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NASCAR Cup Talladega II

NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

Piloto da Hendrick Motorsports conquistou primeira vitória em superspeedway do Alabama em prova marcada por acidentes, capotamento de Logano e reviravoltas. Corrida foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com na PhizTV

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Kyle Larson wins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Kyle Larson wins, No. 5 Hendrick Motorsports Chevrolet

Foto de: Sean Gardner - Getty Images

Kyle Larson venceu neste domingo (25) a etapa da NASCAR Cup Series em Talladega, nos Estados Unidos. O piloto da Hendrick Motorsports superou uma corrida marcada por acidentes e mudanças constantes de posição para conquistar sua primeira vitória no circuito do Alabama, após uma chegada decidida na prorrogação.

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Nas voltas finais, Larson chegou a perder a liderança e caiu para a 21ª posição, mas conseguiu recuperar terreno com a ajuda do pelotão. Um novo acidente, desta vez com um capotamento de Logano, provocou uma bandeira amarela e levou a disputa para a prorrogação. O piloto da Penske conseguiu sair bem do carro após o incidente.

Na relargada decisiva, Larson aproveitou a disputa entre os adversários para avançar e garantir a vitória. William Byron terminou em segundo, enquanto Ricky Stenhouse Jr., Ross Chastain e Cole Custer completaram os cinco primeiros.

Com o resultado, Larson fortaleceu sua posição na disputa pelo campeonato, que terá sua penúltima etapa em Martinsville, no próximo domingo (1º de novembro). Larson agora tem 73 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Hamlin.

Veja como foi

Resultados

Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos
1 K. LarsonHendrick Motorsports 5 Chevrolet 189

3:07'54.002

   6 71
2 W. ByronHendrick Motorsports 24 Chevrolet 189

+0.041

3:07'54.043

 0.041 7 47
3 R. Stenhouse Jr.Hyak Motorsports 47 Chevrolet 189

+0.066

3:07'54.068

 0.025 7 34
4 R. ChastainTrackHouse Racing 1 Chevrolet 189

+0.073

3:07'54.075

 0.007 9 33
5 C. CusterHaas Factory Team 41 Chevrolet 189

+0.165

3:07'54.167

 0.092 9 32
6 C. HocevarSpire Motorsports 77 Chevrolet 189

+0.182

3:07'54.184

 0.017 10 31
7 T. GillilandFront Row Motorsports 34 Ford 189

+0.211

3:07'54.213

 0.029 7 30
8 D. HamlinJoe Gibbs Racing 11 Toyota 189

+0.442

3:07'54.444

 0.231 8 29
9 A. BowmanHendrick Motorsports 48 Chevrolet 189

+0.461

3:07'54.463

 0.019 7 28
10 M. McDowellSpire Motorsports 71 Chevrolet 189

+0.485

3:07'54.487

 0.024 7 27
11 A. DillonRichard Childress Racing 3 Chevrolet 189

+0.516

3:07'54.518

 0.031 8 26
12
J. BerryWood Brothers Racing
 21 Ford 189

+0.646

3:07'54.648

 0.130 9 25
13 R. PreeceRFK Racing 60 Ford 189

+0.846

3:07'54.848

 0.200 11 33
14 A. HillRichard Childress Racing 33 Chevrolet 189

+3.176

3:07'57.178

 2.330 8  
15 T. DillonKaulig Racing 10 Chevrolet 188

+1 Volta

3:07'55.730

 1 Volta 11 22
16 C. WareRick Ware Racing 51 Chevrolet 188

+1 Volta

3:07'56.038

 0.308 9 21
17 T. GibbsJoe Gibbs Racing 54 Toyota 188

+1 Volta

3:07'56.393

 0.355 10 20
18 D. SuarezSpire Motorsports 7 Chevrolet 188

+1 Volta

3:07'59.226

 2.833 12 19
19 Z. SmithFront Row Motorsports 38 Ford 187

+2 Voltas

3:07'58.000

 1 Volta 8 18
20 N. GragsonFront Row Motorsports 4 Ford 186

+3 Voltas

3:07'56.378

 1 Volta 12 17
21 J. GaseNY Racing Team 44 Chevrolet 186

+3 Voltas

3:08'00.804

 4.426 11  
22 D. Wallace Jr.23XI Racing 23 Toyota 185

+4 Voltas

3:07'57.653

 1 Volta 12 15
23 G. GauldingGarage 66 66 Ford 185

+4 Voltas

3:07'59.357

 1.704 13  
24 B. KeselowskiRFK Racing 6 Ford 184

+5 Voltas

3:03'41.985

 1 Volta 8 21
25
D. DyeLive Fast Motorsports
 78 Chevrolet 184

+5 Voltas

3:08'02.122

 4'20.137 10  
26 R. Herbst23XI Racing 35 Toyota 183

+6 Voltas

2:55'50.362

 1 Volta 5 16
27 A. CindricTeam Penske 2 Ford 183

+6 Voltas

2:55'50.921

 0.559 5 18
28 E. JonesLegacy Motor Club 43 Toyota 183

+6 Voltas

2:55'51.041

 0.120 5 11
29
C. ZilischTrackHouse Racing
 88 Chevrolet 183

+6 Voltas

2:55'51.103

 0.062 19 12
30 S. van GisbergenTrackHouse Racing 97 Chevrolet 183

+6 Voltas

2:55'51.254

 0.151 7 10
31 A. AllmendingerKaulig Racing 16 Chevrolet 183

+6 Voltas

2:55'51.255

 0.001 18 6
32 C. Buescher 17 Ford 183

+6 Voltas

2:55'51.258

 0.003 6 20
33 C. BriscoeJoe Gibbs Racing 19 Toyota 183

+6 Voltas

2:55'51.287

 0.029 24 16
34 J. LoganoTeam Penske 22 Ford 183

+6 Voltas

2:55'52.206

 0.919 17 15
35 C. BellJoe Gibbs Racing 20 Toyota 177

+12 Voltas

3:06'14.799

 6 Voltas 11 2
36 C. ElliottHendrick Motorsports 9 Chevrolet 147

+42 Voltas

3:07'55.202

 30 Voltas 7 2
37 T. Reddick23XI Racing 45 Toyota 137

+52 Voltas

3:08'33.649

 10 Voltas 7 1
38 R. BlaneyTeam Penske 12 Ford 131

+58 Voltas

1:57'42.126

 6 Voltas 4 4
39 J. NemechekLegacy Motor Club 42 Toyota 131

+58 Voltas

1:57'42.738

 0.612 6 1
40 C. MearsBeard Motorsports 62 Chevrolet 131

+58 Voltas

2:02'03.434

 4'20.696 8 1

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

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