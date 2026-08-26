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NASCAR Cup

NASCAR revela calendário completo de 2027 da Cup, O'Reilly e Truck; veja datas

Organização divulgou as etapas das três divisões da mais popular categoria do automobilismo norte-americano

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota wins the Daytona 500 as rivals crash behind him

Tyler Reddick, No. 45 23XI Racing Toyota wins the Daytona 500 as rivals crash behind him

Foto de: James Gilbert - Getty Images

Após semanas de anúncios individuais, a NASCAR divulgou os calendários completos da Cup Series, da O’Reilly Auto Parts Series e da Craftsman Truck Series.

O editor recomenda:

Não há novos circuitos no calendário da NASCAR Cup, mas o Clash está de volta à Daytona, a All-Star Race retorna à North Wilkesboro, enquanto Dover volta a sediar uma corrida valendo pontos, o Richmond Raceway abre o Chase e a Southern 500 em Darlington é agora a última corrida da temporada regular. O New Hampshire Motor Speedway também volta a fazer parte do Chase.

Watkins Glen foi transferida para maio em 2026, o que causou grande rejeição, mas agora será o único circuito misto no Chase de 2027.

A corrida de rua de San Diego está de volta, embora um pouco mais tarde na temporada, e há planos para uma corrida em uma nova instalação militar em 2028. A data do fim de semana do 4 de julho será transferida para o Iowa Speedway pela primeira vez.

Haverá novamente dois fins de semana de folga: um na Páscoa, no final de março, e outro na segunda semana de agosto.

 

Na NASCAR O’Reilly Series, as mudanças notáveis incluem a saída de Rockingham e a inclusão de North Wilkesboro — uma pista na qual a categoria secundária da NASCAR não corre desde 1985. Não haverá corridas isoladas durante toda a temporada da NOAPS em 2027.

 

Na Truck Series, Rockingham, San Diego, Watkins Glen, Dover e Richmond também perderam corridas. Foi adicionada, pela primeira vez, uma corrida regular da categoria no Bowman Gray Stadium, enquanto o Canadian Tire Motorsports Park (Mosport) volta a receber a categoria pela primeira vez desde antes da pandemia da COVID-19. A categoria também estará de volta às ruas de St. Pete para um fim de semana conjunto com a IndyCar.

 

O Homestead-Miami Speedway sediará novamente o fim de semana do campeonato para todas as três divisões nacionais no fim de semana de 12 a 14 de novembro.

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