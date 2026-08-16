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NASCAR Cup Richmond

NASCAR: Logano segura Briscoe e vence em Richmond

Tricampeão conquista segunda vitória nas últimas quatro corridas e confirma reação na reta final da temporada regular

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Joey Logano, No. 22 Team Penske Ford

Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images

Joey Logano venceu a etapa da NASCAR Cup Series em Richmond na noite de sábado, superando Chase Briscoe por apenas 0s392. O piloto da Team Penske conquistou sua segunda vitória nas últimas quatro corridas, a terceira no circuito de Richmond e a 39ª de sua carreira na principal divisão da NASCAR.

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O resultado confirma a recuperação de Logano em um momento importante da temporada. Há pouco mais de um mês, o tricampeão estava fora dos 16 primeiros colocados do campeonato. Com a vitória em Richmond, avançou quatro posições e assumiu o nono lugar na classificação.

Apesar da vitória de Logano, Briscoe foi quem mais tempo passou na liderança. O piloto da Joe Gibbs Racing comandou 171 das 400 voltas, contra 95 do vencedor, mas perdeu terreno durante uma longa sequência sob bandeira verde no estágio final.

Na parte decisiva, Briscoe voltou a se aproximar do Ford #22 e pressionou Logano até a bandeirada. No entanto, problemas de freio prejudicaram o piloto do Toyota #19, que não conseguiu completar a ultrapassagem e terminou em segundo.

Austin Cindric terminou em terceiro e conquistou seu melhor resultado na temporada, colocando dois carros da Team Penske entre os três primeiros. O resultado também permitiu ao piloto do Ford #2 subir para a 15ª posição na classificação, deixando a zona de corte do Chase.

Com apenas duas corridas restantes antes do início do Chase, Logano chega à reta final da temporada regular em forte ascensão. O tricampeão agora soma duas vitórias em 2026 e ocupa a nona posição no campeonato.

A corrida de sábado foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com Brasil na PhizTV. Você pode assistir novamente a esta e outras etapas, além de acompanhar a temporada com a narração de Sergio Lago e comentários de Erick Gabriel.

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Fabricante Voltas Tempo Intervalo Pits Pontos Abandono
1 United States J. Logano Team Penske 22 Ford 400

3:03'02.385

   10 73  
2 United States C. Briscoe Joe Gibbs Racing 19 Toyota 400

+0.392

3:03'02.777

 0.392 11 52  
3 United States A. Cindric Team Penske 2 Ford 400

+7.953

3:03'10.338

 7.561 11 48  
4 United States D. Hamlin Joe Gibbs Racing 11 Toyota 400

+11.296

3:03'13.681

 3.343 12 46  
5 United States C. Elliott Hendrick Motorsports 9 Chevrolet 400

+13.701

3:03'16.086

 2.405 11 38  
6 United States K. Larson Hendrick Motorsports 5 Chevrolet 400

+14.071

3:03'16.456

 0.370 14 31  
7 United States C. Bell Joe Gibbs Racing 20 Toyota 400

+15.178

3:03'17.563

 1.107 11 36  
8
J. Berry Wood Brothers Racing
 21 Ford 400

+15.904

3:03'18.289

 0.726 11 40  
9 United States W. Byron Hendrick Motorsports 24 Chevrolet 400

+18.592

3:03'20.977

 2.688 12 30  
10 United States A. Bowman Hendrick Motorsports 48 Chevrolet 400

+20.960

3:03'23.345

 2.368 11 27  
11 United States T. Reddick 23XI Racing 45 Toyota 400

+22.487

3:03'24.872

 1.527 11 28  
12 United States R. Chastain TrackHouse Racing 1 Chevrolet 399

+1 Volta

3:03'05.437

 1 Volta 11 25  
13 United States R. Blaney Team Penske 12 Ford 399

+1 Volta

3:03'11.047

 5.610 11 41  
14 New Zealand S. van Gisbergen TrackHouse Racing 97 Chevrolet 399

+1 Volta

3:03'15.068

 4.021 12 23  
15 United States T. Gibbs Joe Gibbs Racing 54 Toyota 399

+1 Volta

3:03'23.949

 8.881 12 22  
16 Mexico D. Suarez Spire Motorsports 7 Chevrolet 399

+1 Volta

3:03'25.994

 2.045 11 21  
17 United States R. Preece RFK Racing 60 Ford 398

+2 Voltas

3:03'09.500

 1 Volta 12 20  
18 United States N. Gragson Front Row Motorsports 4 Ford 398

+2 Voltas

3:03'11.758

 2.258 11 19  
19 United States A. Dillon Richard Childress Racing 3 Chevrolet 398

+2 Voltas

3:03'13.048

 1.290 12 18  
20 United States D. Wallace Jr. 23XI Racing 23 Toyota 398

+2 Voltas

3:03'19.783

 6.735 12 22  
21 United States C. Buescher RFK Racing 17 Ford 398

+2 Voltas

3:03'22.597

 2.814 13 16  
22 United States J. Nemechek Legacy Motor Club 42 Toyota 398

+2 Voltas

3:03'26.058

 3.461 11 15  
23 United States A. Hill Richard Childress Racing 33 Chevrolet 397

+3 Voltas

3:03'03.354

 1 Volta 13    
24 United States R. Herbst 23XI Racing 35 Toyota 397

+3 Voltas

3:03'04.891

 1.537 11 13  
25
C. Zilisch TrackHouse Racing
 88 Chevrolet 397

+3 Voltas

3:03'25.357

 20.466 13 12  
26 United States B. Keselowski RFK Racing 6 Ford 397

+3 Voltas

3:03'25.842

 0.485 14 11  
27 United States E. Jones Legacy Motor Club 43 Toyota 396

+4 Voltas

3:03'04.279

 1 Volta 12 10  
28 United States M. McDowell Spire Motorsports 71 Chevrolet 396

+4 Voltas

3:03'10.231

 5.952 11 9  
29 United States C. Custer Haas Factory Team 41 Chevrolet 396

+4 Voltas

3:03'11.682

 1.451 11 8  
30 United States T. Gilliland Front Row Motorsports 34 Ford 396

+4 Voltas

3:03'15.569

 3.887 11 7  
31 United States R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports 47 Chevrolet 396

+4 Voltas

3:03'27.014

 11.445 12 6  
32 United States T. Dillon Kaulig Racing 10 Chevrolet 394

+6 Voltas

3:03'12.779

 2 Voltas 12 5  
33 United States A. Allmendinger Kaulig Racing 16 Chevrolet 394

+6 Voltas

3:03'21.792

 9.013 13 4  
34 United States C. Ware Rick Ware Racing 51 Chevrolet 392

+8 Voltas

3:03'23.525

 2 Voltas 12 3  
35 United States J. Bilicki Garage 66 66 Ford 391

+9 Voltas

3:03'24.516

 1 Volta 10    
36 United States Z. Smith Front Row Motorsports 38 Ford 366

+34 Voltas

3:03'06.010

 25 Voltas 13 1  
37 United States C. Hocevar Spire Motorsports 77 Chevrolet 279

+121 Voltas

2:09'56.522

 87 Voltas 9 1 Motor
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