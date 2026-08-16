NASCAR: Logano segura Briscoe e vence em Richmond
Tricampeão conquista segunda vitória nas últimas quatro corridas e confirma reação na reta final da temporada regular
Foto de: Jonathan Bachman - Getty Images
Joey Logano venceu a etapa da NASCAR Cup Series em Richmond na noite de sábado, superando Chase Briscoe por apenas 0s392. O piloto da Team Penske conquistou sua segunda vitória nas últimas quatro corridas, a terceira no circuito de Richmond e a 39ª de sua carreira na principal divisão da NASCAR.
O resultado confirma a recuperação de Logano em um momento importante da temporada. Há pouco mais de um mês, o tricampeão estava fora dos 16 primeiros colocados do campeonato. Com a vitória em Richmond, avançou quatro posições e assumiu o nono lugar na classificação.
Apesar da vitória de Logano, Briscoe foi quem mais tempo passou na liderança. O piloto da Joe Gibbs Racing comandou 171 das 400 voltas, contra 95 do vencedor, mas perdeu terreno durante uma longa sequência sob bandeira verde no estágio final.
Na parte decisiva, Briscoe voltou a se aproximar do Ford #22 e pressionou Logano até a bandeirada. No entanto, problemas de freio prejudicaram o piloto do Toyota #19, que não conseguiu completar a ultrapassagem e terminou em segundo.
Austin Cindric terminou em terceiro e conquistou seu melhor resultado na temporada, colocando dois carros da Team Penske entre os três primeiros. O resultado também permitiu ao piloto do Ford #2 subir para a 15ª posição na classificação, deixando a zona de corte do Chase.
Com apenas duas corridas restantes antes do início do Chase, Logano chega à reta final da temporada regular em forte ascensão. O tricampeão agora soma duas vitórias em 2026 e ocupa a nona posição no campeonato.
A corrida de sábado foi transmitida ao vivo pelo canal do Motorsport.com Brasil na PhizTV. Você pode assistir novamente a esta e outras etapas, além de acompanhar a temporada com a narração de Sergio Lago e comentários de Erick Gabriel.
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Fabricante
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pits
|Pontos
|Abandono
|1
|J. Logano Team Penske
|22
|Ford
|400
|
3:03'02.385
|10
|73
|2
|C. Briscoe Joe Gibbs Racing
|19
|Toyota
|400
|
+0.392
3:03'02.777
|0.392
|11
|52
|3
|A. Cindric Team Penske
|2
|Ford
|400
|
+7.953
3:03'10.338
|7.561
|11
|48
|4
|D. Hamlin Joe Gibbs Racing
|11
|Toyota
|400
|
+11.296
3:03'13.681
|3.343
|12
|46
|5
|C. Elliott Hendrick Motorsports
|9
|Chevrolet
|400
|
+13.701
3:03'16.086
|2.405
|11
|38
|6
|K. Larson Hendrick Motorsports
|5
|Chevrolet
|400
|
+14.071
3:03'16.456
|0.370
|14
|31
|7
|C. Bell Joe Gibbs Racing
|20
|Toyota
|400
|
+15.178
3:03'17.563
|1.107
|11
|36
|8
|
J. Berry Wood Brothers Racing
|21
|Ford
|400
|
+15.904
3:03'18.289
|0.726
|11
|40
|9
|W. Byron Hendrick Motorsports
|24
|Chevrolet
|400
|
+18.592
3:03'20.977
|2.688
|12
|30
|10
|A. Bowman Hendrick Motorsports
|48
|Chevrolet
|400
|
+20.960
3:03'23.345
|2.368
|11
|27
|11
|T. Reddick 23XI Racing
|45
|Toyota
|400
|
+22.487
3:03'24.872
|1.527
|11
|28
|12
|R. Chastain TrackHouse Racing
|1
|Chevrolet
|399
|
+1 Volta
3:03'05.437
|1 Volta
|11
|25
|13
|R. Blaney Team Penske
|12
|Ford
|399
|
+1 Volta
3:03'11.047
|5.610
|11
|41
|14
|S. van Gisbergen TrackHouse Racing
|97
|Chevrolet
|399
|
+1 Volta
3:03'15.068
|4.021
|12
|23
|15
|T. Gibbs Joe Gibbs Racing
|54
|Toyota
|399
|
+1 Volta
3:03'23.949
|8.881
|12
|22
|16
|D. Suarez Spire Motorsports
|7
|Chevrolet
|399
|
+1 Volta
3:03'25.994
|2.045
|11
|21
|17
|R. Preece RFK Racing
|60
|Ford
|398
|
+2 Voltas
3:03'09.500
|1 Volta
|12
|20
|18
|N. Gragson Front Row Motorsports
|4
|Ford
|398
|
+2 Voltas
3:03'11.758
|2.258
|11
|19
|19
|A. Dillon Richard Childress Racing
|3
|Chevrolet
|398
|
+2 Voltas
3:03'13.048
|1.290
|12
|18
|20
|D. Wallace Jr. 23XI Racing
|23
|Toyota
|398
|
+2 Voltas
3:03'19.783
|6.735
|12
|22
|21
|C. Buescher RFK Racing
|17
|Ford
|398
|
+2 Voltas
3:03'22.597
|2.814
|13
|16
|22
|J. Nemechek Legacy Motor Club
|42
|Toyota
|398
|
+2 Voltas
3:03'26.058
|3.461
|11
|15
|23
|A. Hill Richard Childress Racing
|33
|Chevrolet
|397
|
+3 Voltas
3:03'03.354
|1 Volta
|13
|24
|R. Herbst 23XI Racing
|35
|Toyota
|397
|
+3 Voltas
3:03'04.891
|1.537
|11
|13
|25
|
C. Zilisch TrackHouse Racing
|88
|Chevrolet
|397
|
+3 Voltas
3:03'25.357
|20.466
|13
|12
|26
|B. Keselowski RFK Racing
|6
|Ford
|397
|
+3 Voltas
3:03'25.842
|0.485
|14
|11
|27
|E. Jones Legacy Motor Club
|43
|Toyota
|396
|
+4 Voltas
3:03'04.279
|1 Volta
|12
|10
|28
|M. McDowell Spire Motorsports
|71
|Chevrolet
|396
|
+4 Voltas
3:03'10.231
|5.952
|11
|9
|29
|C. Custer Haas Factory Team
|41
|Chevrolet
|396
|
+4 Voltas
3:03'11.682
|1.451
|11
|8
|30
|T. Gilliland Front Row Motorsports
|34
|Ford
|396
|
+4 Voltas
3:03'15.569
|3.887
|11
|7
|31
|R. Stenhouse Jr. Hyak Motorsports
|47
|Chevrolet
|396
|
+4 Voltas
3:03'27.014
|11.445
|12
|6
|32
|T. Dillon Kaulig Racing
|10
|Chevrolet
|394
|
+6 Voltas
3:03'12.779
|2 Voltas
|12
|5
|33
|A. Allmendinger Kaulig Racing
|16
|Chevrolet
|394
|
+6 Voltas
3:03'21.792
|9.013
|13
|4
|34
|C. Ware Rick Ware Racing
|51
|Chevrolet
|392
|
+8 Voltas
3:03'23.525
|2 Voltas
|12
|3
|35
|J. Bilicki Garage 66
|66
|Ford
|391
|
+9 Voltas
3:03'24.516
|1 Volta
|10
|36
|Z. Smith Front Row Motorsports
|38
|Ford
|366
|
+34 Voltas
3:03'06.010
|25 Voltas
|13
|1
|37
|C. Hocevar Spire Motorsports
|77
|Chevrolet
|279
|
+121 Voltas
2:09'56.522
|87 Voltas
|9
|1
|Motor
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