NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato
Piloto da Hendrick Motorsports conquistou primeira vitória em superspeedway do Alabama em prova marcada por acidentes, capotamento de Logano e reviravoltas. Corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV
Kyle Larson wins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet
Foto de: Sean Gardner - Getty Images
Kyle Larson venceu neste domingo (25) a etapa da NASCAR Cup Series em Talladega, nos Estados Unidos. O piloto da Hendrick Motorsports superou uma corrida marcada por acidentes e mudanças constantes de posição para conquistar sua primeira vitória no circuito do Alabama, após uma chegada decidida na prorrogação.
Nas voltas finais, Larson chegou a perder a liderança e caiu para a 21ª posição, mas conseguiu recuperar terreno com a ajuda do pelotão. Um novo acidente, desta vez com um capotamento de Logano, provocou uma bandeira amarela e levou a disputa para a prorrogação. O piloto da Penske conseguiu sair bem do carro após o incidente.
Na relargada decisiva, Larson aproveitou a disputa entre os adversários para avançar e garantir a vitória. William Byron terminou em segundo, enquanto Ricky Stenhouse Jr., Ross Chastain e Cole Custer completaram os cinco primeiros.
Com o resultado, Larson fortaleceu sua posição na disputa pelo campeonato, que terá sua penúltima etapa em Martinsville, no próximo domingo (1º de novembro). Larson agora tem 73 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Hamlin.
Veja como foi
Resultados
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|1
|K. LarsonHendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|189
|
3:07'54.002
|6
|71
|2
|W. ByronHendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|189
|
+0.041
3:07'54.043
|0.041
|7
|47
|3
|R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|189
|
+0.066
3:07'54.068
|0.025
|7
|34
|4
|R. ChastainTrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|189
|
+0.073
3:07'54.075
|0.007
|9
|33
|5
|C. CusterHaas Factory Team
|41
|Chevrolet
|189
|
+0.165
3:07'54.167
|0.092
|9
|32
|6
|C. HocevarSpire Motorsports
|77
|Chevrolet
|189
|
+0.182
3:07'54.184
|0.017
|10
|31
|7
|T. GillilandFront Row Motorsports
|34
|Ford
|189
|
+0.211
3:07'54.213
|0.029
|7
|30
|8
|D. HamlinJoe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|189
|
+0.442
3:07'54.444
|0.231
|8
|29
|9
|A. BowmanHendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|189
|
+0.461
3:07'54.463
|0.019
|7
|28
|10
|M. McDowellSpire Motorsports
|71
|Chevrolet
|189
|
+0.485
3:07'54.487
|0.024
|7
|27
|11
|A. DillonRichard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|189
|
+0.516
3:07'54.518
|0.031
|8
|26
|12
|
J. BerryWood Brothers Racing
|21
|Ford
|189
|
+0.646
3:07'54.648
|0.130
|9
|25
|13
|R. PreeceRFK Racing
|60
|Ford
|189
|
+0.846
3:07'54.848
|0.200
|11
|33
|14
|A. HillRichard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|189
|
+3.176
3:07'57.178
|2.330
|8
|15
|T. DillonKaulig Racing
|10
|Chevrolet
|188
|
+1 Volta
3:07'55.730
|1 Volta
|11
|22
|16
|C. WareRick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|188
|
+1 Volta
3:07'56.038
|0.308
|9
|21
|17
|T. GibbsJoe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|188
|
+1 Volta
3:07'56.393
|0.355
|10
|20
|18
|D. SuarezSpire Motorsports
|7
|Chevrolet
|188
|
+1 Volta
3:07'59.226
|2.833
|12
|19
|19
|Z. SmithFront Row Motorsports
|38
|Ford
|187
|
+2 Voltas
3:07'58.000
|1 Volta
|8
|18
|20
|N. GragsonFront Row Motorsports
|4
|Ford
|186
|
+3 Voltas
3:07'56.378
|1 Volta
|12
|17
|21
|J. GaseNY Racing Team
|44
|Chevrolet
|186
|
+3 Voltas
3:08'00.804
|4.426
|11
|22
|D. Wallace Jr.23XI Racing
|23
|Toyota
|185
|
+4 Voltas
3:07'57.653
|1 Volta
|12
|15
|23
|G. GauldingGarage 66
|66
|Ford
|185
|
+4 Voltas
3:07'59.357
|1.704
|13
|24
|B. KeselowskiRFK Racing
|6
|Ford
|184
|
+5 Voltas
3:03'41.985
|1 Volta
|8
|21
|25
|
D. DyeLive Fast Motorsports
|78
|Chevrolet
|184
|
+5 Voltas
3:08'02.122
|4'20.137
|10
|26
|R. Herbst23XI Racing
|35
|Toyota
|183
|
+6 Voltas
2:55'50.362
|1 Volta
|5
|16
|27
|A. CindricTeam Penske
|2
|Ford
|183
|
+6 Voltas
2:55'50.921
|0.559
|5
|18
|28
|E. JonesLegacy Motor Club
|43
|Toyota
|183
|
+6 Voltas
2:55'51.041
|0.120
|5
|11
|29
|
C. ZilischTrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|183
|
+6 Voltas
2:55'51.103
|0.062
|19
|12
|30
|S. van GisbergenTrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|183
|
+6 Voltas
2:55'51.254
|0.151
|7
|10
|31
|A. AllmendingerKaulig Racing
|16
|Chevrolet
|183
|
+6 Voltas
2:55'51.255
|0.001
|18
|6
|32
|C. Buescher
|17
|Ford
|183
|
+6 Voltas
2:55'51.258
|0.003
|6
|20
|33
|C. BriscoeJoe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|183
|
+6 Voltas
2:55'51.287
|0.029
|24
|16
|34
|J. LoganoTeam Penske
|22
|Ford
|183
|
+6 Voltas
2:55'52.206
|0.919
|17
|15
|35
|C. BellJoe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|177
|
+12 Voltas
3:06'14.799
|6 Voltas
|11
|2
|36
|C. ElliottHendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|147
|
+42 Voltas
3:07'55.202
|30 Voltas
|7
|2
|37
|T. Reddick23XI Racing
|45
|Toyota
|137
|
+52 Voltas
3:08'33.649
|10 Voltas
|7
|1
|38
|R. BlaneyTeam Penske
|12
|Ford
|131
|
+58 Voltas
1:57'42.126
|6 Voltas
|4
|4
|39
|J. NemechekLegacy Motor Club
|42
|Toyota
|131
|
+58 Voltas
1:57'42.738
|0.612
|6
|1
|40
|C. MearsBeard Motorsports
|62
|Chevrolet
|131
|
+58 Voltas
2:02'03.434
|4'20.696
|8
|1
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