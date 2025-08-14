Todas as categorias

NASCAR Cup Richmond

NASCAR - Um ano depois: Relembre polêmicas batidas na chegada de Richmond

Quando Dillon 'destruiu' seu caminho para os playoffs, categoria se sentiu compelida a intervir após um dos finais mais controversos da história recente

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Editado:
Joey Logano, Team Penske Ford

Até onde um piloto está disposto a ir para conquistar sua vaga nos playoffs da NASCAR e em que ponto o órgão regulador decide que é longe demais? Bem, há um ano, Austin Dillon respondeu a essas duas perguntas no Richmond Raceway em 2024.

Leia também:

A NASCAR retorna à pista curta da Virgínia no sábado à noite, mas não espere que ela se iguale à insanidade do final da etapa do ano passado. Em 11 de agosto de 2024, Dillon foi inesperadamente rápido e parecia ser um legítimo candidato à vitória na corrida.

 

Ele contornou o Denny Hamlin para assumir a liderança nas últimas voltas da corrida e estava se preparando para ser uma das melhores corridas de sua carreira. Porém, faltando menos de duas voltas para o final, houve um acidente que forçou a corrida a ir para a prorrogação.

Na relargada que se seguiu, Joey Logano ultrapassou Dillon e assumiu a liderança. Seria uma derrota dolorosa para Dillon, que precisava da vitória para chegar aos playoffs. Ele também estava enfrentando uma sequência de vitórias que já durava quase dois anos inteiros.

Caos e calamidade 

Mas quando os líderes entraram na Curva 3 na última volta, Dillon entrou muito mais fundo do que qualquer um ousaria em Richmond. Ele não se importava em fazer a curva. Não, ele só queria alcançar o para-choque traseiro do carro amarelo nº 22 diretamente à sua frente. Os dados do Sports Media Technology do final da corrida deixam bem claras suas intenções.

Logano bateu no muro, mas, naquele momento, Dillon estava bem acima na pista. Ele havia tirado Joey da liderança, mas ainda assim perderia a corrida, pois Hamlin passou por dentro. Foi então que Dillon decidiu fazer uma curva na pista, enganchando Hamlin por fora e conquistando a vitória da corrida.

"Nunca seremos levados a sério como esporte porque não temos uma arbitragem de verdade", disse Hamlin em um debate com a imprensa após a corrida. Logano estava furioso, dizendo à mídia: "Ele é um lixo. Ele não presta. Foi péssimo em toda a sua carreira e agora vai estar nos playoffs. Bom para ele, eu acho".

Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Dillon, Chevrolet da Richard Childress Racing

Foto de: Getty Images

Foi um final chocante e, embora a NASCAR sempre tenha sido conhecida por sua natureza de contato total, até mesmo muitos defensores do esporte consideraram que a manobra estava passando dos limites.

Além do clima pesado sobre o fim da prova, um Logano irado estava pilotando de forma imprudente pelo pit lane em seu carro danificado, forçando a família de Dillon a sair do caminho e atraindo a fúria dos oficiais da NASCAR. Isso resultou em uma multa de 50 mil dólares para Logano, mas e quanto a Dillon?

Bem, a vitória permaneceu, mas após vários dias de deliberações, a NASCAR tomou a decisão sem precedentes de retirar Dillon dos playoffs da NASCAR. Suas ações foram flagrantes o suficiente para que eles lhe negassem uma vaga nos playoffs, deixando-o ficar com a bandeira quadriculada manchada.

Austin Dillon, Richard Childress Racing Chevrolet

Austin Dillon, Chevrolet da Richard Childress Racing

Foto de: Sean Gardner / Getty Images

Foi um momento que testou os limites do que é aceitável no mundo das corridas de stock car e mostrou o quanto os pilotos e as equipes estão desesperados para chegar aos playoffs. Ao entrar na corrida deste fim de semana, 19 pilotos (incluindo Dillon) enfrentam uma situação de vitória obrigatória com apenas duas corridas restantes na temporada regular.

Há milhões de dólares em jogo para qualquer equipe que consiga vencer para chegar à pós-temporada, bem como uma chance de ganhar o maior prêmio da NASCAR.

NASCAR Cup Denny Hamlin Joey Logano Austin Dillon Richard Childress Racing
