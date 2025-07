Para quem pensava que o piloto de 44 anos estava chegando ao fim de sua carreira na NASCAR Cup Series, o anúncio de sexta-feira provou o contrário. Denny Hamlin continuará pilotando o Toyota #11 da Joe Gibbs Racing após assinar uma nova extensão de contrato de vários anos.

Os termos do acordo não foram especificados, com o anúncio da JGR dizendo apenas: "Denny veio para ficar! Estamos animados em anunciar uma extensão de vários anos para DH continuar correndo com o Toyota #11!"

“Joe e todos na JGR são uma família para mim e fizeram muito por mim nos últimos 20 anos”, disse Hamlin. “Tivemos um começo de temporada sólido e pudemos receber alguns novos parceiros incríveis este ano, então há muitas coisas interessantes acontecendo com nossa equipe, não apenas agora, mas também no futuro.”

Denny Hamlin, Joe Gibbs Racing Toyota Photo by: Sean Gardner / Getty Images

Hamlin foi piloto da JGR durante toda a sua carreira na NASCAR Cup, desde 2005. Pilotando o carro #11, ele venceu 58 corridas, incluindo quatro nesta temporada, liderando a categoria. Ele conquistou sua vitória mais recente há poucos dias, superando seu companheiro de equipe Chase Briscoe, em Dover.

Embora nunca tenha vencido um campeonato, Hamlin é o piloto de maior sucesso na história da NASCAR sem a coroa. Ele ocupa a 11ª posição na lista de maiores vitórias de todos os tempos, a apenas duas de entrar no top 10.

Hamlin também é três vezes vencedor da Daytona 500, da Southern 500, vencedor da Coca Cola 600 de 2022 e vencedor da All-Star Race de 2015.

"Eu realmente admiro o Denny e tudo o que ele significou para a nossa organização", disse Joe Gibbs, proprietário da Joe Gibbs Racing. "É realmente especial quando você pensa em tudo o que vivenciamos nos últimos 20 anos, desde o primeiro momento em que JD (Gibbs) reconheceu seu talento em uma sessão de testes, até agora.”

“É extraordinário em qualquer esporte competir no nível que o Denny tem competido por tanto tempo, e estamos muito felizes por ele ter podido passar toda a sua carreira conosco."

Enquanto dirige pela JGR, Hamlin também opera a 23XI Racing como coproprietário da equipe, ao lado da lenda da NBA Michael Jordan.

