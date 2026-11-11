NASCAR: Ford apresenta novo Mustang para temporada 2027 da Cup Series

A Ford terá um Mustang renovado no grid da NASCAR Cup Series a partir de 2027. A fabricante norte-americana revelou nesta quarta-feira (11) a nova versão do modelo, que recebeu modificações aerodinâmicas e terá como principal referência o Mustang Dark Horse SC. A apresentação marca mais uma etapa da evolução do carro utilizado pela marca na principal categoria da NASCAR desde 2019.

O lançamento acontece após uma trajetória de sucesso do Mustang na Cup Series. Desde sua estreia, o modelo conquistou 80 vitórias e três campeonatos, com Joey Logano em 2022 e 2024 e Ryan Blaney em 2023. Entre os triunfos estão duas vitórias em cada uma das provas mais tradicionais do calendário: Daytona 500, Southern 500, Coca-Cola 600 e Brickyard 400.

Para dar continuidade a esse histórico, a Ford concentrou parte do desenvolvimento do novo carro na aerodinâmica. A dianteira ganhou um desenho mais agressivo, elaborado para aumentar a pressão aerodinâmica e melhorar o comportamento do veículo nas pistas. O trabalho reuniu engenheiros de competição e designers da fabricante, com o objetivo de combinar desempenho e identidade visual.

O projeto tem como inspiração o Mustang Dark Horse SC de produção, apresentado em janeiro. Equipado com um motor V8 5.2 superalimentado, o esportivo de rua desenvolve até 795 cavalos de potência. Embora os números não correspondam aos do carro de competição, a Ford utilizou características do modelo comercial como referência para o desenvolvimento da versão destinada à NASCAR.

"Quando apresentamos o Mustang Dark Horse SC em janeiro e anunciamos que ele chegaria à NASCAR Cup Series em 2027, sabíamos que não havia tempo a perder. As corridas tornam nossos carros de rua melhores, e nossos carros de rua tornam nossos carros de corrida melhores", afirmou Mark Rushbrook, diretor global da Ford Racing, ao explicar a filosofia adotada no projeto.

Entre os pilotos que representarão a fabricante, a expectativa também é positiva. Tricampeão da Cup Series, Logano destacou a aparência do novo Mustang e demonstrou entusiasmo com a oportunidade de pilotá-lo. Já Blaney, campeão de 2023, ressaltou o desejo de conquistar a primeira vitória do modelo, especialmente se isso acontecer na abertura da temporada.

A estreia competitiva está prevista para as atividades da Daytona Speedweeks, que antecedem a Daytona 500. A tradicional corrida, marcada para 21 de fevereiro de 2027, será o primeiro grande desafio do novo Mustang na busca por mais vitórias e títulos para a Ford na NASCAR Cup Series.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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