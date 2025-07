Como a corrida de rua de Chicago não retornará ao calendário no ano que vem, a NASCAR precisava de um novo evento de pista de rua, e eles encontraram.

Chicago será substituída por um evento totalmente novo em San Diego, com as três divisões nacionais competindo na Base Naval de Coronado. Enquanto Chicago ocorreu no fim de semana de 4 de julho, esta corrida está marcada para o fim de semana de 19 a 21 de junho.

“Como parte do 250º aniversário da nossa nação, é uma honra para nós que a NASCAR participe da celebração, sediando nossa primeira corrida de rua em uma base militar, a Base Naval de Coronado”, disse Ben Kennedy, vice-presidente executivo, diretor de inovação em locais e corridas. “O fim de semana da NASCAR em San Diego homenageará a história da Marinha e os homens e mulheres que servem enquanto levamos os melhores esportes a motor do mundo às ruas da Base Naval de Coronado.”

Corrida em uma base militar ativa

Segundo a NASCAR, esta será a primeira corrida da Cup realizada em uma base militar ativa. O traçado oficial ainda não foi revelado, mas o iRacing ajudou a NASCAR a desenvolver o circuito de rua. Esta corrida também acontece apenas duas semanas antes do 250º aniversário da formação dos Estados Unidos da América.

"A NASCAR personifica o melhor do espírito americano por meio da velocidade, precisão e uma busca incansável pela excelência", disse o Secretário da Marinha, John C. Phelan. "Sediar uma corrida a bordo da Estação Aérea Naval de North Island, o berço da aviação naval, não é apenas uma estreia histórica, mas uma poderosa homenagem aos valores que compartilhamos: coragem, trabalho em equipe e amor ao país. Da cabine de comando à linha de chegada, esta colaboração reflete a intensidade operacional e a unidade de propósito que definem a Marinha dos Estados Unidos e a NASCAR. Temos orgulho de abrir nossos portões ao povo americano, homenagear aqueles que vestem o uniforme e inspirar a próxima geração a dar um passo à frente e servir a algo maior do que eles mesmos."

O Capitão Loren Jacobi acrescentou: “Como Comandante da Base Naval de Coronado e em nome da Marinha dos Estados Unidos, é uma honra fazer parceria com a NASCAR na NAS North Island como parte da nossa comemoração de 250 anos. Sediar um dos principais eventos de automobilismo dos Estados Unidos nesta base histórica reflete nossa parceria com a comunidade local e nosso orgulho mútuo pela herança da nação. Temos o privilégio de mostrar a dedicação dos nossos velejadores ao lado dos melhores da NASCAR na celebração do nosso 250º aniversário.”

Isso também marcará o retorno da NASCAR Cup Series ao sul da Califórnia, já que a última corrida com pontuação foi no agora demolido Auto Club Speedway em 2023. Eles também correram no LA Memorial Coliseum para o Clash de pré-temporada, mas essa aventura terminou após a temporada de 2024.

