Qual seria considerada a corrida mais prestigiosa dos Estados Unidos? A Daytona 500 da NASCAR ou a 500 Milhas de Indianápolis da Indy?

A poucos dias de se tornar um especialista em ambas, Helio Castroneves achou difícil colocar os dois eventos um contra o outro para o Motorsport.com. “Comparando com a Indy 500, é como se você estivesse comparando com outra estrela. Não sei, é como Taylor Swift e Madonna, sabe? É um show enorme e uma corrida enorme e há muita história por trás disso - uma é a Indy, outra é a NASCAR, e sou muito sortudo e abençoado por poder fazer as duas coisas."

Castroneves falou com vários membros da mídia sobre a corrida deste domingo: "Não consigo colocar em palavras o quão nervoso estou", riu.

É difícil acreditar que Castroneves - de 49 anos com um dos currículos mais impressionantes do mercado - estaria nervoso nesta fase de sua carreira, mas ele é um verdadeiro novato ao volante de um NASCAR. Como ele observou, "é algo completamente diferente". O mais perto que ele chegou desse estilo de corrida foi competindo com carros da IROC em Daytona no início dos anos 2000, o que ocorreu pouco antes da abertura da temporada da NASCAR. O brasileiro teve um gostinho da "Great American Race" como espectador. Ele diz que "isso me deixou impressionado".

Logo após essa experiência, Castroneves disser que começou a perguntar a Roger Penske sobre a possibilidade de correr uma corrida da NASCAR em qualquer pista. Mas, como o Motorsport.com relatou antes, Penske não gosta que seus pilotos cruzem de um playground para outro, apesar de operar equipes em uma ampla variedade de categorias.

O sonho permaneceu escondido no fundo de sua mente enquanto ele se tornava um vencedor três vezes das 24 Horas de Daytona e vencedor quatro vezes da Indianápolis 500. Foi só quando Castroneves se juntou a Don Hawk da Superstar Racing Experience que uma oportunidade real surgiu. É bem conhecido como Hawk prometeu usar suas conexões com a NASCAR para encontrar uma vaga para Helio, mas apenas com a condição de que o brasileiro vencesse uma corrida da SRX, o que ele fez.

A "quase" chance na Daytona 500

Houve uma chance para Helio correr a Daytona 500 em 2023, mas Castroneves afirmou que "não era uma boa situação, então eu a deixei passar. E então este ano, a Trackhouse e o Projeto 91 surgiram." Ele estava se referindo à sua entrada com o carro #50 que estava sendo operado pela Money Team Racing, que era copropriedade da lenda do boxe Floyd Mayweather Jr. A equipe tinha recursos limitados na preparação para as corridas de classificação, mas eles acabaram entrando com outro piloto da IndyCar, Conor Daly.

A Trackhouse é uma situação muito mais forte para Castroneves em termos da capacidade de dar a ele o apoio que precisa com experiência zero na NASCAR. Ele elogiou o programa pelo que eles fizeram para ajudá-lo a se preparar para a batalha que está por vir, que inclui uma largada na ARCA no sábado (antes das 500), em que ele terá que aprender a correr com o pelotão.

"(Eu quero) ter certeza de que quando chegar às 500, no dia da corrida, eu pelo menos me sinta confortável com alguns cenários", explicou Castroneves. "Mas ainda tenho que aprender. Tenho quatro horas para aprender algo e espero ficar longe dos big ones. Tenho certeza de que muitos competidores não vão me ver como um competidor, o que é bom, mas vamos tentar fazer algumas estratégias diferentes para nos colocar na frente e ver o que acontece.”

Ganhando seu direito de fazer história

Felizmente, uma batalha que ele não terá que lutar é a de realmente chegar à corrida. Em um movimento impressionante, a NASCAR introduziu recentemente uma nova regra para “pilotos de classe mundial”, como Castroneves, com uma vaga adicional no grid se não conseguirem da maneira tradicional. Castroneves não tinha conhecimento dessa nova regra de antemão e presumiu que teria que correr para chegar à Daytona 500 como todos os outros. Ele estava mais do que disposto a enfrentar esse desafio, mas disse sobre a regra: “Fiquei muito feliz em ouvir sobre isso e vou tentar não usá-la. No entanto, se eu tiver que usá-la, eu farei isso!"

Muitos vencedores da Indy 500 tentaram a corrida de 500 milhas da NASCAR, como Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya e Sam Hornish Jr. servindo como exemplos mais recentes. Mas desde que a Daytona 500 foi introduzida em 1959, apenas dois campeões da Indy 500 conseguiram superar as estrelas da NASCAR: Mario Andretti em 1967 e A.J. Foyt em 1972.

E o fato de que apenas dois pilotos já venceram essas duas provas é algo que Castroneves tem plena consciência. "Quão incrível seria", ele imaginou. "...Apenas dois pilotos conseguiram vencer (ambas) essas corridas, que foram A.J. Foyt e Mario Andretti. Seria legal se juntar a esses caras, você não acha?"

