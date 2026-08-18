NASCAR oficializa 18/8 ‘Dia de Kyle Busch’ em homenagem ao bicampeão da Cup Series

Em uma homenagem merecida a um dos maiores pilotos que a NASCAR já viu, a categoria declarou que o dia 18 de agosto seria comemorado como o “Dia de Kyle Busch”, em homenagem aos dois números (18/8) com os quais ele era mais associado.

Busch faleceu inesperadamente em maio deste ano, pouco mais de uma semana após vencer uma corrida da Truck Series em Dover, devido a um caso de pneumonia que evoluiu para sepse.

Sua vida e seu legado têm sido celebrados em todo o esporte ao longo da temporada, e agora o mundo da NASCAR terá um dia para prestar homenagem a ele ano após ano.

A sua última equipe na NASCAR Cup, a Richard Childress Racing publicou um vídeo com bastidores e gravações do bicampeão em momentos de descontração.

"Havia Rowdy, o piloto. O campeão. O competidor. Mas este também é o Kyle que tivemos a sorte de conhecer. Hoje, estamos celebrando tudo o que ele foi, incluindo os momentos que ainda nos fazem sorrir. Sentimos sua falta, KB. Obrigado por todas as lembranças divertidas!", disse uma publicação da RCR.

O primeiro time de Busch na Cup Series, a Hendrick Motorsports, também publicou um vídeo, com cada piloto revelando a memória favorita com Kyle.

Outros pilotos, como AJ Allmendinger e Erik Jones, também publicaram homenagens ao piloto que foi campeão com o carro #18.

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