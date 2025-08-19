Em um processo apresentado no final da noite de segunda-feira, a NASCAR apresentou argumentos para justificar por que uma nova liminar preliminar não deveria ser concedida à 23XI Racing e à Front Row Motorsports.

Se concedidas, as licenças que as equipes perderam no início deste verão seriam restauradas, mas se o pedido for negado, a NASCAR poderá vender as seis licenças que pertenciam anteriormente à 23XI e à FRM. Uma audiência já foi marcada para 28 de agosto, quando os playoffs estão prestes a começar.

A NASCAR alega que há "muitos participantes em potencial ansiosos" que se apresentaram com o desejo de comprar os alvarás, mas seus nomes foram omitidos. Eles continuam afirmando que a 23XI e a FRM não têm direito de propriedade sobre essas vagas devido à sua recusa em assinar o Contrato de Franquias (o que gera as vagas do grid) de 2025.

Quanto a esses compradores em potencial, o órgão sancionador diz que, se eles tiverem permissão para vender os alvarás, a categoria terá uma "oportunidade única de trazer novas equipes que encantariam os fãs e injetariam inovação e investimento valiosos no esporte. São aspirantes que têm paixão por esportes a motor, contam com apoio de infraestrutura e têm histórico de sucesso na pista. Seria benéfico para os fãs, outras equipes, parceiros de transmissão e para a Cup Series em geral trazer essas novas equipes".

Na petição, a NASCAR tenta abrir brechas nos principais pontos apresentados pelas equipes durante o curso desse processo antitruste. Por exemplo, a NASCAR argumenta que não é um monopólio ilegal porque os pilotos e as equipes podem competir no CARS Tour e, na era moderna, a categoria não impediu um concorrente de correr em outra modalidade de stock car.

A luta para manter os alvarás até o início do julgamento do processo antitruste foi uma questão importante no ano passado. Originalmente, as equipes receberam um documento preliminar em dezembro de 2024, mas o Tribunal de Apelações do Quarto Circuito revogou essa decisão em junho. Desde então, as equipes têm operado como equipes abertas e sofreram um impacto financeiro significativo.

Em um esforço para garantir que elas não percam uma corrida e para apaziguar os tribunais, a NASCAR ajustou o livro de regras para que a 23XI e a FRM não corram o risco de perder nenhuma etapa. Haverá um campo completo de 40 carros para o final da temporada regular em Daytona neste fim de semana.

A NASCAR também afirma que, no contrato original de 2016, aumentou os pagamentos anuais às equipes em 28%, aumentando-os ainda mais em 62% com o contrato atual. Eles também observam que a NASCAR paga uma porcentagem maior aos seus times do que a F1 paga às suas equipes.

"Se o destino dessas seis equipes não for resolvido até a conclusão do julgamento em meados de dezembro de 2025, será impossível para uma nova equipe se preparar para a temporada de 2026", argumentou a NASCAR. "Os novos proprietários precisariam de mais tempo do que isso para se preparar adequadamente para a primeira e mais importante corrida do campeonato - a Daytona 500 - marcada para 15 de fevereiro de 2026. Com base na experiência anterior, a NASCAR estima que um novo participante precisaria iniciar sua preparação até 1º de outubro para estar competitivo na Cup Series de 2026".

