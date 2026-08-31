NASCAR: Veja grid do Chase 2026 da Cup Series, O'Reilly e Truck
Corrida noturna de Daytona definiu participantes da fase final; Motorsport.com transmite categoria na PhizTV
Tyler Reddick, 23XI Racing, Carson Hocevar, Spire Motorsports
Foto de: Chris Graythen - Getty Images
Com a vitória de Ryan Preece na última etapa da temporada regular da NASCAR Cup, a corrida noturna em Daytona, todos os participantes do Chase da Cup Series, O'Reilly Series e Truck Series foram definidos.
Para o Chase da Cup Series, todos os 16 classificados estão automaticamente com dois mil pontos. O líder da temporada regular - em 2026 Denny Hamlin -, então, recebe 100 adicionais, o segundo 75, o terceiro 65, o quarto 60, o quinto 55 e assim em diante até o 16º.
Na O'Reilly Series, a distribuição dos pontos também é de 2000 e com o líder recebendo 100 adicionais. No entanto, são 12 classificados, não 16.
Na Truck Series, são ainda menos classificados: 10 pilotos passaram para a fase final da temporada 2026.
O Motorsport.com transmite ao vivo, de graça e em português todas as corridas das três categorias da NASCAR na plataforma PhizTV. Se inscreva!
Veja os classificados e a situação do Chase da NASCAR Cup
|POS
|#
|Piloto
|carro
|pontos
|1
|11
|DENNY HAMLIN
|Toyota
|2100
|2
|12
|RYAN BLANEY
|Ford
|2075
|3
|45
|TYLER REDDICK
|Toyota
|2065
|4
|54
|TY GIBBS
|Toyota
|2060
|5
|19
|CHASE BRISCOE
|Toyota
|2055
|6
|20
|CHRISTOPHER BELL
|Toyota
|2050
|7
|5
|KYLE LARSON
|Chevrolet
|2045
|8
|9
|CHASE ELLIOTT
|Chevrolet
|2040
|9
|22
|JOEY LOGANO
|Ford
|2035
|10
|17
|CHRIS BUESCHER
|Ford
|2030
|11
|7
|DANIEL SUÁREZ
|Chevrolet
|2025
|12
|77
|CARSON HOCEVAR
|Chevrolet
|2020
|13
|24
|WILLIAM BYRON
|Chevrolet
|2015
|14
|23
|BUBBA WALLACE
|Toyota
|2010
|15
|2
|AUSTIN CINDRIC
|Ford
|2005
|16
|60
|RYAN PREECE
|Ford
|2000
Veja os classificados e a situação do Chase da NASCAR O'Reilly
|POS
|#
|piloto
|carro
|pontos
|1
|7
|JUSTIN ALLGAIER
|Chevrolet
|2100
|2
|1
|CARSON KVAPIL
|Chevrolet
|2075
|3
|00
|SHELDON CREED
|Chevrolet
|2065
|4
|2
|JESSE LOVE
|Chevrolet
|2060
|5
|21
|AUSTIN HILL
|Chevrolet
|2055
|6
|20
|BRANDON JONES
|Toyota
|2050
|7
|17
|COREY DAY
|Chevrolet
|2045
|8
|8
|SAMMY SMITH
|Chevrolet
|2040
|9
|31
|PARKER RETZLAFF
|Chevrolet
|2035
|10
|41
|SAM MAYER
|Chevrolet
|2030
|11
|54
|TAYLOR GRAY
|Toyota
|2025
|12
|88
|RAJAH CARUTH
|Chevrolet
|2020
Veja os classificados e a situação do Chase da NASCAR Truck
|POS
|#
|Piloto
|carro
|pontos
|1
|34
|LAYNE RIGGS
|Ford
|2100
|2
|11
|KADEN HONEYCUTT
|Toyota
|2075
|3
|38
|CHANDLER SMITH
|Ford
|2065
|4
|91
|CHRISTIAN ECKES
|Chevrolet
|2060
|5
|17
|GIO RUGGIERO
|Toyota
|2055
|6
|88
|TY MAJESKI
|Ford
|2050
|7
|9
|GRANT ENFINGER
|Chevrolet
|2045
|8
|19
|DANIEL HEMRIC
|Chevrolet
|2040
|9
|99
|BEN RHODES
|Ford
|2035
|10
|18
|TYLER ANKRUM
|Chevrolet
|2030
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