NASCAR muda regra dos estágios para acabar com longas bandeiras amarelas

Atendendo a uma das maiores reclamações dos fãs, a NASCAR anunciou nesta quinta-feira (06) uma mudança imediata nas regras dos estágios para reduzir os longos períodos de bandeira amarela durante as corridas. A novidade já passa a valer neste fim de semana, na etapa de Iowa.

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A partir de agora, se uma bandeira amarela for acionada a menos de 10 voltas do fim do primeiro ou do segundo estágio, esse segmento será encerrado automaticamente. Com isso, a pausa entre os estágios acontecerá durante o próprio período de bandeira amarela, eliminando voltas desnecessárias em baixa velocidade e permitindo que a corrida volte ao ritmo de competição mais rapidamente.

Este problema vinha sendo alvo de críticas frequentes dos torcedores. Em diversas provas recentes, uma bandeira amarela nas voltas finais de um estágio era seguida por uma ou duas voltas em bandeira verde apenas para completar o segmento. Logo depois, os pilotos voltavam a reduzir o ritmo para a pausa obrigatória entre os estágios, prolongando o período sem ação na pista.

Um exemplo claro aconteceu na Brickyard 400. Uma bandeira amarela no fim do Estágio 1 foi seguida por apenas uma volta em bandeira verde antes da pausa obrigatória. O resultado foi que mais de 30 dos 35 minutos seguintes transcorreram sob bandeira amarela, situação que gerou muitas reclamações nas redes sociais e levou parte do público a abandonar a transmissão.

Com a nova regra, o líder receberá simultaneamente a bandeira quadriculada do estágio e a bandeira amarela ao cruzar a linha de chegada. Os pontos serão contabilizados imediatamente e os boxes serão liberados assim que houver condições de segurança, permitindo que a relargada aconteça o mais rápido possível.

O presidente da NASCAR, Steve O'Donnell, afirmou que a mudança foi motivada diretamente pelo retorno dos fãs.

"O que aconteceu em Indianápolis, como já vimos muitas vezes, é uma bandeira amarela antes da pausa entre os estágios. Damos várias voltas sob amarela tentando voltar à corrida normal, mas então chega a pausa e voltamos novamente à bandeira amarela. É um longo período de voltas em baixa velocidade e pouca ação em bandeira verde", explicou.

"Ouvimos vocês. Queremos mudar isso."

O'Donnell resumiu o objetivo da medida de forma direta: "Chega de bandeiras amarelas prolongadas e mais ação", agradeço aos fãs pelo retorno que levou a NASCAR a promover a alteração.

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