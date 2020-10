NASCAR: Vitória de Hamlin vem após final confuso em prova caótica de Talladega

A etapa de Talladega da NASCAR Cup Series neste domingo (04) teve todos os ingredientes de dramaticidade possíveis, como big ones, prorrogações, grandes pegas e um final polêmico.

Denny Hamlin foi o vencedor, mas só depois de ter suas últimas manobras revisadas pela direção de prova, já que antes de fazer as últimas ultrapassagens, ele esteve com as quatro rodas abaixo da linha dupla amarela, o que é proibido pela regra. Segundo a categoria, a ida de Hamlin para este local foi evasiva e, portanto, as ultrapassagens, inclusive sobre Matt DiBenedetto foram legais.

Além de não ter conseguido a vitória, DiBenedetto acabou punido por ter forçado William Byron para fora da pista. Outro punido foi Chase Elliott, que sem ser ‘empurrado’ se beneficiou por estar abaixo da linha dupla amarela.

Com isso, Hamlin foi o vencedor, com Erik Jones em segundo e Ty Dillon em terceiro, sua melhor posição de chegada da carreira.

Antes, os chamados ‘big ones’ deram as caras. Um deles envolvendo o heptacampeão da NASCAR, Jimmie Johnson, que foi tocado por Clint Bowyer, causando uma reação em cadeia.

A próxima corrida da NASCAR Cup Series será em Charlotte, no traçado misto, o Roval.

