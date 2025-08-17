Todas as categorias

NASCAR Cup Richmond

NASCAR Cup: Vencedor em Richmond, Dillon revela que correu com costela quebrada

Piloto correu três finais de semana com a fratura

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet

Depois de conquistar a primeira vitória da temporada da NASCAR Cup em Richmond Raceway, Austin Dillon surpreendeu os espectadores ao contar que quebrou uma costela recentemente e ainda estava se recuperando.

Leia também:

Depois da corrida, durante a coletiva de imprensa, o piloto contou o que aconteceu. Ele sofreu um acidente doméstico, enquanto se preparava para a temporada de caça nos Estados Unidos. Dillon caiu da escada enquanto pegava seu estojo com o arco e flechas.

"Não gosto de falar sobre isso, mas caí de uma escada ao tirar meu arco, preparando-me para a temporada de caça", explicou Dillon.

"Caí em cima do estojo do arco. Fiquei sem fôlego. Sabia que estava muito ruim. Fui em frente e corri para Iowa. Fiz um exame de raio X - a sétima costela do meu lado direito está quebrado".

"Tenho corrido com ela. Tem sido muito doloroso. Corri em Watkins Glen, Iowa e depois aqui. Devo estar bem. Houve uma grande melhora nas últimas duas semanas".

Austin Dillon Richard Childress Racing
Artigo anterior NASCAR Cup: Dillon vence corrida emocionante em Richmond

