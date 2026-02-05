Pular para o conteúdo principal

NASCAR Cup

NASCAR: Hocevar e Spire anunciam renovação até a próxima década

Você acompanha temporada 2026 das três principais categorias da NASCAR com transmissões ao vivo no canal do Motorsport.com na PhizTV

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Carson Hocevar, Spire Motorsports Chevrolet

Carson Hocevar assinou uma extensão de contrato de longo prazo com a Spire Motorsports, que vai até a década de 2030.

Leia também:

O piloto de 23 anos passou a competir em tempo integral na NASCAR Cup Series em 2024 com a Spire e ajudou a elevar a equipe a um patamar competitivo na busca por vitórias. Embora ainda não tenha conquistado na Cup Series, Hocevar possui três top 5 e 15 top 10 em 81 largadas. Ele também fez sua estreia na Cup Series com a equipe durante a temporada de 2023.

Nesta semana, ele liderou o Clash no Bowman Gray Stadium por 18 voltas antes de sofrer danos em um acidente no final da corrida.

O Novato do Ano da Cup em 2024 está ansioso para se concentrar em um longo futuro com a Spire, em um contrato que o garante como piloto do carro #77 por pelo menos os próximos cinco anos.

“Adoro correr e não há lugar melhor do que aqui”, disse Hocevar. “Isso mostra que todos nós estamos comprometidos e ansiosos para correr juntos por muito tempo”, continuou. “Considero Jeff (Dickerson) como uma figura paterna, mas o mesmo pode ser dito de Luke (Lambert, chefe de equipe), Tyler (Green, spotter), Bill (Anthony, presidente da Spire Motorsports) e todos os rapazes do carro #77.”

“Todos aqui se tornaram uma família para mim. A Spire é uma equipe muito diferente agora em comparação com a minha temporada de estreia, especialmente quando fiz minha estreia em 2023. É ótimo saber que estarei na garagem da Cup por muito tempo, e é realmente um sonho realizado.”

Como parte da extensão de contrato, a Spire também colocará Hocevar em 13 corridas da NASCAR Truck Series este ano.

Jeff Dickerson, coproprietário da Spire, acrescentou: "É um momento muito importante para a nossa empresa anunciar a renovação do contrato com o Carson, que nos manterá na competição por vários anos. Não se trata apenas de saber que ele estará conosco a longo prazo, mas também de dar aos nossos patrocinadores e à equipe de competição a segurança necessária para fazerem seus próprios planos, sabendo que ele estará no comando do carro #77 por um futuro previsível.”

“Tem sido uma experiência extremamente gratificante conhecer o Carson e vê-lo crescer, aprender com os acertos e erros, tanto dentro quanto fora das pistas. Eu o amo como um filho e significa muito para mim, pessoalmente, saber que ele estará conosco por vários anos. Imagino que este anúncio possa testar a eficácia do meu remédio para pressão alta, então já avisei meu médico e ele talvez precise ajustar a dosagem, mas valerá a pena."

