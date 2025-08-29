Após uma audiência contenciosa em um tribunal de Charlotte na quinta-feira, a NASCAR apresentou um aviso de que preservará seis charters para a 23XI Racing e a Front Row Motorsports caso elas prevaleçam em seu processo federal antitruste contra o órgão sancionador.

Essa medida é uma resposta à notificação feita pela NASCAR no início da semana, informando todas as partes de que havia chegado a um acordo, em princípio, para transferir um dos charters anteriormente pertencentes à 23XI e à Front Row para uma nova organização (cujo nome foi mantido em sigilo), em preparação para a temporada de 2026 da Cup Series.

As duas equipes, como parte de um pedido de liminar, solicitaram ao tribunal que proferisse uma decisão que impedisse a NASCAR de permitir que outra parte adquirisse um desses charters. Lembrando que, no que diz respeito à NASCAR, esses quatro charters foram perdidos quando a 23XI e a Front Row optaram por não assinar o acordo de extensão há 12 meses.

ASSISTA ÀS CORRIDAS DA NASCAR AO VIVO, NO CANAL DO MOTORSPORT.COM NA PICTV.

Michael Jordan, coproprietário da 23XI Racing Foto de: Sean Gardner / Getty Images

A 23XI e a Front Row acabaram processando a NASCAR por motivos federais antitruste, com um julgamento marcado para dezembro.

Como parte dos argumentos nesta quinta-feira, o juiz federal que supervisiona o caso perguntou à NASCAR por que ela não poderia simplesmente emitir um dos quatro charters que tinha em reserva, em vez de um dos que estão sendo disputados como parte desse caso.

A NASCAR disse que isso criaria "incerteza" e atrairia a ira de outras equipes detentoras de charters devido à forma como o sistema é estruturado, e o pedido do órgão sancionador na sexta-feira abordou tudo o que foi deliberado no tribunal.

Enquanto se aguarda a decisão do juiz na próxima semana, a NASCAR ainda está preparada para emitir um dos antigos charters da 23XI e da Front Row, mas agora está se comprometendo a manter seis charters de reserva para a próxima temporada, caso as equipes que estão processando a entidade sancionadora saiam vitoriosas..

Esses seis são compostos pelos quatro charters que foram mantidos em reserva pela NASCAR desde que o sistema foi instituído em 2016, além dos dois que a Stewart-Haas Racing vendeu para a 23XI e a Front Row no ano passado.

Os dois últimos charters foram mantidos em uma espécie de limbo desde que um tribunal de recursos anulou uma decisão liminar em dezembro que forçou a NASCAR a tratar as duas equipes como se tivessem charters, mesmo que elas não tenham assinado o acordo, mas também forçando as transações da SHR.

Um motivo para a NASCAR querer emitir um dos charters anteriormente detidos pela 23XI e pela Front Row é que eles são mais valiosos do que os mantidos em reserva. Os charters são pagos de acordo com um algoritmo baseado no desempenho das temporadas anteriores. É lógico que um que estivesse ativo receberia pagamentos maiores do que aqueles que não existiam.

É claro que, se a 23XI e a Front Row prevalecerem diante de um júri em dezembro, as duas equipes poderão pedir a diferença de valor na sentença. Do ponto de vista da NASCAR, perder o processo judicial significa que eles têm problemas muito maiores do que o valor que terão de pagar às duas equipes a título de indenização.

Isso representaria uma mudança drástica no cenário comercial da NASCAR, com a venda forçada de autódromos, a Série ARCA em jogo e, possivelmente, até uma reformulação do sistema de charters.

É claro que o juiz pode tornar tudo isso discutível na semana que vem, emitindo uma ordem de restrição contra a NASCAR que movimenta qualquer tipo de fretamento. O juiz Kenneth D. Bell também precisa tomar uma nova decisão sobre se as duas equipes devem ou não ser novamente reconhecidas, de fato, como detentoras de um "status de charter", apesar da decisão anterior de apelação do Quarto Circuito.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!