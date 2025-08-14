Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Cup

NASCAR não limitará comemorações após queda de Zilisch

Categoria não emitiu nova política após queda de piloto, mas existem conversas sobre cuidados

Nick DeGroot Erick Gabriel
Editado:

Após vencer a corrida da NASCAR Xfinity Series no sábado, em Watkins Glen, Connor Zilisch desceu do carro para comemorar, como havia feito em suas cinco vitórias anteriores neste ano. No entanto, desta vez, ele escorregou e caiu no chão em um momento assustador. Ele sofreu uma fratura na clavícula na queda, mas não houve relatos de outros ferimentos.

Leia também:

Enquanto ele se recupera, circulavam rumores de que a NASCAR mudaria sua política da Victory Lane ou até mesmo proibir os pilotos de ficarem em cima do carro. Mas no podcast semanal do órgão sancionador, Hauler Talk, o diretor de comunicações da NASCAR, Mike Forde, disse que não há planos para limitar as comemorações.

Connor Zilisch falls, JR Motorsports Chevrolet

Connor Zilisch falls, JR Motorsports Chevrolet

Photo by: Chris Graythen - Getty Images

"Não dissemos que iríamos dizer aos pilotos vencedores para não ficarem de pé na janela, tirando fotos e tudo mais", explicou Forde. "No momento, não existem boas práticas. Não estamos legislando sobre isso. Não dissemos que os pilotos não podem fazer isso ou qualquer outra coisa. No entanto, acho que notamos a rede da janela... temos funcionários da NASCAR na Victory Lane, e apenas fazemos com que a tela fique dentro do carro."

Acho que isso foi parte do problema — a tela da janela estava do lado de fora. Acho que o Connor até disse que isso poderia ter sido um problema, e um dos nossos seguranças mencionou a mesma coisa. Ele percebeu que isso era um dos problemas. Então, nada em termos de política. Confira sua janela. porque se a rede estiver dentro do carro, é uma coisa a menos que você pode escorregar.”

As três principais categorias da NASCAR você assiste no canal do Motorsport.com na PicTV, com a narração de Sergio Lago e os comentários de Erick Gabriel. Clique aqui e se inscreva!

Assista à corrida que Zilisch venceu em Watkins Glen na íntegra

POR QUE PIASTRI x LANDO NÃO EMPOLGA? Há PARALELO com 2007, 2009 e 2016? HAMILTON COM PODER! E Pérez?

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Nick DeGroot NASCAR Cup NASCAR XFINITY
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Harvick 'retruca' Larson após crítica a filme com sátira à NASCAR

Principais comentários
Nick DeGroot
Mais de
Nick DeGroot
NASCAR: Após cair do carro durante comemoração, Zilisch passa por cirurgia na clavícula

NASCAR: Após cair do carro durante comemoração, Zilisch passa por cirurgia na clavícula

NASCAR XFINITY
Watkins Glen
NASCAR: Após cair do carro durante comemoração, Zilisch passa por cirurgia na clavícula
NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen

NASCAR Cup
Watkins Glen
NASCAR Cup: van Gisbergen vence de forma dominante em Watkins Glen
NASCAR Cup: Veja como está a disputa pelas vagas nos playoffs a três corridas do fim da temporada regular

NASCAR Cup: Veja como está a disputa pelas vagas nos playoffs a três corridas do fim da temporada regular

NASCAR Cup
Watkins Glen
NASCAR Cup: Veja como está a disputa pelas vagas nos playoffs a três corridas do fim da temporada regular

Últimas notícias

MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez

MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: "Sempre perdi [na Áustria] para uma Ducati, mas agora piloto uma", diz Márquez
FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1

FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
FIA introduz sistema de concessões 'no estilo MotoGP' para evitar eras de domínio na F1
Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir

Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir

NAS NASCAR Cup
Richmond
Motorsport.com transmite NASCAR Cup e Truck Series em Richmond; veja horários e como assistir
MotoGP: Bagnaia usou pausa de verão para 'estudar' corridas antigas

MotoGP: Bagnaia usou pausa de verão para 'estudar' corridas antigas

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Bagnaia usou pausa de verão para 'estudar' corridas antigas

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros