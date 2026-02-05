NASCAR: Hocevar e Spire anunciam renovação até a próxima década
Você acompanha temporada 2026 das três principais categorias da NASCAR com transmissões ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV
Carson Hocevar assinou uma extensão de contrato de longo prazo com a Spire Motorsports, que vai até a década de 2030.
O piloto de 23 anos passou a competir em tempo integral na NASCAR Cup Series em 2024 com a Spire e ajudou a elevar a equipe a um patamar competitivo na busca por vitórias. Embora ainda não tenha conquistado na Cup Series, Hocevar possui três top 5 e 15 top 10 em 81 largadas. Ele também fez sua estreia na Cup Series com a equipe durante a temporada de 2023.
Nesta semana, ele liderou o Clash no Bowman Gray Stadium por 18 voltas antes de sofrer danos em um acidente no final da corrida.
O Novato do Ano da Cup em 2024 está ansioso para se concentrar em um longo futuro com a Spire, em um contrato que o garante como piloto do carro #77 por pelo menos os próximos cinco anos.
“Adoro correr e não há lugar melhor do que aqui”, disse Hocevar. “Isso mostra que todos nós estamos comprometidos e ansiosos para correr juntos por muito tempo”, continuou. “Considero Jeff (Dickerson) como uma figura paterna, mas o mesmo pode ser dito de Luke (Lambert, chefe de equipe), Tyler (Green, spotter), Bill (Anthony, presidente da Spire Motorsports) e todos os rapazes do carro #77.”
“Todos aqui se tornaram uma família para mim. A Spire é uma equipe muito diferente agora em comparação com a minha temporada de estreia, especialmente quando fiz minha estreia em 2023. É ótimo saber que estarei na garagem da Cup por muito tempo, e é realmente um sonho realizado.”
Como parte da extensão de contrato, a Spire também colocará Hocevar em 13 corridas da NASCAR Truck Series este ano.
Jeff Dickerson, coproprietário da Spire, acrescentou: "É um momento muito importante para a nossa empresa anunciar a renovação do contrato com o Carson, que nos manterá na competição por vários anos. Não se trata apenas de saber que ele estará conosco a longo prazo, mas também de dar aos nossos patrocinadores e à equipe de competição a segurança necessária para fazerem seus próprios planos, sabendo que ele estará no comando do carro #77 por um futuro previsível.”
“Tem sido uma experiência extremamente gratificante conhecer o Carson e vê-lo crescer, aprender com os acertos e erros, tanto dentro quanto fora das pistas. Eu o amo como um filho e significa muito para mim, pessoalmente, saber que ele estará conosco por vários anos. Imagino que este anúncio possa testar a eficácia do meu remédio para pressão alta, então já avisei meu médico e ele talvez precise ajustar a dosagem, mas valerá a pena."
MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
NASCAR Cup: Daniel Suárez assina com a Spire Motorsports para 2026
NASCAR Cup: Justin Haley deixará Spire após temporada 2025
NASCAR: Carson Hocevar é multado em 50 mil dólares por colocar em risco a segurança dos fiscais
Últimas notícias
Pedro Lima anota top 5 em treino da F4 Winter Series no Algarve
ANÁLISE: Como a Ducati 'mandou um recado' aos rivais no teste de Sepang da MotoGP
F1: Por que velocidade de aproximação não é mais uma grande preocupação em 2026
Programação da Globo para os testes no Bahrein da F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários