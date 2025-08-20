Todas as categorias

NASCAR Cup

NASCAR lança calendário de 2026 das três categorias; confira novidades

North Wilkesboro terá corrida da Cup valendo pontos pela primeira vez em três décadas, enquanto outra pista surpreendente se tornará nova sede da All-Star Race

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:

A NASCAR confirmou a programação oficial de 2026 para as três categorias, incluindo a Cup Series. O próximo ano terá várias mudanças notáveis, incluindo algumas pistas novas, mudanças de datas e um visual diferente para os playoffs.

Leia também:

Oficialmente, a Cidade do México e a pista de rua de Chicago foram removidas do calendário (conforme anunciado anteriormente), com a nova corrida de rua adicionada na Base Naval de Coronado, em San Diego. Não haverá corridas internacionais da Cup em 2026.

Isso significa que haverá cinco circuitos mistos na programação, em vez de seis. San Diego e Sonoma serão disputados uma atrás da outra e, surpreendentemente, Watkins Glen foi transferida de agosto para o início de maio pela primeira vez.

A perda da Chicago Street Course também abriu a porta para o retorno de um oval de uma milha e meia muito querido, já que o Chicagoland Speedway sediará uma corrida da Cup pela primeira vez desde 2019. A corrida será realizada no fim de semana de 4 de julho.

Kyle Busch wins, Joe Gibbs Racing Toyota

Kyle Busch vence, Joe Gibbs Racing Toyota

Foto de: Jared C. Tilton/Getty Images

Depois que seu improvável retorno provou ser um sucesso com a All-Star Race, o lendário oval curto de North Wilkesboro sediará uma corrida da Cup valendo pontos pela primeira vez desde 1996. Em uma reviravolta surpreendente, o Dover Motor Speedway perderá sua corrida válida por pontos e se tornará a pista anfitriã da All-Star Race pela primeira vez. Dover tem realizado uma corrida da Cup valendo pela pontuação do campeonato todos os anos desde 1969, mas isso chegará ao fim em 2026.

Os playoffs também terão uma aparência diferente. Conforme revelado no início deste ano, o Homestead-Miami Speedway voltará a ser o final da temporada pela primeira vez desde 2019. Embora a primeira rodada permaneça inalterada, Las Vegas passa da Rodada 8 para a Rodada 12, abrindo espaço para a nova vaga de Phoenix como a corrida de abertura da Rodada 8. New Hampshire também saiu dos playoffs, abrindo espaço para o retorno de Homestead.

A programação de 2025 apresentava apenas um fim de semana livre e um período de 28 semanas consecutivas com corridas da Cup e, embora 2026 ainda seja uma temporada exaustiva para todos os envolvidos, a NASCAR acrescentou mais uma semana livre no início de agosto.

O Motorsport.com transmite toda a ação de pista das três principais categorias da NASCAR, a Cup Series, a Xfinity Series e a Truck Series, na PicTV. Clique aqui e se inscreva!

Mudanças notáveis nas duas categorias inferiores

A NASCAR Truck Series se juntará à abertura da temporada da IndyCar em St. Pete, correndo lá pela primeira vez. Quanto à NASCAR Xfinity Series, que em breve será chamada de O'Reilly Auto Parts Series, Portland foi removida da programação.

Conforme anunciado anteriormente, todas as três categorias estarão presentes em San Diego em um fim de semana com três etapas. Além disso, a Truck Series não correrá em Las Vegas em 2026, mas se juntará à Cup e à Xfinity para o fim de semana All-Star em Dover.

Programação completa da NASCAR Cup para 2026

DATA PISTA/CORRIDA NOTAS IMPORTANTES
1º de fevereiro Clash at Bowman Gray Stadium Corrida de exibição
15 de fevereiro Daytona 500 no Daytona International Speedway 68ª edição
22 de fevereiro EchoPark Speedway (Atlanta)  
1º de março Circuit od the Americas  
8 de março Phoenix Raceway  
15 de março Las Vegas Motor Speedway  
22 de março Darlington Raceway Edição mais cedo da Darlington Cup em 21 anos
29 de março  Martinsville Speedway  
Semana de folga (Páscoa) (Páscoa) (Páscoa)
12 de abril Bristol Motor Speedway  
19 de abril Kansas Speedway  
26 de abril Talladega Superspeedway  
3 de maio Texas Motor Speedway  
10 de maio Watkins Glen International  
17 de maio All-Star Race at Dover Motor Speedway Dover perde corrida valendo pontos, mas sediará esse evento especial pela primeira vez
24 de maio Coca-Cola 600 at Charlotte Motor Speedway Corrida mais longa da NASCAR e a segunda joia da 'Coroa' da temporada
31 de maio Nashville Superspeedway  
7 de junho Michigan International Speedway  
14 de junho Pocono Raceway  
21 de junho San Diego  Nova corrida de rua; será realizada em uma base militar ativa
28 de junho Sonoma Raceway  
5 de julho Chicagoland Speedway Retorna ao cronograma pela primeira vez desde 2019
12 de julho EchoPark Speedway (Atlanta)  
19 de julho North Wilkesboro Speedway Primeira corrida da Cup valendo pontos no NWS desde 1996
26 de julho Brickyard 400 at Indianapolis Motor Speedway Terceiro evento da 'Coroa' da temporada
SEMANA SEM CORRIDA - -
9 de agosto Iowa Speedway  
15 de agosto Richmond Raceway  
23 de agosto New Hampshire Motor Speedway NHMS perde corrida de playoffs para 2026
29 de agosto Daytona International Speedway Corrida final da temporada regular
INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS
6 de setembro [RODADA DE 16] Southern 500 no Darlington Raceway Quarta joia da 'Coroa' do ano e primeira dos playoffs
13 de setembro [RODADA DE 16] WWT Raceway (Gateway)   
19 de setembro [RODADA DE 16] Bristol Motor Speedway Corrida eliminatória da Rodada 16
27 de setembro [RODADA DE 12] Kansas Speedway  
4 de outubro [RODADA DE 12] Las Vegas Motor Speedway  
11 de outubro [RODADA DE 12] Charlotte Motor Speedway ROVAL Corrida eliminatória da Rodada 12
18 de outubro [RODADA DE 8] Phoenix Raceway  
25 de outubro [RODADA DE 8] Talladega Superspeedway  
1º de novembro [RODADA DE 8] Martinsville Speedway Corrida eliminatória da Rodada 8
8 de novembro [CHAMPIONSHIP 4] Homestead-Miami Speedway Homestead volta a ser local da decisão do título pela primeira vez desde 2019

Programação da série NASCAR O'Reilly Auto Parts (antiga Xfinity) de 2026

DATA PISTA/CORRIDA
14 de fevereiro Daytona International Speedway
21 de fevereiro EchoPark Speedway (Atlanta)
28 de fevereiro Circuit of the Americas
7 de março Phoenix Raceway
14 de março Las Vegas Motor Speedway
21 de março Darlington Raceway
28 de março  Martinsville Speedway 
4 de abril Rockingham Speedway
11 de abril Bristol Motor Speedway
18 de abril Kansas Speedway
25 de abril Talladega Superspeedway
2 de maio Texas Motor Speedway
9 de maio Watkins Glen International
16 de maio Dover Motor Speedway
23 de maio Charlotte Motor Speedway
30 de maio Nashville Superspeedway
13 de junho Pocono Raceway
20 de junho San Diego 
27 de junho Sonoma Raceway 
4 de julho Chicagoland Speedway
11 de julho EchoPark Speedway (Atlanta)
25 de julho Indianapolis Motor Speedway
8 de agosto Iowa Speedway
28 de agosto Daytona International Speedway
5 de setembro Darlington Raceway
12 de setembro WWT Raceway
INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS
18 de setembro Bristol Motor Speedway
3 de outubro Las Vegas Motor Speedway
10 de outubro Charlotte Motor Speedway ROVAL
17 de outubro Phoenix Raceway 
24 de outubro Talladega Superspeedway
31 de outubro Martinsville Speedway
7 de novembro Homestead-Miami Speedway

Programação da NASCAR Craftsman Truck Series 2026

DATA PISTA/CORRIDA
13 de fevereiro Daytona International Speedway
21 de fevereiro EchoPark Speedway (Atlanta)
28 de fevereiro St. Petersburg
20 de março Darlington Raceway
3 de abril Rockingham Speedway
10 de abril Bristol Motor Speedway
1º de maio Texas Motor Speedway
8 de maio Watkins Glen International
15 de maio Dover Motor Speedway
22 de maio Charlotte Motor Speedway
29 de maio Nashville Superspeedway
6 de junho Michigan International Speedway
11 de julho Lime Rock Park
18 de julho North Wilkesboro Speedway
24 de julho Indianapolis Raceway Park
14 de agosto Richmond Raceway
22 de agosto New Hampshire Motor Speedway
INÍCIO DOS PLAYOFFS INÍCIO DOS PLAYOFFS
17 de setembro Bristol Motor Speedway
26 de setembro Kansas Speedway
9 de outubro Charlotte Motor Speedway ROVAL
16 de outubro Phoenix Raceway
23 de outubro Talladega Superspeedway
30 de outubro Martinsville Speedway
6 de novembro Homestead-Miami Speedway

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

