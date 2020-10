NASCAR: Hendrick terá Bowman como piloto do #48 de Johnson em 2021

A Hendrick Motorsports acabou apostando em alguém 'de casa' para substituir o heptacampeão da NASCAR Cup Series, Jimmie Johnson. Nesta terça-feira, a HMS anunciou que Alex Bowman, que atualmente dirige o Chevrolet nº 88 da equipe, passará para o nº 48 no início da temporada de 2021.

Bowman assumirá a máquina de Johnson e carregará seu patrocinador, Ally Financial. Johnson está se aposentando da NASCAR no final da temporada 2020. O atual chefe do staff de Bowman, Greg Ives, passará para o nº 48 na próxima temporada junto com o piloto.

A HMS disse que um piloto para o nº 88 em 2021 será nomeado em uma data posterior.

"Temos uma fé tremenda nesse time", disse Rick Hendrick, dono da equipe. "A cada temporada, o Alex fica melhor. Não vemos isso só nas estatísticas, mas sua confiança e liderança realmente floresceram. Hoje ele é um vencedor comprovado e um desafiador de playoff, e seus melhores anos ainda estão por vir."

Bowman, 27, está em sua melhor temporada na Cup e se classificou para os playoffs pelo terceiro campeonato consecutivo.

"Trabalhei a vida inteira para estar em uma situação como essa. A oportunidade de guiar um carro lendário como o 48 não poderia ser melhor. Agradeço ao senhor Hendrick e a todos na Hendrick Motorsports. Estamos prontos para fazer tudo certo."

"Não posso expressar meu respeito pelo Jimmie em palavras. Ninguém nunca será como ele", completou Bowman.