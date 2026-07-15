NASCAR revela novo pacote aerodinâmico para Daytona; saiba detalhes

A NASCAR anunciou um novo pacote aerodinâmico para a próxima final da temporada regular no Daytona International Speedway, marcada para 29 de agosto. A prova é especial pois serve como evento definidor do grid de 16 pilotos para o Chase de 2026.

A principal mudança será a redução da altura do aerofólio traseiro de 7 para 4 polegadas — a mesma utilizada nos circuitos intermediários — com o objetivo de diminuir o arrasto aerodinâmico. Para compensar a redução da carga aerodinâmica, a potência dos motores também será reduzida, passando de 510 para 465 cavalos. Segundo a NASCAR, os carros deverão ser cerca de 3 mph (aproximadamente 5 km/h) mais rápidos em voltas isoladas, enquanto as velocidades em pelotão devem permanecer praticamente as mesmas.

O tricampeão da Daytona 500, Denny Hamlin, e o presidente da NASCAR Event Management, John Probst, participaram do grupo de trabalho responsável por definir as mudanças. Embora o novo pacote esteja confirmado apenas para Daytona, a categoria informou que uma decisão sobre sua utilização em futuras provas de superspeedway será tomada posteriormente.

Além disso, os novos recursos de segurança, como o flap da coluna A, permanecerão inalterados. Apesar das mudanças, não há treino programado para Daytona no próximo mês, então os pilotos experimentarão este pacote no vácuo pela primeira vez assim que a bandeira verde for agitada.

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