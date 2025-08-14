NASCAR não limitará comemorações após queda de Zilisch

Após vencer a corrida da NASCAR Xfinity Series no sábado, em Watkins Glen, Connor Zilisch desceu do carro para comemorar, como havia feito em suas cinco vitórias anteriores neste ano. No entanto, desta vez, ele escorregou e caiu no chão em um momento assustador. Ele sofreu uma fratura na clavícula na queda, mas não houve relatos de outros ferimentos.

Enquanto ele se recupera, circulavam rumores de que a NASCAR mudaria sua política da Victory Lane ou até mesmo proibir os pilotos de ficarem em cima do carro. Mas no podcast semanal do órgão sancionador, Hauler Talk, o diretor de comunicações da NASCAR, Mike Forde, disse que não há planos para limitar as comemorações.

Connor Zilisch falls, JR Motorsports Chevrolet Photo by: Chris Graythen - Getty Images

"Não dissemos que iríamos dizer aos pilotos vencedores para não ficarem de pé na janela, tirando fotos e tudo mais", explicou Forde. "No momento, não existem boas práticas. Não estamos legislando sobre isso. Não dissemos que os pilotos não podem fazer isso ou qualquer outra coisa. No entanto, acho que notamos a rede da janela... temos funcionários da NASCAR na Victory Lane, e apenas fazemos com que a tela fique dentro do carro."

Acho que isso foi parte do problema — a tela da janela estava do lado de fora. Acho que o Connor até disse que isso poderia ter sido um problema, e um dos nossos seguranças mencionou a mesma coisa. Ele percebeu que isso era um dos problemas. Então, nada em termos de política. Confira sua janela. porque se a rede estiver dentro do carro, é uma coisa a menos que você pode escorregar.”

As três principais categorias da NASCAR você assiste no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Clique aqui e se inscreva!

Assista à corrida que Zilisch venceu em Watkins Glen na íntegra

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!