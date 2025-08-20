NASCAR lança calendário de 2026 das três categorias; confira novidades
North Wilkesboro terá corrida da Cup valendo pontos pela primeira vez em três décadas, enquanto outra pista surpreendente se tornará nova sede da All-Star Race
A NASCAR confirmou a programação oficial de 2026 para as três categorias, incluindo a Cup Series. O próximo ano terá várias mudanças notáveis, incluindo algumas pistas novas, mudanças de datas e um visual diferente para os playoffs.
Oficialmente, a Cidade do México e a pista de rua de Chicago foram removidas do calendário (conforme anunciado anteriormente), com a nova corrida de rua adicionada na Base Naval de Coronado, em San Diego. Não haverá corridas internacionais da Cup em 2026.
Isso significa que haverá cinco circuitos mistos na programação, em vez de seis. San Diego e Sonoma serão disputados uma atrás da outra e, surpreendentemente, Watkins Glen foi transferida de agosto para o início de maio pela primeira vez.
A perda da Chicago Street Course também abriu a porta para o retorno de um oval de uma milha e meia muito querido, já que o Chicagoland Speedway sediará uma corrida da Cup pela primeira vez desde 2019. A corrida será realizada no fim de semana de 4 de julho.
Kyle Busch vence, Joe Gibbs Racing Toyota
Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images
Depois que seu improvável retorno provou ser um sucesso com a All-Star Race, o lendário oval curto de North Wilkesboro sediará uma corrida da Cup valendo pontos pela primeira vez desde 1996. Em uma reviravolta surpreendente, o Dover Motor Speedway perderá sua corrida válida por pontos e se tornará a pista anfitriã da All-Star Race pela primeira vez. Dover tem realizado uma corrida da Cup valendo pela pontuação do campeonato todos os anos desde 1969, mas isso chegará ao fim em 2026.
Os playoffs também terão uma aparência diferente. Conforme revelado no início deste ano, o Homestead-Miami Speedway voltará a ser o final da temporada pela primeira vez desde 2019. Embora a primeira rodada permaneça inalterada, Las Vegas passa da Rodada 8 para a Rodada 12, abrindo espaço para a nova vaga de Phoenix como a corrida de abertura da Rodada 8. New Hampshire também saiu dos playoffs, abrindo espaço para o retorno de Homestead.
A programação de 2025 apresentava apenas um fim de semana livre e um período de 28 semanas consecutivas com corridas da Cup e, embora 2026 ainda seja uma temporada exaustiva para todos os envolvidos, a NASCAR acrescentou mais uma semana livre no início de agosto.
O Motorsport.com transmite toda a ação de pista das três principais categorias da NASCAR, a Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, na PicTV. Clique aqui e se inscreva!
Mudanças notáveis nas duas categorias inferiores
A NASCAR Truck Series se juntará à abertura da temporada da IndyCar em St. Pete, correndo lá pela primeira vez. Quanto à NASCAR Xfinity Series, que em breve será chamada de O'Reilly Auto Parts Series, Portland foi removida da programação.
Conforme anunciado anteriormente, todas as três categorias estarão presentes em San Diego em um fim de semana com três etapas. Além disso, a Truck Series não correrá em Las Vegas em 2026, mas se juntará à Cup e à Xfinity para o fim de semana All-Star em Dover.
Programação completa da NASCAR Cup para 2026
|DATA
|PISTA/CORRIDA
|NOTAS IMPORTANTES
|1º de fevereiro
|Clash at Bowman Gray Stadium
|Corrida de exibição
|15 de fevereiro
|Daytona 500 no Daytona International Speedway
|68ª edição
|22 de fevereiro
|EchoPark Speedway (Atlanta)
|1º de março
|Circuit od the Americas
|8 de março
|Phoenix Raceway
|15 de março
|Las Vegas Motor Speedway
|22 de março
|Darlington Raceway
|Edição mais cedo da Darlington Cup em 21 anos
|29 de março
|Martinsville Speedway
|Semana de folga (Páscoa)
|(Páscoa)
|(Páscoa)
|12 de abril
|Bristol Motor Speedway
|19 de abril
|Kansas Speedway
|26 de abril
|Talladega Superspeedway
|3 de maio
|Texas Motor Speedway
|10 de maio
|Watkins Glen International
|17 de maio
|All-Star Race at Dover Motor Speedway
|Dover perde corrida valendo pontos, mas sediará esse evento especial pela primeira vez
|24 de maio
|Coca-Cola 600 at Charlotte Motor Speedway
|Corrida mais longa da NASCAR e a segunda joia da 'Coroa' da temporada
|31 de maio
|Nashville Superspeedway
|7 de junho
|Michigan International Speedway
|14 de junho
|Pocono Raceway
|21 de junho
|San Diego
|Nova corrida de rua; será realizada em uma base militar ativa
|28 de junho
|Sonoma Raceway
|5 de julho
|Chicagoland Speedway
|Retorna ao cronograma pela primeira vez desde 2019
|12 de julho
|EchoPark Speedway (Atlanta)
|19 de julho
|North Wilkesboro Speedway
|Primeira corrida da Cup valendo pontos no NWS desde 1996
|26 de julho
|Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway
|Terceiro evento da 'Coroa' da temporada
|SEMANA SEM CORRIDA
|-
|-
|9 de agosto
|Iowa Speedway
|15 de agosto
|Richmond Raceway
|23 de agosto
|New Hampshire Motor Speedway
|NHMS perde corrida de playoffs para 2026
|29 de agosto
|Daytona International Speedway
|Corrida final da temporada regular
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|6 de setembro [RODADA DE 16]
|Southern 500 no Darlington Raceway
|Quarta joia da 'Coroa' do ano e primeira dos playoffs
|13 de setembro [RODADA DE 16]
|WWT Raceway (Gateway)
|19 de setembro [RODADA DE 16]
|Bristol Motor Speedway
|Corrida eliminatória da Rodada 16
|27 de setembro [RODADA DE 12]
|Kansas Speedway
|4 de outubro [RODADA DE 12]
|Las Vegas Motor Speedway
|11 de outubro [RODADA DE 12]
|Charlotte Motor Speedway ROVAL
|Corrida eliminatória da Rodada 12
|18 de outubro [RODADA DE 8]
|Phoenix Raceway
|25 de outubro [RODADA DE 8]
|Talladega Superspeedway
|1º de novembro [RODADA DE 8]
|Martinsville Speedway
|Corrida eliminatória da Rodada 8
|8 de novembro [CHAMPIONSHIP 4]
|Homestead-Miami Speedway
|Homestead volta a ser local da decisão do título pela primeira vez desde 2019
Programação da série NASCAR O'Reilly Auto Parts (antiga Xfinity) de 2026
|DATA
|PISTA/CORRIDA
|14 de fevereiro
|Daytona International Speedway
|21 de fevereiro
|EchoPark Speedway (Atlanta)
|28 de fevereiro
|Circuit of the Americas
|7 de março
|Phoenix Raceway
|14 de março
|Las Vegas Motor Speedway
|21 de março
|Darlington Raceway
|28 de março
|Martinsville Speedway
|4 de abril
|Rockingham Speedway
|11 de abril
|Bristol Motor Speedway
|18 de abril
|Kansas Speedway
|25 de abril
|Talladega Superspeedway
|2 de maio
|Texas Motor Speedway
|9 de maio
|Watkins Glen International
|16 de maio
|Dover Motor Speedway
|23 de maio
|Charlotte Motor Speedway
|30 de maio
|Nashville Superspeedway
|13 de junho
|Pocono Raceway
|20 de junho
|San Diego
|27 de junho
|Sonoma Raceway
|4 de julho
|Chicagoland Speedway
|11 de julho
|EchoPark Speedway (Atlanta)
|25 de julho
|Indianapolis Motor Speedway
|8 de agosto
|Iowa Speedway
|28 de agosto
|Daytona International Speedway
|5 de setembro
|Darlington Raceway
|12 de setembro
|WWT Raceway
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|18 de setembro
|Bristol Motor Speedway
|3 de outubro
|Las Vegas Motor Speedway
|10 de outubro
|Charlotte Motor Speedway ROVAL
|17 de outubro
|Phoenix Raceway
|24 de outubro
|Talladega Superspeedway
|31 de outubro
|Martinsville Speedway
|7 de novembro
|Homestead-Miami Speedway
Programação da NASCAR Craftsman Truck Series 2026
|DATA
|PISTA/CORRIDA
|13 de fevereiro
|Daytona International Speedway
|21 de fevereiro
|EchoPark Speedway (Atlanta)
|28 de fevereiro
|St. Petersburg
|20 de março
|Darlington Raceway
|3 de abril
|Rockingham Speedway
|10 de abril
|Bristol Motor Speedway
|1º de maio
|Texas Motor Speedway
|8 de maio
|Watkins Glen International
|15 de maio
|Dover Motor Speedway
|22 de maio
|Charlotte Motor Speedway
|29 de maio
|Nashville Superspeedway
|6 de junho
|Michigan International Speedway
|11 de julho
|Lime Rock Park
|18 de julho
|North Wilkesboro Speedway
|24 de julho
|Indianapolis Raceway Park
|14 de agosto
|Richmond Raceway
|22 de agosto
|New Hampshire Motor Speedway
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|INÍCIO DOS PLAYOFFS
|17 de setembro
|Bristol Motor Speedway
|26 de setembro
|Kansas Speedway
|9 de outubro
|Charlotte Motor Speedway ROVAL
|16 de outubro
|Phoenix Raceway
|23 de outubro
|Talladega Superspeedway
|30 de outubro
|Martinsville Speedway
|6 de novembro
|Homestead-Miami Speedway
Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Após Spa, regras também impõem mudança à Sauber no GP da Holanda
Indy se aproxima de corrida no México; confira detalhes
F1 - "Hidrogênio pode ser solução, mas ainda não é viável", declara Domenicali sobre futuro sustentável da categoria
Drugovich é opção para Andretti na Fórmula E, diz site
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários