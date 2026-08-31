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NASCAR Cup

NASCAR: Veja grid do Chase 2026 da Cup Series, O'Reilly e Truck

Corrida noturna de Daytona definiu participantes da fase final; Motorsport.com transmite categoria na PhizTV

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
Tyler Reddick, 23XI Racing, Carson Hocevar, Spire Motorsports

Tyler Reddick, 23XI Racing, Carson Hocevar, Spire Motorsports

Foto de: Chris Graythen - Getty Images

Com a vitória de Ryan Preece na última etapa da temporada regular da NASCAR Cup, a corrida noturna em Daytona, todos os participantes do Chase da Cup Series, O'Reilly Series e Truck Series foram definidos.

O editor recomenda:

Para o Chase da Cup Series, todos os 16 classificados estão automaticamente com dois mil pontos. O líder da temporada regular - em 2026 Denny Hamlin -, então, recebe 100 adicionais, o segundo 75, o terceiro 65, o quarto 60, o quinto 55 e assim em diante até o 16º.

Na O'Reilly Series, a distribuição dos pontos também é de 2000 e com o líder recebendo 100 adicionais. No entanto, são 12 classificados, não 16.

Na Truck Series, são ainda menos classificados: 10 pilotos passaram para a fase final da temporada 2026.

O Motorsport.com transmite ao vivo, de graça e em português todas as corridas das três categorias da NASCAR na plataforma PhizTV. Se inscreva!

Veja os classificados e a situação do Chase da NASCAR Cup

POS # Piloto carro pontos
1 11 DENNY HAMLIN Toyota 2100
2 12 RYAN BLANEY Ford 2075
3 45 TYLER REDDICK Toyota 2065
4 54 TY GIBBS Toyota 2060
5 19 CHASE BRISCOE Toyota 2055
6 20 CHRISTOPHER BELL Toyota 2050
7 5 KYLE LARSON Chevrolet 2045
8 9 CHASE ELLIOTT Chevrolet 2040
9 22 JOEY LOGANO Ford 2035
10 17 CHRIS BUESCHER Ford 2030
11 7 DANIEL SUÁREZ Chevrolet 2025
12 77 CARSON HOCEVAR Chevrolet 2020
13 24 WILLIAM BYRON Chevrolet 2015
14 23 BUBBA WALLACE Toyota 2010
15 2 AUSTIN CINDRIC Ford 2005
16 60 RYAN PREECE Ford 2000

Veja os classificados e a situação do Chase da NASCAR O'Reilly

POS # piloto carro pontos
1 7 JUSTIN ALLGAIER Chevrolet 2100
2 1 CARSON KVAPIL Chevrolet 2075
3 00 SHELDON CREED Chevrolet 2065
4 2 JESSE LOVE Chevrolet 2060
5 21 AUSTIN HILL Chevrolet 2055
6 20 BRANDON JONES Toyota 2050
7 17 COREY DAY Chevrolet 2045
8 8 SAMMY SMITH Chevrolet 2040
9 31 PARKER RETZLAFF Chevrolet 2035
10 41 SAM MAYER Chevrolet 2030
11 54 TAYLOR GRAY Toyota 2025
12 88 RAJAH CARUTH Chevrolet 2020

Veja os classificados e a situação do Chase da NASCAR Truck

POS # Piloto carro pontos
1 34 LAYNE RIGGS Ford 2100
2 11 KADEN HONEYCUTT Toyota 2075
3 38 CHANDLER SMITH Ford 2065
4 91 CHRISTIAN ECKES Chevrolet 2060
5 17 GIO RUGGIERO Toyota 2055
6 88 TY MAJESKI Ford 2050
7 9 GRANT ENFINGER Chevrolet 2045
8 19 DANIEL HEMRIC Chevrolet 2040
9 99 BEN RHODES Ford 2035
10 18 TYLER ANKRUM Chevrolet 2030

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