Após semanas de anúncios individuais, a NASCAR divulgou os calendários completos da Cup Series, da O’Reilly Auto Parts Series e da Craftsman Truck Series.

Não há novos circuitos no calendário da NASCAR Cup, mas o Clash está de volta à Daytona, a All-Star Race retorna à North Wilkesboro, enquanto Dover volta a sediar uma corrida valendo pontos, o Richmond Raceway abre o Chase e a Southern 500 em Darlington é agora a última corrida da temporada regular. O New Hampshire Motor Speedway também volta a fazer parte do Chase.

Watkins Glen foi transferida para maio em 2026, o que causou grande rejeição, mas agora será o único circuito misto no Chase de 2027.

A corrida de rua de San Diego está de volta, embora um pouco mais tarde na temporada, e há planos para uma corrida em uma nova instalação militar em 2028. A data do fim de semana do 4 de julho será transferida para o Iowa Speedway pela primeira vez.

Haverá novamente dois fins de semana de folga: um na Páscoa, no final de março, e outro na segunda semana de agosto.

Na NASCAR O’Reilly Series, as mudanças notáveis incluem a saída de Rockingham e a inclusão de North Wilkesboro — uma pista na qual a categoria secundária da NASCAR não corre desde 1985. Não haverá corridas isoladas durante toda a temporada da NOAPS em 2027.

Na Truck Series, Rockingham, San Diego, Watkins Glen, Dover e Richmond também perderam corridas. Foi adicionada, pela primeira vez, uma corrida regular da categoria no Bowman Gray Stadium, enquanto o Canadian Tire Motorsports Park (Mosport) volta a receber a categoria pela primeira vez desde antes da pandemia da COVID-19. A categoria também estará de volta às ruas de St. Pete para um fim de semana conjunto com a IndyCar.

O Homestead-Miami Speedway sediará novamente o fim de semana do campeonato para todas as três divisões nacionais no fim de semana de 12 a 14 de novembro.

McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo