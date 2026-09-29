NASCAR: Keselowski surpreende e anuncia saída da RFK Racing
Campeão da Cup Series deixará equipe ao fim de 2026 e também discutirá futuro de sua participação como coproprietário
Brad Keselowski e a RFK Racing seguirão caminhos diferentes ao término da temporada 2026 da NASCAR Cup Series. A equipe anunciou nesta terça-feira (29) que o veterano deixará a organização, encerrando uma parceria iniciada em 2022 e que também envolveu sua entrada como coproprietário.
A separação chama atenção justamente pela posição de Keselowski dentro da RFK. O campeão da Cup de 2012 deixou a Penske para se juntar à então Roush Fenway Racing, assumindo também uma participação no negócio. Sua chegada levou à mudança do nome da organização para RFK Racing, com o "K" representando Keselowski.
A situação de sua participação acionária ainda precisará ser resolvida. Em comunicado, a RFK afirmou que as partes pretendem trabalhar em conjunto para definir "os próximos passos apropriados" relacionados à fatia que Keselowski possui na organização. A equipe também declarou apoiar o desejo do piloto de explorar outras oportunidades para sua carreira.
A notícia surge pouco mais de uma semana depois de outra mudança importante envolvendo o carro #6. Jeremy Bullins deixou o posto de chefe de equipe de Keselowski para buscar uma nova oportunidade na NASCAR, sendo substituído por Mike Skarbowski a partir da etapa do Kansas.
Keselowski chegou à RFK em um momento de reconstrução e participou diretamente do crescimento da operação nos últimos anos. Além do #6, a equipe atualmente conta com Chris Buescher no #17 e Ryan Preece no #60, embora a organização ainda trabalhe para assegurar um terceiro charter para 2027.
Ainda não foi anunciado qual será o destino de Keselowski para 2027, nem quem assumirá o #6 na próxima temporada. Assim, a confirmação encerra um capítulo importante da carreira do piloto na RFK, mas deixa em aberto tanto seu futuro nas pistas quanto sua relação empresarial com a organização.
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