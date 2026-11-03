NASCAR: Dodge anuncia retorno à Cup Series em 2027 após 14 anos de ausência

A NASCAR Cup Series terá uma quarta fabricante a partir de 2027. A Dodge anunciou oficialmente seu retorno à principal divisão da categoria após 14 anos de ausência, em uma parceria com a Kaulig Racing. A confirmação aconteceu na noite de segunda-feira (2), durante o SEMA Show, em Las Vegas, e marca o reencontro da marca norte-americana com a competição que deixou ao final de 2012.

O retorno acontecerá antes do previsto inicialmente, já que as projeções apontavam para 2028. A Kaulig Racing, atualmente vinculada à Chevrolet, será responsável por colocar dois Dodge Charger no grid. Com isso, a fabricante se juntará a Chevrolet, Ford e Toyota, encerrando um período de 14 temporadas com apenas três marcas na Cup Series.

"Todos disseram que era impossível voltar em um ano. Nós dissemos: 'observem'", declarou Tim Kuniskis, executivo da Stellantis responsável pelas marcas norte-americanas e pela divisão de desempenho esportivo. "Poderíamos passar três anos planejando, testando e aperfeiçoando tudo, ou fazer essas três coisas em tempo real, nas pistas. Será exponencialmente mais difícil dessa maneira. Mas fazer as coisas devagar nunca fez parte do DNA da Dodge."

A parceria amplia uma relação já existente entre a Stellantis e a Kaulig Racing. Em 2026, a equipe foi responsável pelo retorno da Ram à NASCAR Truck Series, colocando cinco picapes na competição. Agora, a organização de Matt Kaulig também será a principal representante da Dodge na Cup. Embora a escalação ainda não tenha sido confirmada, a expectativa é de que AJ Allmendinger e Ty Dillon permaneçam nos carros #16 e #10, respectivamente. O anúncio oficial dos pilotos está previsto para o fim de semana da decisão do campeonato, em Homestead-Miami.

Outro ponto importante envolve os motores. Apesar de ainda não existir uma confirmação oficial, a expectativa é de que a Dodge utilize unidades desenvolvidas pela Earnhardt Childress Racing (ECR), empresa que atualmente fornece motores Chevrolet para equipes como Richard Childress Racing, Trackhouse Racing e a própria Kaulig Racing. O novo Dodge Charger de competição será apresentado em 4 de dezembro, durante o evento Snowball Derby, na Flórida.

A Dodge possui uma longa história na NASCAR, incluindo títulos conquistados por nomes como Richard Petty e Brad Keselowski. O último deles aconteceu justamente em 2012, quando Keselowski foi campeão pela Team Penske, antes da saída da fabricante. O retorno às corridas válidas pelo campeonato está programado para a Daytona 500 de 2027, marcada para 21 de fevereiro, abrindo um novo capítulo na trajetória da marca na principal categoria de stock cars dos Estados Unidos.

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