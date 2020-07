NASCAR: Lambança na entrada de pits fere membro de equipe em Indianápolis

Devido à pandemia de coronavírus, a NASCAR não vem realizando treinos livres ou classificatórios na maioria de suas corridas. como medida protetora aos pilotos e equipes, em jornada de fim de semana de apenas um dia. Com isso, há sempre chamada bandeira amarela de competição no começo das provas, para possibilitar às equipes seus primeiros ajustes.

Durante a prova em Indianápolis deste domingo, a intervenção veio na 12ª volta e com a grande maioria dos carros indo para os pits, uma grande confusão se estabeleceu na entrada.

Entre os carros envolvidos estavam o de Ryan Blaney, Ryan Preece, Chris Buescher, Christopher Bell, Ricky Stenhouse Jr., Justin Allgaier, Martin Truex Jr., Brennan Poole e Corey LaJoie. A NASCAR imediatamente acionou a bandeira vermelha para limpeza do local.

O trocador de pneus traseiro de Blaney, Zach Price, acabou ferido e foi transportado de ambulância para o centro interno de atendimento, mas aparentava estar bem, acordado e alerta. Mais tarde, ele foi levado ao hospital para mais avaliações.

Confira como foi

Por outro ângulo, repare em outro membro da equipe de Blaney, que ao perceber a confusão, deu um salto sobre o carro.

PÓDIO: Regi Leme e Rico Penteado comentam polêmicas e analisam GP da Áustria

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna