NASCAR: Kaulig desmente rumores sobre possível ida de Keselowski em 2027
CEO da equipe afirmou que não houve nenhuma conversa com o campeão de 2012 sobre o tema; Motorsport.com transmite categoria na PhizTV
Após o anúncio de que Brad Keselowski não correrá pela RFK, equipe da qual ele é coproprietário (por enquanto), na temporada 2027 da NASCAR Cup, especulações sobre o futuro do campeão de 2012 surgiram, incluindo rumores envolvendo uma ida à Kaulig Racing. No entanto, o CEO do time, Chris Rice, desmentiu tais boatos.
A equipe, que conta com dois carros da Chevrolet, também corre com picapes da RAM na Truck Series, e caso o grupo automotivo Stellantis queira voltar para a Cup Series com a Dodge, a Kaulig provavelmente seria o time de fábrica.
O futuro de Ty Dillon na equipe permanece incerto. Os rumores apontaram outro detalhe: Keselowski é o último piloto a conquistar um título da Cup com um Dodge.
No entanto, o CEO da Kaulig Racing, em entrevista ao programa SiriusXM NASCAR Radio na quinta-feira (01), negou tais rumores.
“Não, e eu estava dizendo a alguém ontem. Não sei como, diabos, toda vez que um piloto sai, a gente vira assunto — dizem que eles estão vindo para a gente”, começou Rice.
“Tenho que deixar uma coisa clara: temos o AJ Allmendinger há oito anos e meio. Pense nisso. Mas toda vez que alguém sai, vai para a Kaulig Racing! Eu disse isso outro dia — agradeço por nos colocarem na conversa, mas por que nós?"
“Vou ser totalmente honesto com você. Outro dia, eu estava conversando com o Ryan Blaney [piloto da Penske]. Ele está instalando uma proteção para calhas da LeafFilter. E depois, tive uma reunião com o Brad Keselowski sobre algo que não tem nada a ver com pilotagem".
"Era só algo em que ele faz parte de um comitê e queria minha opinião, então me encontrei com ele no seu motorhome. Não dei importância a isso. Entrei no motorhome, sentei-me com ele por uns 45 minutos e conversamos sobre tudo o que ele queria discutir..."
"Saí de lá, acenei para alguns repórteres e nem sequer me passou pela cabeça. Aí a notícia veio à tona. Ele não disse uma palavra para mim. Tipo, a notícia saiu, e eu fiquei tipo: 'Meu Deus, lá vamos nós'".
Rice então disse de forma categórica: “Então, não, eu não tive nenhuma conversa com Brad Keselowski sobre pilotar um Dodge, mesmo que a Dodge volte. Obviamente, estamos muito atrasados; vocês não estão mais me ouvindo falar muito sobre isso, então isso já deve dar uma ideia do que está acontecendo. No fim das contas, não, não tivemos nenhuma conversa com o Brad".
O presidente da equipe Kaulig Racing, Chris Rice, e o piloto AJ Allmendinger após a pole em Bristol
Foto: Jared C. Tilton / Getty Images
Rice afirmou que uma parceria com Keselowski "não passou de forma alguma pela cabeça de Matt Kaulig [dono da equipe] nem pela minha", e acrescentou: 'Nós já temos um plano do que vamos fazer em 2027 — já está tudo definido".
Sobre o futuro de Ty Dillon no #10, Rice explicou que já conversaram com ele, mas nada está definido neste momento: “Gostaríamos de ter um desempenho melhor e de ter tido um desempenho melhor. Adoramos o Ty, e acho que, em um futuro próximo, devemos ter e ser capazes de falar sobre as coisas que estamos fazendo", concluiu.
Qual o futuro de Keselowski?
Na Cup Series, não há realmente nenhuma opção viável, a menos que algo dramático aconteça nas próximas semanas e meses. Como um dos pilotos mais experientes da NASCAR atualmente, com mais de 70 vitórias entre a Cup e a O’Reilly Series, é chocante pensar que haja qualquer chance de ele não estar no grid em 2027.
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