O principal piloto estrangeiro da NASCAR está procurando uma nova equipe para a temporada de 2026. Daniel Suárez, vencedor dos três níveis nacionais do esporte e campeão da NASCAR Xfinity Series em 2016, não retornará à Trackhouse Racing Team no próximo ano.

Não há indicação de para onde ele poderá ir, mas o próprio Suárez confirmou que não pilotará o Chevrolet nº 99.

"A Trackhouse e eu concordamos mutuamente em nos separar no final da temporada de 2025", disse Suárez, que é genro de Nelson Piquet. "Tive alguns dos melhores anos de minha carreira na Cup Series na Trackhouse. Tivemos grandes sucessos como equipe e fiz amigos incríveis. Pegamos uma equipe da qual ninguém tinha ouvido falar em 2021 e, em apenas alguns anos, estávamos vencendo corridas e correndo na frente semanalmente".

"Assim como as estações em um ano, às vezes as coisas mudam e concordamos em seguir cada um na própria direção. Desejo o melhor à Trackhouse, a 'equipe 99' sempre será especial para mim. E, como eu sempre digo, o melhor está por vir!"

Daniel Suarez, Trackhouse Chevrolet Foto de: James Gilbert / Getty Images

O proprietário da equipe, Justin Marks, comentou a saída de Suárez: "O papel que Daniel desempenhou na história de origem da Trackhouse e nos primeiros cinco anos permanecerá para sempre como uma parte valiosa da história da empresa. Seu compromisso, ética de trabalho e dedicação ao esforço é uma das coisas mais impressionantes que já vi em minha carreira."

"Seremos eternamente gratos e honrados por Daniel ter escolhido passar muitos anos incríveis conosco. Estamos orgulhosos de suas vitórias, seus sucessos, o crescimento de sua marca e seu surgimento como um atleta valioso na maior categoria do esporte a motor nos Estados Unidos. Mas, acima de tudo, tenho orgulho dele como amigo. Estou realmente animado para ver o que o aguarda no próximo capítulo de sua incrível carreira. Somos gratos pelo profissionalismo, pelo esforço e pelo coração que ele trouxe para a nossa organização."

Embora não tenha sido feito nenhum anúncio sobre seu substituto, espera-se que Connor Zilisch, estrela em ascensão de 18 anos, que já está sob contrato com a Trackhouse, provavelmente o substituirá no carro nº 99.

Suárez começou a carreira na NASCAR Cup com a Joe Gibbs Racing antes de ingressar na Stewart-Haas Racing. Ele se juntou à recém-formada equipe Trackhouse em 2021, como primeiro piloto, time com o qual ele conquistou a primeira vitória da carreira na Cup Series, em Sonoma, em 2022. Ele venceu novamente em Atlanta no ano passado, em uma chegada apertada com três carros lado a lado. No entanto, ficou atrás do companheiro de equipe Ross Chastain, que tem seis vitórias e terminou em segundo lugar no campeonato em 2022.

Suárez está atualmente em 29º lugar na classificação de 2025, apenas 31 pontos à frente do novato companheiro de equipe Shane van Gisbergen. Chastain está muito à frente dos dois, em oitavo lugar na classificação e classificado para os playoffs depois de vencer a Coca Cola 600.

