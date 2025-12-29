NASCAR: Uma morte é confirmada após incêndio na casa dos pais de Denny Hamlin
Duas pessoas foram levadas ao hospital, mas uma não resistiu aos ferimentos
A casa de Dennis Hamlin e Mary Lou Hamlin - pais do piloto veterano da NASCAR Cup Series Denny Hamlin - pegou fogo na noite de domingo (28). Segundo novas informações da WCNC, duas pessoas foram levadas ao hospital, mas uma não resistiu e foi declarada morta.
As autoridades do condado de Gaston não divulgaram os nomes dos ocupantes, mas o chefe do Corpo de Bombeiros de Lucia-Riverbend, David Toomey, disse à emissora que os Hamlin eram residentes e que o incêndio resultou em perda total do imóvel.
Toomey sugeriu em uma reportagem do The Athletic que 40 a 45% da casa já estava queimando quando as equipes de bombeiros chegaram na noite de domingo.
"Eles tinham alguns carros muito caros na garagem e algumas recordações de corridas e outras coisas, então tudo isso foi salvo", disse Toomey. "Conseguimos salvar tudo isso e tirá-lo de lá para que não fosse danificado".
Ainda não há confirmação sobre quem estava em casa no momento que o fogo tomou conta da imóvel. Os bombeiros levaram mais de duas horas para conseguir controlar as chamas.
Hamlin ainda não comentou publicamente sobre o ocorrido.
