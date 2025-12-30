NASCAR: Morte de pai de Denny Hamlin é confirmada após incêndio
A mãe do piloto foi transferida para outro hospital para tratar os ferimentos e queimaduras
Dennis Hamlin, Vater von Denny Hamlin, kam bei einem Hausbrand ums Leben
Menos de duas semanas após a perda de Greg Biffle, o cenário da NASCAR foi atingido por um segundo golpe duro. Dennis Hamlin, pai do piloto da NASCAR Cup Series Denny Hamlin, morreu na noite de segunda-feira em decorrência de um incêndio em sua casa.
O incêndio começou na noite de domingo em Stanley, Carolina do Norte, em uma casa de propriedade da empresa imobiliária de Denny Hamlin. De acordo com a brigada de incêndio, 45% do imóvel já estava em chamas quando os serviços de emergência chegaram.
James Dennis Hamlin (de 75 anos) e sua esposa MaryLou (de 69 anos) conseguiram sair da casa sozinhos, mas sofreram ferimentos graves no processo. Na noite de segunda-feira, o Gaston County EMS confirmou a morte de Dennis Hamlin.
MaryLou Hamlin foi transferida para o Centro de Queimados em Winston-Salem. No momento, ela se encontra em estado crítico e está recebendo tratamento médico intensivo.
A investigação da causa do incêndio está em andamento, mas está se mostrando difícil devido aos enormes danos estruturais e ao colapso parcial da casa. Segundo informações da WCNC, os bombeiros levaram cerca de duas horas para controlar o fogo.
O incêndio destruiu grande parte da propriedade de Hamlin
Foto: Corpo de Bombeiros de Lucia-Riverbend
MARQUEZ, Moreira e mais: Pódio Cast elege os MELHORES das duas rodas em 2025
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Red Bull defende ter 'tomado decisão certa' em adiar projeto de 2026
MotoGP: Equipe de Diogo Moreira, LCR revela data de lançamento da moto de 2026
F1: Ferrari valida novo componente do motor para 2026
Coleção avaliada em R$ 220 milhões com motos de Rossi e Márquez da MotoGP é apreendida; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários