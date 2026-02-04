NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro

Denny Hamlin não está 100% recuperado após um inverno emocionalmente turbulento e pode não estar totalmente recuperado até o final da temporada de 2026 da NASCAR Cup Series.

Isso porque, além da morte de seu pai em um incêndio que também deixou sua mãe hospitalizada, ele sofreu uma nova lesão no ombro direito, que havia sido operado após a temporada de 2023. O incidente ocorreu durante uma queda enquanto caminhava pelos escombros da casa que havia comprado para seus pais.

Hamlin não conseguiu agendar uma cirurgia a tempo de voltar ao volante de seu carro #11 da Joe Gibbs Racing. Ele terá que lidar com isso até o fim da temporada.

Tudo isso se soma às consequências da amarga derrota na final do campeonato da NASCAR Cup Series em Phoenix.

Em seguida, veio o processo antitruste e o julgamento que ele moveu contra a NASCAR em nome da organização 23XI Racing, da qual é coproprietário com Michael Jordan, juntamente com a Front Row Motorsports. O caso terminou em um acordo nove dias após o início do julgamento.

“O mais fácil seria dizer ‘coitado de mim’, mas a verdade é que ainda tenho uma vida fantástica e uma família maravilhosa”, disse Hamlin durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, antes do Clash. “Muitas pessoas passam por tragédias.”

“Embora o que aconteceu com a minha família nas férias tenha sido amplamente divulgado, provavelmente existem inúmeras histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes em suas famílias, e ninguém realmente sabe disso.”

“Então, todos tiveram que passar por momentos difíceis e acho que esses momentos são importantes para a formação do seu caráter, para a maneira como você reage a eles.”

Hamlin disse que está agendando uma cirurgia para a semana seguinte ao término da temporada de 2026 e que terá que lidar com a lesão durante todo o mês de novembro. Não é tão grave quanto era perto do final da temporada de 2023, mas ainda é cedo para avaliar a gravidade da lesão.

“É só uma questão de garantir que estou fazendo tudo certo fora do carro”, disse Hamlin. “Preciso manter o alcance e a força em dia para chegar a novembro. Vou ter que limitar algumas das atividades físicas que gosto de fazer porque preciso priorizar as coisas.”

"Vou perder algumas coisas divertidas que gosto de fazer porque isso vai piorar a situação. O rasgo está meio que por um fio. Está rasgado, mas ainda tem algumas partes e pedaços presos que precisam permanecer intactos durante todo o ano."

Como resultado, Hamlin disse que esta temporada ou será ótima ou será terrível.

“Não acho que exista um meio-termo”, disse ele. “Vai acabar indo para um lado ou para o outro, e cabe a mim decidir qual caminho seguir. Meu foco agora é manter as coisas nos trilhos certos e garantir que eu passe esses últimos anos conquistando tudo o que quero antes que minha carreira termine.”

Hamlin, que tem 60 vitórias na Cup em 721 largadas, possui uma rotina de preparação física e treinamento para corridas bem documentada. Quando perguntado quando ele estará totalmente recuperado de tudo o que aconteceu, e o piloto não tinha uma resposta.

"Ainda não está definido", disse Hamlin. "Gostaria de poder prever o futuro e dizer a vocês, mas simplesmente não sei. Com certeza, como líder da equipe, dou ao meu time a preparação que eles merecem. Não há a menor possibilidade de eu aparecer neste fim de semana e enfrentá-los sem estar preparado."

“Então, fiz tudo o que achei possível para estar preparado, considerando o tempo que tive e tudo o que aconteceu. Eles sabem que, quando eu entrar naquele carro, não precisarão questionar se sou capaz de dar o meu melhor e oferecer a eles a melhor chance de vencer.”

“Em última análise, esse é o meu trabalho: fazer com que eles alcancem os resultados pelos quais se prepararam durante toda a temporada e colham os frutos do seu trabalho árduo.”

