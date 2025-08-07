Faltam apenas três corridas para o fim da temporada regular, e há apenas três vagas não preenchidas entre as 16 disponíveis para os playoffs. A NASCAR Cup Series testará seus pilotos no misto de Watkins Glen antes de ir para o oval curto de Richmond e, em seguida, para o icônico superspeedway de Daytona.

William Byron se tornou o quinto a vencer mais de uma vez neste ano com sua triunfo por quilometragem de combustível no Iowa Speedway. Portanto, há 13 vencedores ocupando as 16 vagas. As três últimas vagas são ocupadas por Tyler Reddick, Alex Bowman e Chris Buescher, mas a batalha por essa última está ficando muito mais acirrada, e você poderá acompanhar tudo ao vivo com a transmissão do canal do Motorsport.com na PicTV..

Tyler Reddick +122pts

Tyler Reddick, Toyota da 23XI Racing Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Reddick não quer ver um novo vencedor em Watkins Glen (a não ser que seja ele) e, se conseguir o que deseja, sua posição nos playoffs é quase certa. Ele está 59 pontos à frente de seus concorrentes mais próximos, portanto, um dia mediano e sem novos vencedores será suficiente para que ele fique tranquilo.

Alex Bowman +63pts

Alex Bowman, Chevrolet da Hendrick Motorsports Foto de: James Gilbert / Getty Images

Bowman pode se sentir um pouco melhor depois de Iowa, pois colocou uma distância muito necessária entre ele e o ponto de corte. Ele estava apenas 11 pontos acima de Buescher quando entrou na corrida, mas saiu com 40 pontos a mais. Definitivamente, ele ainda não está fora de perigo, especialmente se houver novos vencedores, mas está em uma posição melhor agora do que há uma semana.

23 pontos entre os companheiros de equipe da RFK Racing para a última vaga

Chris Buescher, Ford da Roush Fenway Keselowski Racing Foto de: Meg Oliphant / Getty Images

Iowa não foi uma boa corrida para Buescher, pois ele perdeu terreno para Bowman, enquanto Preece recuperou muito terreno. Isso deixa Buescher extremamente vulnerável, pois qualquer novo vencedor abaixo da linha de corte o levará para o vermelho.

E Preece, que estava 42 pontos atrás em Iowa, agora está apenas 23 pontos atrás. Mas há boas notícias para Buescher, com a NASCAR indo para Watkins Glen neste fim de semana, onde ele é o atual vencedor da corrida. Mas, se não houver opção de disputar duas corridas seguidas, Buescher terá de se concentrar em obter o máximo possível de pontos na etapa.

Pilotos que enfrentam uma vitória obrigatória e que precisamos observar em Watkins Glen

Ty Gibbs, Joe Gibbs Racing Toyota Foto de: James Gilbert / Getty Images

Kyle Busch está 73 pontos abaixo da linha de corte, e é improvável que ele consiga recuperar essa diferença nas próximas três semanas. Portanto, é basicamente uma situação de obrigação de vitória para ele e para todos os outros na pista. E como Watkins Glen é uma pista mista, apresenta uma oportunidade única para alguns desses pilotos, que podem não ser candidatos em outros lugares.

A.J. Allmendinger: antes da chegada de SVG, Allmendinger era visto como um dos melhores pilotos de mistos do esporte, e por um bom motivo. Ele tem três vitórias na Cup, todas em mistos diferentes, incluindo uma em Watkins Glen. Ele também está dirigindo o carro que quase venceu essa corrida há um ano, com SVG ao volante, portanto, Allmendinger deve ser um candidato.

Ty Gibbs: Gibbs tem sido realmente impressionante em pistas mistas neste ano e até teve uma chance de vencer van Gisbergen na Cidade do México antes de uma advertência mal cronometrada o tirar da disputa. Seu melhor resultado do ano foi em Chicago, onde terminou em segundo, e a JGR apoiará Gibbs totalmente, pois ele é o único piloto da equipe que ainda não está classificado para os playoffs.

Michael McDowell: McDowell é outro ás das pistas mistas que teve a chance de desafiar SVG em Chicago antes de alguns problemas mecânicos no meio da prova. Ele venceu no Misto de Indianapolis em 2021 e terá alguma quilometragem extra neste fim de semana na corrida da Xfinity Series. E este ano, seus únicos resultados entre os cinco primeiros vieram em pistas de rua e mistos, portanto, fique de olho no nº 71.

Daniel Suarez: Suarez está em uma posição única. Seus dois companheiros de equipe já estão classificados para os playoffs, mas ele deve se separar da Trackhouse no final do ano. E, sem nenhuma vaga para 2026, a pressão para ele vai muito além dos playoffs. Ele realmente precisa voltar à Victory Lane e, embora saibamos que os carros da Trackhouse são capazes de vencer em mistos... Suarez também é capaz. Sua primeira vitória na Cup foi em Sonoma, e ele até venceu a corrida da Xfinity na Cidade do México no início deste ano.

Carson Hocevar: Hocevar é um verdadeiro curinga, pois não sabemos realmente o que esperar dele neste fim de semana. Ele terminou em terceiro lugar em Watkins Glen no ano passado, mas não ficou entre os 30 primeiros nas últimas três corridas em pistas de rua e mistos. Ele também tem uma lista cada vez maior de inimigos, e circuitos como este apresentam uma grande oportunidade de vingança de baixo risco, mas se ele conseguir evitar o drama, poderá ser um candidato no domingo.

