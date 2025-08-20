A NASCAR confirmou a programação oficial de 2026 para as três categorias, incluindo a Cup Series. O próximo ano terá várias mudanças notáveis, incluindo algumas pistas novas, mudanças de datas e um visual diferente para os playoffs.

Oficialmente, a Cidade do México e a pista de rua de Chicago foram removidas do calendário (conforme anunciado anteriormente), com a nova corrida de rua adicionada na Base Naval de Coronado, em San Diego. Não haverá corridas internacionais da Cup em 2026.

Isso significa que haverá cinco circuitos mistos na programação, em vez de seis. San Diego e Sonoma serão disputados uma atrás da outra e, surpreendentemente, Watkins Glen foi transferida de agosto para o início de maio pela primeira vez.

A perda da Chicago Street Course também abriu a porta para o retorno de um oval de uma milha e meia muito querido, já que o Chicagoland Speedway sediará uma corrida da Cup pela primeira vez desde 2019. A corrida será realizada no fim de semana de 4 de julho.

Kyle Busch vence, Joe Gibbs Racing Toyota Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Depois que seu improvável retorno provou ser um sucesso com a All-Star Race, o lendário oval curto de North Wilkesboro sediará uma corrida da Cup valendo pontos pela primeira vez desde 1996. Em uma reviravolta surpreendente, o Dover Motor Speedway perderá sua corrida válida por pontos e se tornará a pista anfitriã da All-Star Race pela primeira vez. Dover tem realizado uma corrida da Cup valendo pela pontuação do campeonato todos os anos desde 1969, mas isso chegará ao fim em 2026.

Os playoffs também terão uma aparência diferente. Conforme revelado no início deste ano, o Homestead-Miami Speedway voltará a ser o final da temporada pela primeira vez desde 2019. Embora a primeira rodada permaneça inalterada, Las Vegas passa da Rodada 8 para a Rodada 12, abrindo espaço para a nova vaga de Phoenix como a corrida de abertura da Rodada 8. New Hampshire também saiu dos playoffs, abrindo espaço para o retorno de Homestead.

A programação de 2025 apresentava apenas um fim de semana livre e um período de 28 semanas consecutivas com corridas da Cup e, embora 2026 ainda seja uma temporada exaustiva para todos os envolvidos, a NASCAR acrescentou mais uma semana livre no início de agosto.

O Motorsport.com transmite toda a ação de pista das três principais categorias da NASCAR, a Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, na PicTV. Clique aqui e se inscreva!

Mudanças notáveis nas duas categorias inferiores

A NASCAR Truck Series se juntará à abertura da temporada da IndyCar em St. Pete, correndo lá pela primeira vez. Quanto à NASCAR Xfinity Series, que em breve será chamada de O'Reilly Auto Parts Series, Portland foi removida da programação.

Conforme anunciado anteriormente, todas as três categorias estarão presentes em San Diego em um fim de semana com três etapas. Além disso, a Truck Series não correrá em Las Vegas em 2026, mas se juntará à Cup e à Xfinity para o fim de semana All-Star em Dover.

Programação completa da NASCAR Cup para 2026

DATA PISTA/CORRIDA NOTAS IMPORTANTES 1º de fevereiro Clash at Bowman Gray Stadium Corrida de exibição 15 de fevereiro Daytona 500 no Daytona International Speedway 68ª edição 22 de fevereiro EchoPark Speedway (Atlanta) 1º de março Circuit od the Americas 8 de março Phoenix Raceway 15 de março Las Vegas Motor Speedway 22 de março Darlington Raceway Edição mais cedo da Darlington Cup em 21 anos 29 de março Martinsville Speedway Semana de folga (Páscoa) (Páscoa) (Páscoa) 12 de abril Bristol Motor Speedway 19 de abril Kansas Speedway 26 de abril Talladega Superspeedway 3 de maio Texas Motor Speedway 10 de maio Watkins Glen International 17 de maio All-Star Race at Dover Motor Speedway Dover perde corrida valendo pontos, mas sediará esse evento especial pela primeira vez 24 de maio Coca-Cola 600 at Charlotte Motor Speedway Corrida mais longa da NASCAR e a segunda joia da 'Coroa' da temporada 31 de maio Nashville Superspeedway 7 de junho Michigan International Speedway 14 de junho Pocono Raceway 21 de junho San Diego Nova corrida de rua; será realizada em uma base militar ativa 28 de junho Sonoma Raceway 5 de julho Chicagoland Speedway Retorna ao cronograma pela primeira vez desde 2019 12 de julho EchoPark Speedway (Atlanta) 19 de julho North Wilkesboro Speedway Primeira corrida da Cup valendo pontos no NWS desde 1996 26 de julho Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway Terceiro evento da 'Coroa' da temporada SEMANA SEM CORRIDA - - 9 de agosto Iowa Speedway 15 de agosto Richmond Raceway 23 de agosto New Hampshire Motor Speedway NHMS perde corrida de playoffs para 2026 29 de agosto Daytona International Speedway Corrida final da temporada regular INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS 6 de setembro [RODADA DE 16] Southern 500 no Darlington Raceway Quarta joia da 'Coroa' do ano e primeira dos playoffs 13 de setembro [RODADA DE 16] WWT Raceway (Gateway) 19 de setembro [RODADA DE 16] Bristol Motor Speedway Corrida eliminatória da Rodada 16 27 de setembro [RODADA DE 12] Kansas Speedway 4 de outubro [RODADA DE 12] Las Vegas Motor Speedway 11 de outubro [RODADA DE 12] Charlotte Motor Speedway ROVAL Corrida eliminatória da Rodada 12 18 de outubro [RODADA DE 8] Phoenix Raceway 25 de outubro [RODADA DE 8] Talladega Superspeedway 1º de novembro [RODADA DE 8] Martinsville Speedway Corrida eliminatória da Rodada 8 8 de novembro [CHAMPIONSHIP 4] Homestead-Miami Speedway Homestead volta a ser local da decisão do título pela primeira vez desde 2019

Programação da série NASCAR O'Reilly Auto Parts (antiga Xfinity) de 2026

DATA PISTA/CORRIDA 14 de fevereiro Daytona International Speedway 21 de fevereiro EchoPark Speedway (Atlanta) 28 de fevereiro Circuit of the Americas 7 de março Phoenix Raceway 14 de março Las Vegas Motor Speedway 21 de março Darlington Raceway 28 de março Martinsville Speedway 4 de abril Rockingham Speedway 11 de abril Bristol Motor Speedway 18 de abril Kansas Speedway 25 de abril Talladega Superspeedway 2 de maio Texas Motor Speedway 9 de maio Watkins Glen International 16 de maio Dover Motor Speedway 23 de maio Charlotte Motor Speedway 30 de maio Nashville Superspeedway 13 de junho Pocono Raceway 20 de junho San Diego 27 de junho Sonoma Raceway 4 de julho Chicagoland Speedway 11 de julho EchoPark Speedway (Atlanta) 25 de julho Indianapolis Motor Speedway 8 de agosto Iowa Speedway 28 de agosto Daytona International Speedway 5 de setembro Darlington Raceway 12 de setembro WWT Raceway INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS 18 de setembro Bristol Motor Speedway 3 de outubro Las Vegas Motor Speedway 10 de outubro Charlotte Motor Speedway ROVAL 17 de outubro Phoenix Raceway 24 de outubro Talladega Superspeedway 31 de outubro Martinsville Speedway 7 de novembro Homestead-Miami Speedway

Programação da NASCAR Craftsman Truck Series 2026

DATA PISTA/CORRIDA 13 de fevereiro Daytona International Speedway 21 de fevereiro EchoPark Speedway (Atlanta) 28 de fevereiro St. Petersburg 20 de março Darlington Raceway 3 de abril Rockingham Speedway 10 de abril Bristol Motor Speedway 1º de maio Texas Motor Speedway 8 de maio Watkins Glen International 15 de maio Dover Motor Speedway 22 de maio Charlotte Motor Speedway 29 de maio Nashville Superspeedway 6 de junho Michigan International Speedway 11 de julho Lime Rock Park 18 de julho North Wilkesboro Speedway 24 de julho Indianapolis Raceway Park 14 de agosto Richmond Raceway 22 de agosto New Hampshire Motor Speedway INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS 17 de setembro Bristol Motor Speedway 26 de setembro Kansas Speedway 9 de outubro Charlotte Motor Speedway ROVAL 16 de outubro Phoenix Raceway 23 de outubro Talladega Superspeedway 30 de outubro Martinsville Speedway 6 de novembro Homestead-Miami Speedway

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!