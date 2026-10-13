NASCAR fabricará mais de 80 carros para sequência de 'Dias de Trovão', diz jornal

O CEO da NASCAR, Steve O’Donnell, revelou em entrevista ao Wall Street Journal a situação atual da categoria e os planos para o futuro do esporte, incluindo a produção da sequência do filme Dias de Trovão.

A NASCAR esteve profundamente envolvida na produção do 'Dias de Trovão', lançado em 1990. A sequência, estrelada por Tom Cruise, que retoma o papel de Cole Trickle, ao lado de Anne Hathaway em um novo papel, tem estreia prevista para junho de 2028.

Ao WSJ, O’Donnell revelou que Cruise disse à entidade reguladora que “é melhor vocês estarem preparados para isso... pessoas que nunca assistiram a uma corrida vão sintonizar”. Espera-se também que a NASCAR construa mais de 80 carros para uso durante a produção do filme, em comparação com os 60 veículos da película de 1990.

No filme original, a categoria permitiu gravações na pista nos fins de semana de corrida e até autorizou que carros de filmagem (pilotados por pilotos reais da NASCAR) se juntassem ao pelotão durante corridas oficiais, notadamente na Daytona 500 de 1990.

A Hendrick Motorsports ajudou a construir cinco carros personalizados, equipados com câmeras especiais, e não há dúvida de que a sequência tentará ser ainda maior e mais ousada — bem como a sequência do filme 'Top Gun'.

Anteriormente, Cruise esteve no Daytona International Speedway no final da temporada regular de 2026 da Cup Series, confirmando o filme e dirigindo-se à equipe da NASCAR.

Fã de longa data da categoria, o astro de Hollywood disse à equipe que pretende tratar o esporte com respeito, comentando que planeja “dar ao público a oportunidade de entender o que isso significa como equipe, como comunidade, o que isso representa para a NASCAR — a velocidade, a emoção e todo esse perigo e tudo mais”.

O recente sucesso de bilheteria sobre a F1, que também contou com a participação do produtor de Dias de Trovão, Jerry Bruckheimer, trabalhou em estreita colaboração com a FIA para conseguir algumas cenas incrivelmente autênticas.

Há esperança dentro da NASCAR de que um drama sério e corajoso como Dias de Trovão possa inaugurar uma nova era para o esporte e despertar um interesse renovado pela categoria em um público mais amplo.

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