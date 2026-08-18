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NASCAR Cup

NASCAR oficializa 18/8 ‘Dia de Kyle Busch’ em homenagem ao bicampeão da Cup Series

Mundo da NASCAR ainda está de luto pela morte do ícone da categoria, mas seu legado permanecerá para sempre

Tyler Lauletta
Publicado:
Tribute to Kyle Busch

Em uma homenagem merecida a um dos maiores pilotos que a NASCAR já viu, a categoria declarou que o dia 18 de agosto seria comemorado como o “Dia de Kyle Busch”, em homenagem aos dois números (18/8) com os quais ele era mais associado.

O editor recomenda:

Busch faleceu inesperadamente em maio deste ano, pouco mais de uma semana após vencer uma corrida da Truck Series em Dover, devido a um caso de pneumonia que evoluiu para sepse.

Sua vida e seu legado têm sido celebrados em todo o esporte ao longo da temporada, e agora o mundo da NASCAR terá um dia para prestar homenagem a ele ano após ano.

 

A sua última equipe na NASCAR Cup, a Richard Childress Racing publicou um vídeo com bastidores e gravações do bicampeão em momentos de descontração.

"Havia Rowdy, o piloto. O campeão. O competidor. Mas este também é o Kyle que tivemos a sorte de conhecer. Hoje, estamos celebrando tudo o que ele foi, incluindo os momentos que ainda nos fazem sorrir. Sentimos sua falta, KB. Obrigado por todas as lembranças divertidas!", disse uma publicação da RCR.

 

O primeiro time de Busch na Cup Series, a Hendrick Motorsports, também publicou um vídeo, com cada piloto revelando a memória favorita com Kyle.

 

Outros pilotos, como AJ Allmendinger e Erik Jones, também publicaram homenagens ao piloto que foi campeão com o carro #18.

 
 

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