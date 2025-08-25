Apesar de ter vencido o campeonato da temporada regular, William Byron não entrará nos playoffs da NASCAR Cup como primeiro colocado após a redefinição dos pontos. Em vez disso, essa honra caberá ao seu companheiro de equipe na Hendrick Motorsports, Kyle Larson.

Os dois pilotos estão empatados com 2.032 pontos cada um e, como Larson tem mais vitórias (três contra duas de Byron), ele será colocado no topo da classificação para o início das oitavas de final. Mas o caminho de Larson para se tornar o primeiro colocado incluiu uma ajuda surpreendente de uma das novas regras da NASCAR este ano - o ponto de bônus que vai para o piloto que fizer a volta mais rápida em cada corrida.

Larson recebeu o bônus de volta mais rápida em quatro corridas diferentes este ano: Circuito das Américas, Kansas Speedway, Cidade do México e Watkins Glen.

Em duas dessas corridas, o Chevrolet nº 5 da Hendrick Motorsports voltou à pista após reparos necessários e ganhou o bônus de volta mais rápida, apesar de ter terminado várias voltas abaixo.

Embora esses quatro pontos extras possam não parecer significativos, na verdade ele terminou a temporada regular três pontos à frente do companheiro de equipe Chase Elliott (que não tem nenhum bônus de volta mais rápida). Como resultado de garantir o terceiro lugar na classificação em relação a Elliott, ele agora tem um ponto de bônus adicional nos playoffs, elevando seu total para 32. Ele manterá esse bônus em todas as rodadas dos playoffs, mesmo após a reinicialização das rodadas.

Kyle Larson, Chevrolet da Hendrick Motorsports Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Isso também lhe dá a distinção de ser o piloto mais bem classificado para a Southern 500 no Darlington Raceway. Larson é um dos onze pilotos da Cup a receber o bônus de "volta mais rápida da Xfinity" este ano. Denny Hamlin tem o maior número, com seis, mas isso não foi suficiente para mudar sua posição final em termos de pontos após Daytona.

Outros pilotos com vários bônus de volta mais rápida este ano: Michael McDowell (3), A.J. Allmendinger (3), Tyler Reddick (2), Bubba Wallace (2) e William Byron (2).

A primeira etapa dos playoffs acontece no próximo domingo, em Darlington, com transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PicTV. Clique aqui e se inscreva.

