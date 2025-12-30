NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio

Menos de duas semanas após a perda de Greg Biffle, o cenário da NASCAR foi atingido por um segundo golpe duro. Dennis Hamlin, pai do piloto da NASCAR Cup Series Denny Hamlin, morreu na noite de segunda-feira em decorrência de um incêndio em sua casa.

O incêndio começou na noite de domingo em Stanley, Carolina do Norte, em uma casa de propriedade da empresa imobiliária de Denny Hamlin. De acordo com a brigada de incêndio, 45% do imóvel já estava em chamas quando os serviços de emergência chegaram.

James Dennis Hamlin (de 75 anos) e sua esposa MaryLou (de 69 anos) conseguiram sair da casa sozinhos, mas sofreram ferimentos graves no processo. Na noite de segunda-feira, o Gaston County EMS confirmou a morte de Dennis Hamlin.

MaryLou Hamlin foi transferida para o Centro de Queimados em Winston-Salem. No momento, ela se encontra em estado crítico e está recebendo tratamento médico intensivo.

A investigação da causa do incêndio está em andamento, mas está se mostrando difícil devido aos enormes danos estruturais e ao colapso parcial da casa. Segundo informações da WCNC, os bombeiros levaram cerca de duas horas para controlar o fogo.

O incêndio destruiu grande parte da propriedade de Hamlin Foto: Corpo de Bombeiros de Lucia-Riverbend

