verde.

SVG fez seu último pit stop quando faltavam 27 voltas para o final, preparando-se perfeitamente para voltar à liderança da corrida à medida que as coisas se desenrolavam. 

Não houve um desafio real para o tricampeão da Supercars, que se distanciou na liderança, enquanto Bell e Buescher lutavam pelo segundo lugar. Melhor para Bell. Veja como foi na transmissão do Motorsport.com na PicTV.

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 S. van GisbergenTrackHouse Racing 88 Chevrolet 90

2:10'38.974

   5 43
2 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 90

+11.116

2:10'50.090

 11.116 5 43
3 C. BuescherRFK Racing 17 Ford 90

+11.825

2:10'50.799

 0.709 5 44
4 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 90

+16.218

2:10'55.192

 4.393 5 42
5 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 90

+17.182

2:10'56.156

 0.964 6 34
6 R. BlaneyEquipe Penske 12 Ford 90

+17.320

2:10'56.294

 0.138 5 45
7 D. SuarezTrackHouse Racing 99 Chevrolet 90

+21.508

2:11'00.482

 4.188 6 30
8 B. Wallace23XI Racing 23 Toyota 90

+28.496

2:11'07.470

 6.988 6 29
9 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 90

+28.805

2:11'07.779

 0.309 6 28
10 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 90

+31.995

2:11'10.969

 3.190 6 27
11 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 90

+32.249

2:11'11.223

 0.254 6 33
12 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 90

+32.392

2:11'11.366

 0.143 7 25
13 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 90

+32.872

2:11'11.846

 0.480 5 33
14 J. LoganoEquipe Penske 22 Ford 90

+32.911

2:11'11.885

 0.039 6 23
15 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 90

+33.518

2:11'12.492

 0.607 6 22
16 A. CindricEquipe Penske 2 Ford 90

+33.687

2:11'12.661

 0.169 6 21
17 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 90

+37.567

2:11'16.541

 3.880 6 20
18 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 90

+40.282

2:11'19.256

 2.715 6 19
19 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 90

+40.286

2:11'19.260

 0.004 6 18
20 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 90

+42.632

2:11'21.606

 2.346 5 30
21 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 90

+43.514

2:11'22.488

 0.882 7 16
22 K. BuschRichard Childress Racing 8 Chevrolet 90

+45.994

2:11'24.968

 2.480 6 15
23 R. Stenhouse JrHyak Motorsports 47 Chevrolet 90

+46.833

2:11'25.807

 0.839 6 22
24 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 90

+47.191

2:11'26.165

 0.358 6 18
25 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 90

+47.290

2:11'26.264

 0.099 6 12
26 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 90

+47.512

2:11'26.486

 0.222 5 18
27 J. HaleySpire Motorsports 7 Chevrolet 90

+50.717

2:11'29.691

 3.205 6 10
28 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 90

+51.599

2:11'30.573

 0.882 6 9
29 C. WareRick Ware Racing 51 Ford 90

+58.890

2:11'37.864

 7.291 7 9
30 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 90

+1'01.026

2:11'40.000

 2.136 7 7
31 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 90

+1'03.904

2:11'42.878

 2.878 7 12
32 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 90

+1'06.882

2:11'45.856

 2.978 7 11
33 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 90

+1'06.888

2:11'45.862

 0.006 9 6
34 C. CusterEquipe Haas Factory 41 Ford 90

+1'09.914

2:11'48.888

 3.026 10 3
35
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 90

+1'12.552

2:11'51.526

 2.638 7 2
36 K. LeggeLive Fast Motorsports 78 Chevrolet 89

+1 volta

2:10'58.041

 1 volta 6 1
37 J. BilickiGaragem 66 66 Ford 89

+1 volta

2:11'41.737

 43.696 8  
38 J. YeleyEquipe NY Racing 44 Chevrolet 89

+1 volta

2:11'42.046

 0.309 8  
39 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 75

+15 voltas

2:11'28.095

 14 voltas 14 2

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Nick DeGroot NASCAR Cup Shane van Gisbergen Trackhouse Racing Team
