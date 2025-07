Os tribunais decidiram contra a 23XI Racing e a Front Row Motorsports (FRM) em seu pedido de ordem de restrição temporária (TRO) enquanto buscam uma nova liminar. A esperança era que eles obtivessem uma TRO para impedir a NASCAR de revogar seus charters, mas isso não foi possível. Eles competirão como equipes ‘abertas’ no Dover Motor Speedway neste fim de semana. Para assistir a corrida ao vivo, com a narração de Sergio Lago e os comentários de ErickGabriel, clique aqui.

A 23XI conta com o #23 de Bubba Wallace , o #35 de Riley Herbst e o #45 de Tyler Reddick. A FRM conta com o número #4 de Noah Gragson, o #34 de Todd Gilliland e o #38 de Zane Smith.

Vale ressaltar que o juiz afirmou que a decisão do tribunal de não conceder a autorização para a corrida (TRO) seria reconsiderada caso as equipes corressem o risco de perder a prova, mas apenas 37 carros se inscreveram, com a NASCAR permitindo até 40. Caso a 23XI e a FRM corram o risco de perder a corrida devido ao tamanho do grid, isso pode ser considerado dano irreparável e uma TRO poderia ser concedida.

Como se chegou até aqui

Michael McDowell, Front Row Motorsports Ford; Tyler Reddick, 23XI Racing Toyota Photo by: Jeff Robinson/Icon Sportswire via Getty Images

Originalmente, a 23XI e a FRM obtiveram uma liminar em dezembro do ano passado, que lhes permitiu competir sob o contrato de charters de 2025, enquanto processavam a NASCAR por causa desse mesmo contrato. Elas visavam especificamente uma cláusula de liberação (a possibilidade de qualquer uma das partes entrar com uma ação judicial), alegando que a NASCAR operava como um monopólio ilegal e violava as leis antitruste.

Tanto a FRM quanto a 23XI compraram um charter da extinta Stewart-Haas Racing, expandindo-se para equipes de três carros neste ano. No entanto, o Tribunal de Apelações do Quarto Circuito revogou a liminar em 5 de junho. As equipes tentaram obter uma nova audiência, mas o pedido foi negado.

O que acontece agora?

Denny Hamlin, Michael Jordan Photo by: Chris Graythen - Getty Images

Eles então entraram com um pedido de TRO e uma nova liminar para manter os charters, citando novas evidências e afirmando que a NASCAR pretendia vendê-los imediatamente. A liminar não fazia parte da decisão de quinta-feira, e a NASCAR garantiu aos tribunais que os charters não serão vendidos antes dessa decisão.

Financeiramente, isso representa um golpe enorme, pois eles perderão boa parte do dinheiro da bolsa semanal. Certos contratos com parceiros e até mesmo pilotos também podem ser anulados sem a presença de um charter, em caso de mais de 40 carros compareçam em um determinado fim de semana de corrida, eles serão forçados a se classificar por tempo, sem vaga garantida.

Isso não afeta diretamente o campeonato, já que equipes abertas são bem-vindas para competir pelo título e operam sob as mesmas regras das equipes licenciadas. No entanto, não há equipes abertas (até agora) optando por disputar a temporada completa, pois é financeiramente inviável para a maioria.

