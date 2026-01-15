Todas as categorias

NASCAR Cup

NASCAR: Semanas após queda fatal de avião, casa de Greg Biffle é assaltada

Assaltantes levaram 30 mil dólares e uma mochila; ninguém foi preso até o momento

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Add as a preferred source
Greg Biffle

A lenda da NASCAR Greg Biffle, sua esposa Cristina e os filhos Ryder e Emma estavam entre as sete vítimas fatais de um trágico acidente de avião ocorrido em 18 de dezembro em Statesville, Carolina do Norte. Dennis  e Jack Dutton, pai e filho, e Craig Wadsworth também morreram no acidente, que continua sob investigação do NTSB (Conselho Nacional de Segurança do Transporte, na sigla em inglês).

Leia também:

Semanas depois, a WCNC Charlotte e outros veículos de comunicação locais noticiaram que a propriedade de Biffle em Mooresville foi assaltada, com ladrões levando 30 mil dólares (aproximadamente R$161.400,00, na cotação atual) em dinheiro e uma mochila. De acordo com relatório policial do Gabinete do Xerife do Condado de Iredell, o incidente ocorreu após as 18h locais, no dia 8 de janeiro. Havia sinais de arrombamento.

Nenhuma prisão foi feita até o momento. Cathy Rose Grossu (mãe de Cristina e sogra de Greg Biffle) e Jordyn Biffle Carpenter (sobrinha de Greg) são os nomes listados no relatório policial que foi registrado.

Um evento público em homenagem às vítimas do acidente está marcado para esta sexta-feira, 16 de janeiro, no Bojangles Coliseum, em Charlotte, Carolina do Norte.

Biffle foi recentemente nomeado um dos 75 maiores pilotos da NASCAR. Ele foi campeão da NASCAR Craftsman Truck e da O'Reilly Auto Parts Series. Entre suas 56 vitórias nas três divisões nacionais do esporte, estão 19 vitórias na Cup Series, incluindo vitórias consecutivas na Southern 500 em Darlington. Ele participou de 515 corridas da Cup entre 2002 e 2022.

