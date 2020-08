A NASCAR estreou no traçado misto do Daytona International Speedway neste fim de semana, com provas de suas principais categorias. Na Cup Series, o evento substituiu a etapa de Watkins Glen, que não pôde ser realizada por causa da pandemia, e teve um vencedor que vem se acostumando a triunfar quando o assunto também é virar para a direita.

Chase Elliott foi o grande nome da corrida, liderando 34 voltas das 65 programadas, segurando a pressão de Denny Hamlin, que aproveitou a última bandeira amarela da prova para se aproximar do #9. Antes da intervenção, o filho de Bill Elliott tinha 10 segundos de vantagem sobre o segundo colocado. ´

Foi a segunda vitória de Elliott em 2020, a oitava da carreira, sendo a quarta em traçado misto. Agora ele está empatado com Kyle Busch e Martin Truex Jr. como os que mais venceram em um não-oval.

Truex acabou em terceiro, Jimmie Johnson em quarto e Chris Buescher em quinto. Kaz Grala, que substituiu Austin Dillon, diagnosticado com Covid-19, surpreendeu e foi o sétimo colocado.

A próxima etapa da NASCAR Cup Series será a rodada dupla de Dover, no próximo fim de semana.

Resultado final