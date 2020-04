NASCAR terá portões fechados em Atlanta e Homestead-Miami

Apesar de um aviso do prefeito do condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, para suspender várias grandes reuniões públicas, incluindo as corridas do próximo fim de semana no Homestead-Miami Speedway, a NASCAR seguirá com o evento, mas sem a presença dos fãs.

"Decidi suspender a operação da Feira da Juventude de Miami-Dade County, do torneio de tênis Miami Open, da corrida MIA 5K e de todos os principais eventos da American Airlines Arena. Sobre a corrida da NASCAR de 22 de março no Homestead Miami Speedway, as autoridades da NASCAR decidirão se devem ou não realizar a corrida sem fãs ”, dizia o comunicado do prefeito.

A NASCAR divulgou sua própria declaração, impedindo todos os fãs dos próximos dois eventos.

“A NASCAR realizará seus eventos no Atlanta Motor Speedway e no Homestead-Miami Speedway sem a presença de fãs. Esses eventos serão restritos a competidores, equipes, fiscais e outras pessoas necessárias para conduzir a corrida. Trabalharemos com as autoridades de saúde pública sobre determinarmos o agendamento futuro além desses eventos.”

Mais cedo, a Indy anunciou que terá a mesma resolução - sem público presente - para a etapa de St. Petersburg, na Flórida.

